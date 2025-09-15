Alphabet: Έσπασε για πρώτη φορά το φράγμα των 3 τρισ. η αξία της μητρικής της Google

Στην ομάδα των εταιρειών με κεφαλαιοποίηση άνω των 3 τρισ. δολαρίων μπήκε η Alphabet, μητρική της Google. Οι μετοχές του τεχνολογικού κολοσσού σημείωσαν άνοδο τουλάχιστον 4% σήμερα, με αποτέλεσμα να αγγίξει μια κορυφή που έχουν κατακτήσει μόνο η Nvidia, η Microsoft και η Apple.

Η μετοχή σημείωσε μεγάλη άνοδο στις αρχές Σεπτεμβρίου μετά από μια δικαστική απόφαση για κυρώσεις πολύ ηπιότερες απ’ ό,τι αναμενόταν αρχικά. Ειδικότερα, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ήθελε να υποχρεώσει την Google να εκχωρήσει τη μηχανή αναζήτησης Chrome, ενώ ένα περιφερειακό δικαστήριο απεφάνθη πέρυσι ότι η εταιρεία είχε παράνομο μονοπώλιο στις αναζητήσεις και τη σχετική διαφήμιση. Τελικά, όμως, ο δικαστής Amit Mehta αποφάσισε να μην επιβάλει τις πιο αυστηρές κυρώσεις που πρότεινε το Υπουργείο Δικαιοσύνης, με αποτέλεσμα οι μετοχές να εκτοξευθούν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Οι μετοχές της Alphabet έχουν πλέον σημειώσει άνοδο άνω του 30% φέτος, σε σύγκριση με κέρδη 15% που έχει εμφανίσει συνολικά ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq.

Το ορόσημο των 3 τρισ. δολαρίων έρχεται περίπου 20 χρόνια μετά την εισαγωγή της Google στο χρηματιστήριο και λίγο περισσότερο από 10 χρόνια μετά τη δημιουργία της Alphabet ως εταιρείας συμμετοχών με την Google ως κύρια θυγατρική της.

Ο διευθύνων σύμβουλος Sundar Pichai ανέλαβε τα καθήκοντά του το 2019, αντικαθιστώντας τον συνιδρυτή Larry Page. Η τελευταία πρόκληση που είχε να αντιμετωπίσει ήταν η έξαρση του ανταγωνισμού στο αναδυόμενο πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης. Παράλληλα, κλήθηκε να καλύψει τις απαιτήσεις των ρυθμιστικών αρχών στις ΗΠΑ και την Ευρώπη.

Οι ελπίδες της Alphabet να γίνει σημαντικός παίκτης στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στο Gemini, τη ναυαρχίδα των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης της Google.