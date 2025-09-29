Συμφωνία-μαμούθ για πώληση της Electronic Arts – Στα 55 δισ. δολάρια το τίμημα

Εκτιμάται ότι είναι η μεγαλύτερη εξαγορά με μόχλευση στην ιστορία

Η Electronic Arts (EA), μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες gaming στον κόσμο, προχώρησε σε συμφωνία πώλησης έναντι 55 δισ. δολαρίων σε μία κοινοπραξία αγοραστών, που περιλαμβάνει το κρατικό επενδυτικό ταμείο της Σαουδικής Αραβίας (PIF) και τις επενδυτικές εταιρείες Silver Lake και Affinity Partners.

Η ΕΑ είναι γνωστή για τη δημιουργία και κυκλοφορία δημοφιλέστατων βιντεοπαιχνιδιών, όπως το EA FC, δηλαδή το παλιό FIFA, τους Sims και τα Mass Effect.

Εκτιμάται ότι είναι η μεγαλύτερη εξαγορά με μόχλευση στην ιστορία. Ως αποτέλεσμα της συμφωνίας, η EA θα βγει από το χρηματιστήριο.

Σημειώνεται ότι η εξαγορά ενέχει premium 25% σε σύγκριση με τη χρηματιστηριακή αξία της EA, με την αποτίμηση να ανέρχεται στα 210 δολάρια ανά μετοχή. Ο επικεφαλής της εταιρείας, Andrew Wilson, ο οποίος θα παραμείνει στα καθήκοντά του, είπε ότι πρόκειται για μία «ισχυρή αναγνώριση» της δουλειάς της εταιρείας. «Μαζί με τους συνεργάτες μας θα δημιουργήσουμε μετασχηματιστικές εμπειρίες για να εμπνεύσουμε τις επόμενες γενιές», είπε.

Οι εταιρείες της κοινοπραξίας θα βάλουν περίπου 36 δισ. δολάρια και τα υπόλοιπα θα χρηματοδοτηθούν από δάνεια.

Πρόκειται για μία πρωτοφανή εξαγορά μίας εταιρείας που είναι συνώνυμο της βιομηχανίας βιντεοπαιχνιδιών εδώ και τουλάχιστον 40 χρόνια. Σημειώνεται ότι το EA FC έχει κάνει 325 εκατ. πωλήσεις από την κυκλοφορία του το 1993. Το Sims φτάνει τις 200 εκατ. πωλήσεις και το Need for Speed τουλάχιστον 150 εκατ. Εχει επίσης φέρει πολλούς δημοφιλείς τίτλους, αποτελώντας τον προτιμώμενο συνεργάτη για σειρές όπως Harry Potter και James Bond.

Η εξαγορά στο μεταξύ αποτελεί σημαντική νίκη για τη Σαουδική Αραβία, η οποία τα τελευταία χρόνια αυξάνει την παρουσία της στη βιομηχανία του gaming