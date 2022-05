Φρουροί της Επανάστασης:Θα κατασχεθούν ακόμα 17 ελληνικά πλοία εάν συνεχίσει η Ελλάδα τις προκλήσεις

Η ανησυχία για τους Έλληνες ναυτικούς, που είναι όμηροι των Φρουρών της Επανάστασης στο Ιράν μετά την κατάσχεση δύο τάνκερ ελληνικών συμφερόντων που έγινε την Παρασκευή (27/05) στον Περσικό Κόλπο, κορυφώνεται.

Η εταιρεία Delta Tankers με έδρα την Ελλάδα, η οποία εκμεταλλεύεται το «Delta Poseidon», δεν έχει σχολιάσει μέχρι στιγμής. Επισημαίνεται πως οι ελληνικές Αρχές κατέσχεσαν, τον περασμένο μήνα, το -υπό ιρανική σημαία- «Pegas», στο οποίο επέβαιναν 19 μέλη ρωσικού πληρώματος, κοντά στις ακτές του νότιου νησιού της Εύβοιας λόγω των κυρώσεων της Ε.Ε.. Ακόμα, οι ΗΠΑ κατέσχεσαν αργότερα το ιρανικό φορτίο πετρελαίου που υπήρχε στο πλοίο και σχεδίαζαν να το στείλουν στις ΗΠΑ με άλλο πλοίο, όπως έγινε γνωστό την Πέμπτη (26/05).

New York Times: Μήνυμα στον Τζο Μπάιντεν στέλνουν οι Ιρανοί

Το περιστατικό της Παρασκευής (27/05), σύμφωνα με σχετική δημοσίευση των «New York Times», επισφραγίζει μια τεταμένη εβδομάδα στο Ιράν, η οποία άρχισε την Κυριακή (22/05) με τη δολοφονία ενός ανώτερου μέλους των Φρουρών στην Τεχεράνη, σε μια επίθεση που πραγματοποιήθηκε από το Ισραήλ κατά τους αξιωματούχους τόσο του Ιράν όσο και των μυστικών υπηρεσιών. Στη συνέχεια, την Τετάρτη (25/06), μια επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στην ευαίσθητη στρατιωτική τοποθεσία Παρτσίν σκότωσε έναν μηχανικό του Υπουργείου Άμυνας του Ιράν.

Following the seizure of an Iranian tanker by the Greek government and the transfer of its oil to the Americans, #Iran has decided to take punitive action against #Greece. pic.twitter.com/F0UzjMCLQk