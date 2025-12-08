Επεισόδια στο αεροδρόμιο Χανίων: Οι αγρότες αναποδογύρισαν περιπολικό – Ένας αστυνομικός τραυματίας

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι των Χανίων δηλώνουν πως θα παραμείνουν έξω από το αεροδρόμιο «Ι. Δασκαλογιάννης».

Ένταση με χρήση δακρυγόνων και χειροβομβίδων κρότου – λάμψης σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα Δευτέρα μεταξύ αστυνομικών και αγροτών στα Χανιά και στο Ηράκλειο στην Κρήτη κοντά στα αεροδρόμια.

Στο Ηράκλειο, όλα άρχισαν περίπου στη 1 το μεσημέρι όταν αγρότες, μελισσοκόμοι, κτηνοτρόφοι και ψαράδες συγκεντρώθηκαν στη λεωφόρο Σενετάκη και επιχείρησαν να περάσουν το αστυνομικό μπλόκο που είχε στηθεί στο σημείο, με αποτέλεσμα να υπάρξει άμεση αντίδραση από τις δυνάμεις των ΜΑΤ.

Στα Χανιά αγρότες βρέθηκαν έξω από το αεροδρόμιο και ακολούθησε ένταση. Οι συγκεντρωμένοι αγρότες επιτέθηκαν με πέτρες σε οχήματα της Αστυνομίας και σε μία κλούβα, που προσπαθούσε να εμποδίσει την πρόσβαση τους προς το αεροδρόμιο της πόλης. Στη συνέχεια οι εξαγριωμένοι αγρότες αναποδογύρισαν ένα περιπολικό και συνέχισαν να πετούν πέτρες.

«Σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να ταλαιπωρήσουμε τον κόσμο» ανέφερε νωρίτερα ο πρόεδρος της Παγκρήτιας Συντονιστικής Επιτροπής Κτηνοτρόφων και πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ανωγείων Βασίλης Μανουράς, ο οποίος, αν και επεσήμανε ότι θα κάνουν ό,τι είναι εφικτό για να μην υπάρξει ταλαιπωρία, εντούτοις ζήτησε εκ των προτέρων συγγνώμη, εφόσον αυτό σε κάποιες περιπτώσεις δεν καταστεί εφικτό.

«Είναι θέμα επιβίωσης» σημείωσε ο κ. Μανουράς, διευκρινίζοντας ότι η Συντονιστική Επιτροπή αναμένεται να αποφασίσει πώς θα συνεχίσουν την κινητοποίησή τους και προς τα πού θα κατευθυνθούν. Πάντως, οι συμμετέχοντες προσανατολίζονται σε κύκλο διαμαρτυριών που θα έχουν διάρκεια «επ’ αόριστον». Στις κινητοποιήσεις συμμετέχει και η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτοκτηνοτροφικών Συλλόγων Ηρακλείου.