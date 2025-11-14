Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Οι ΗΠΑ βλέπουν την Ελλάδα ως ενεργειακό εταίρο

“Οι Ηνωμένες Πολιτείες βλέπουν την Ελλάδα ως ενεργειακό εταίρο“, είπε σε τηλεοπτική της συνέντευξη, η Αμερικανίδα πρέσβης στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, λίγες ημέρες μετά την υπογραφή σημαντικών συμφωνιών που αναβαθμίζουν τις σχέσεις των δύο χωρών.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, χαρακτήρισε «στρατηγικό», το ρόλο της Ελλάδας στον γεωπολιτικό χάρτη και πρόσθεσε ότι ανοίγονται πολλές ευκαιρίες συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.

«Η Αμερική επέστρεψε. Ο Πρόεδρος Τραμπ με έστειλε εδώ στην Ελλάδα. Με επέλεξε να έρθω στην Ελλάδα λόγω του ιστορικού ρόλου που η Ελλάδα παίζει στην περιοχή», είπε χαρακτηριστικά η κ. Γκίλφοϊλ προσθέτοντας ότι «αυτό που βλέπουμε για το μέλλον της Ελλάδας και των ΗΠΑ είναι η Ελλάδα να είναι ενεργειακός κόμβος».

Τόνισε ότι «είναι σημαντικό να έχουμε ενεργειακή ανεξαρτησία και να αντισταθούμε στα ρωσικά και κινεζικά συμφέροντα και αυτό θα φέρει σταθερότητα στην περιοχή».

Η Ελλάδα κρίσιμος σύμμαχος για τις ΗΠΑ

“Η Ελλάδα και οι ΗΠΑ έχουν εξαιρετικές διμερείς σχέσεις και γεωπολιτικά το σημείο όπου βρίσκεται η Ελλάδα είναι πολύ σημαντικό για τις ΗΠΑ. Υπάρχει συνεργασία μεταξύ μας, στρατιωτική, στους εξοπλισμούς, στην άμυνα, και τώρα έρχονται οι οικονομικές ευκαιρίες και το εμπόριο. Η Ελλάδα είναι, προφανώς, μέλος του NATO και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ιστορικά όμως, ανέκαθεν ξεπερνούσε τις προσδοκίες μας ως αξιόπιστος σύμμαχος στην περιοχή” υπογράμμισε η Αμερικανίδα πρέσβης.

Παράλληλα πρόσθεσε ότι “Υπάρχουν τόσες πολλές ευκαιρίες να συνεργαστούν οι ΗΠΑ με την Ελλάδα. Στον ενεργειακό τομέα, στο εμπόριο, όπως είδαμε πρόσφατα με το Συνέδριο P-TEC, με πλήθος συμφωνιών και Μνημονίων Συνεργασίας που υπογράφηκαν. Είχαμε ανθρώπους από όλη τη χώρα. Βλέπεις την όρεξη και τον ενθουσιασμό για αυτή τη σχέση. Ήταν πραγματικά εμφανές σε αυτό το συνέδριο. Είχαμε ρεκόρ συμμετοχών, τις περισσότερες στην ιστορία της Ελλάδας, με πάνω από 80 κυβερνητικούς αξιωματούχους των ΗΠΑ που ήρθαν εδώ για να συμμετάσχουν στο έκτο ετήσιο Συνέδριο P-TEC. Θεωρώ ότι ήταν, πραγματικά, μια τεράστια ευκαιρία να συνεργαστούν οι δύο χώρες μας. Καταφέραμε να πετύχουμε τόσα πολλά. Υπογράψαμε τόσες συμφωνίες για την ενέργεια. Για τον Κάθετο Διάδρομο, με το υγροποιημένο φυσικό αέριο, και το ότι οι ΗΠΑ θα είναι προμηθευτής του. Υπάρχει τεράστιος ενθουσιασμός. Ο πρωθυπουργός είναι πολύ ενθουσιασμένος με τη σχέση και όσα έχουμε επιτύχει. Οι υπουργοί με τους οποίους συνεργάζομαι και γνώρισα μήνες πριν έρθω, καταφέραμε να πετύχουμε σημαντικότατα αποτελέσματα που εξέπληξαν πάρα πολλούς. Γιατί καταφέραμε τόσα πολλά, μέσα σε λίγες μόνο ημέρες.

Για τις γεωτρήσεις στο Ιόνιο – Ενεργειακή ανεξαρτησία και περιφερειακή σταθερότητα στο επίκεντρο

“Όπως είπα, η Αμερική επέστρεψε, κι αυτό χάρη στον πρόεδρο Τραμπ. Και ο πρόεδρος Τραμπ με έστειλε εδώ, στην Ελλάδα. Με επέλεξε να έρθω στην Ελλάδα λόγω του τόσο σημαντικού ρόλου που διαδραματίζει η Ελλάδα στην περιοχή. Και αυτό που βλέπουμε, για το μέλλον της Ελλάδας και των ΗΠΑ, είναι η Ελλάδα να αναδεικνύεται σε ενεργειακό κόμβο. Θα αναδείξουμε την ενεργειακή κυριαρχία που μπορούν να πετύχουν οι χώρες μας και θα συνεργαστούμε για να επιτύχουμε θεαματικά αποτελέσματα, όπως είδαμε αυτή την εβδομάδα. Αυτό που καταφέραμε μέσα σε λίγες ημέρες είναι και η κατεύθυνση και η εστίαση του Προέδρου των ΗΠΑ για την περιοχή. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ενεργειακή ανεξαρτησία και να αντισταθούμε στα ρωσικά και κινεζικά συμφέροντα. Αυτό θα φέρει περιφερειακή σταθερότητα σε όλη την περιοχή, πράγμα που ωφελεί και τις δύο χώρες μας. Η ενεργειακή ανεξαρτησία ισοδυναμεί ευθέως με εθνική ασφάλεια και κυριαρχία”.

Επίσης η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ τόνισε ότι “είναι πολύ σημαντικό το υπάρχουν πολλοί ενδιαφερόμενοι για τις υποδομές, να δημιουργηθούν εδώ αμερικανικές υποδομές για να στηρίξουν την περιοχή, ίσως να βελτιώσουν τις δυνατότητες άλλων λιμένων και περιοχών για να αντισταθμίσουν την κινεζική επιρροή μέσω του λιμανιού του Πειραιά. Δυστυχώς εκείνη την εποχή, όπως είχε αναφέρει και ο πρωθυπουργός σας, δεν υπήρχαν άλλοι προσφέροντες. Ήταν περίοδος οικονομικής ύφεσης, τα πράγματα ήταν λίγο δύσκολα. Δεν υπήρχε τόση σταθερότητα στην Ελλάδα. Και νομίζω πως γι’ αυτό συνέβη. Είναι ατυχές, μα νομίζω πως υπάρχουν τρόποι να το χειριστούμε, να βρεθεί λύση. Επιδιώκοντας την αύξηση των δυνατοτήτων σε άλλες περιοχές, και ίσως κάποια μέρα [ο Πειραιάς] βγει προς πώληση”. Παράλληλα ανέφερε ότι πρέπει “Να συνεργαστούμε με την Ελληνική Κυβέρνηση για να βρούμε τρόπους, είναι εξαιρετικά σημαντικό. Αυτό που είδαμε τώρα είναι η έμφαση στο αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο. Θα μεταφέρεται προς τα βόρεια μέσω του Καθέτου Διαδρόμου. Υπέγραψε η Ουκρανία, η Ρουμανία. Αναζητούμε κι άλλες χώρες. Θα ασχοληθώ με αυτό τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες. Και αυτό είναι σε άμεση συμφωνία, με τον υπουργό Ενέργειας, τον κύριο Σταύρο Παπασταύρου, και με τον πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη”.

Σταθερή υποστήριξη των ΗΠΑ προς την Ελλάδα

Σε σχετική ερώτηση για την Τουρκία που συχνά αμφισβητεί τα εδαφικά κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας, η Αμερικανίδα πρέσβης απάντησε: “Έχουμε μια εξαιρετική σχέση. Είμαστε ανέκαθεν στενοί σύμμαχοι κι αυτό θα συνεχιστεί. Το γεγονός ότι ο πρόεδρος Τραμπ με επέλεξε προσωπικά ως πρέσβη στην Ελλάδα λέει πολλά για το πώς νιώθει για την Ελλάδα και για το τι θέλουμε να επιτύχουμε από κοινού. Η δική μου προτεραιότητα είναι η διμερής σχέση μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδας, η ενίσχυσή της, ώστε να γίνει κάτι στο οποίο να μπορούν να υπολογίζουν και οι δύο χώρες.

Καμία συζήτηση για F-35 στην Τουρκία μέχρι νεωτέρας

“Αυτήν τη στιγμή, αυτό απαγορεύεται από τη νομοθεσία που έχει ψηφιστεί και από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και από τη Γερουσία. Δεν γνωρίζουμε βεβαίως τι μπορεί να συμβεί στο μέλλον. Όμως, προς το παρόν, δεν τίθεται καν συζήτηση λόγω της εν λόγω νομοθεσίας” τόνισε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ όταν ρωτήθηκε εάν οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να μην εγκρίνουν την πώληση των μαχητικών F-35 στην Τουρκία.

Γκίλφοϊλ: Ελπίδα για επίσκεψη Τραμπ στην Αθήνα

Στη ερώτηση αν ο πρόεδρο Τραμπ επισκεφθεί την Αθήνα, η Αμερικανίδα πρέσβης απάντησε: “Όλοι θα το θέλαμε αυτό, έτσι δεν είναι; Να βγάλει λόγο στην Ακρόπολη. Ελπίζω να έρθει. Θα του το ζητήσω. Δουλεύει πολύ σκληρά, δεν σταματάει καθόλου. Είναι ανυπέρβλητος σε εργατικότητα και στην αγάπη για τη χώρα του. Θα θέλαμε πολύ να έρθει, όπως και άλλοι υπουργοί. Υποσχέθηκαν ότι θα έρθουν. Θα είναι συναρπαστικό για τη σχέση μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδας, θα είναι αποφασιστικής σημασίας στιγμές, θα δημιουργήσουμε νέες αναμνήσεις, θα γράψουμε σημαντικά κεφάλαια στην ιστορία. Πραγματικά ευελπιστώ να γίνει η θητεία μου η καλύτερη θητεία πρέσβη που έχει δει ποτέ η Ελλάδα“. Επίσης τόνισε ότι ήταν ιστορική η επίσκεψη Μπέργκαμ στην Ελλάδα. “Ήταν η πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας που υπουργός εσωτερικών των ΗΠΑ επισκέφθηκε την Ελλάδα. Και μετά ξαναήρθε. Νομίζω ότι αυτό λέει πολλά για τη σπουδαιότητα της σχέσης, για το πόσα κάνουμε εδώ. Είναι κάτι πολύ σημαντικό για εμάς γεωπολιτικά. Οι ΗΠΑ αποδίδουν σημασία στη χώρα και αυξάνουν τη σημασία της, στέλνοντας τους καλύτερους και τους πιο ικανούς εδώ ώστε να συνεργαστούν”.

Η Αμερικανίδα πρέσβης επισήμανε ακόμα ότι θα ήταν καταπληκτικό ο κ. Μητσοτάκης να συναντήσει τον Πρόεδρο στο Οβάλ Γραφείο. “Τον είχε συναντήσει πριν από λίγο καιρό. Υπάρχουν σημαντικά πράγματα προς συζήτηση”.

Συμπαθώ πάρα πολύ τον Πρωθυπουργό και τη σύζυγό του

“Είχα τέσσερις συναντήσεις με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τον είδα αρκετά, είχαμε πολλή δουλειά. Τον συμπαθώ πάρα πολύ. Και συμπαθώ πάρα πολύ τη σύζυγό του, τη Μαρέβα. Είναι υπέροχη. Πολύ καλοί άνθρωποι. Δουλεύουν σκληρά. Είναι έξυπνοι, ταλαντούχοι. Αγαπούν τη χώρα και έδειξαν άμεσο και ειλικρινές ενδιαφέρον να συνεργαστούν μαζί μου για να έχουμε μια ιδιαίτερα παραγωγική περίοδο κατά τη θητεία μου εδώ ως πρέσβη” ανέφερε η Αμερικανίδα πρέσβης αναφορικά με τις πρώτες της εντυπώσεις για τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Πρωτοβουλίες ειρήνης παγκοσμίως από τον Τραμπ

Αναφερόμενη στο πόσο κοντά βρισκόμαστε σε μία ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία τόνισε: “Η ουσία είναι ότι ο πρόεδρος Τραμπ είναι πρόεδρος της ειρήνης. Αυτά που κατόρθωσε να επιτύχει παγκοσμίως είναι, το λιγότερο, μπορώ να πω, ιστορικά. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι, και το ξέρω προσωπικά, που τον ενοχλεί. Θέλει να σταματήσει την απώλεια ζωών, τους ατέλειωτους σκοτωμούς. Είναι κάτι πολύ αποσταθεροποιητικό. Δεν επηρεάζει μόνο αυτές τις δυο χώρες, αλλά και ολόκληρο τον κόσμο. Οι ΗΠΑ στέλνουν το εξής μήνυμα και στην Ουκρανία και στη Μόσχα «Βρείτε τα, σταματήστε τον πόλεμο και συμβιβαστείτε για την ειρήνη». Πιέζει εξ ίσου και τις δυο χώρες, και τους δυο ηγέτες, προς τον σκοπό αυτόν. Ο κόσμος θα το υποστηρίξει”. Σχετικά με τη διαδικασία κατάπαυσης πυρός στη Γάζα ανέφερε: Αυτό που κατάφερε εκεί ο πρόεδρος Τραμπ, είναι και πάλι ιστορικό, διότι επρόκειτο για μια κατάσταση πολύ ανησυχητική για όλον τον κόσμο. Οι όμηροι γύρισαν στα σπίτια τους. Κι αυτό, χάρη στον πρόεδρο Τραμπ. Αυτό λέει πολλά από μόνο του. Προφανώς, πρέπει να γίνουν πολλά ακόμα, όμως είναι ένα τεράστιο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, για να διατηρηθεί η ειρήνη στην περιοχή. Είναι πολύ σημαντικό και καίριο. Όταν ο πρόεδρος Τραμπ πηγαίνει σε μια περιοχή για να βοηθήσει να τερματιστεί ο πόλεμος, η αιματοχυσία, η απαγωγή ομήρων, δεν το κάνει αποσπασματικά. Παραμένει συνεπής, σταθερός, προσηλωμένος στην εξεύρεση μακροπρόθεσμων λύσεων. Αυτό είναι εντυπωσιακό. Δεν έχουμε ξαναδεί κάτι παρόμοιο από άλλον παγκόσμιο ηγέτη. Να εμπλέκεται ενεργά για ειρήνη διαρκείας και ανοιχτό διάλογο που συνεχίζεται. Όταν συναντιόμαστε και μιλάμε μαζί, μπορούμε να πετύχουμε τα πάντα. Πιστεύω απόλυτα ότι είναι ικανός να συνεχίσει αυτήν τη διαδικασία. Ξέρει πόσο σημαντικό είναι”.