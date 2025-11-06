Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Ιστορική στιγμή η συμφωνία για τους υδρογονάνθρακες
Είναι μια σπουδαία ημέρα για την Ελλάδα
Για ιστορική στιγμή έκανε λόγο η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ– κατά τη διάρκεια της σύντομης τοποθέτησής της στη Σύνοδο Διατλαντικής Ενεργειακής Συνεργασίας (P-TEC)- μετά την υπογραφή της συμφωνίας για τους υδρογονάνθρακες στο Ιόνιο.
«Είναι ένα παράδειγμα του τι μπορούμε να κάνουμε, ότι υπάρχει συνεργασία. Θέλω να σας πω κάτι, οι ΗΠΑ επέστρεψαν. Είναι μια σπουδαία ημέρα για την Ελλάδα. Είναι μια ιστορική στιγμή και μόλις αρχίσαμε» ανέφερε ανέφερε χαρακτηριστικά η κα Γκίλφοϊλ.
