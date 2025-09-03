ΚΕΦΙΜ: Πόσες από τις προεκλογικές δεσμεύσεις της κυβέρνησης εφαρμόστηκαν

Το 39% των προεκλογικών δεσμεύσεων της κυβέρνησης έχει εφαρμοστεί πλήρως ή μερικώς και το 44% βρίσκεται σε εξέλιξη, δείχνει ο Δείκτης Εφαρμογής Προεκλογικού Προγράμματος, ένα νέο εργαλείο του ΚΕΦΙΜ που παρακολουθεί τον βαθμό εφαρμογής του προεκλογικού προγράμματος της κυβέρνησης, επιχειρώντας να μετρήσει σε ποιο βαθμό η κυβέρνηση εφαρμόζει τις πολιτικές για τις οποίες έλαβε δημοκρατική εντολή στην εκλογική διαδικασία.

Βάσει των πιο πρόσφατων διαθέσιμων στοιχείων (Αύγουστος 2025), από τις 156 ελέγξιμες προεκλογικές δεσμεύσεις της Κυβέρνησης

· Το 18% έχει εφαρμοστεί πλήρως

· Το 21% έχει εφαρμοστεί μερικώς

· Το 44% βρίσκεται σε εξέλιξη

· Tο 5% δεν έχει εφαρμοστεί καθόλου ή έχει εγκαταλειφθεί

· Το 12% δεν μπορεί να αξιολογηθεί λόγω απουσίας δημοσίως διαθέσιμων στοιχείων

Όπως σημειώνει το ΚΕΦΙΜ, σκοπός του Δείκτη, που θα ανανεώνεται κάθε τρίμηνο, είναι να παράγει αξιόπιστες και διαφανείς πληροφορίες για τους πολίτες και τους δημοσιογράφους καθώς και δεδομένα για επιστημονική έρευνα. Για να το πετύχει αυτό, εξάγει τις προεκλογικές δεσμεύσεις από τα προγράμματα του κυβερνώντος κόμματος, προκειμένου να παρακολουθήσει την υλοποίησή τους κατά τη διάρκεια της εκάστοτε θητείας, με επιστημονικό, συστηματικό και αμερόληπτο τρόπο.

Ο Δείκτης ακολουθεί το επιτυχημένο μοντέλο του Polimeter, του αντίστοιχου παρατηρητηρίου για την εφαρμογή των κυβερνητικών δεσμεύσεων στον Καναδά, και του Comparative Party Pledge Project (CPPP), ενός διεθνούς ερευνητικού δικτύου που μελετά συγκριτικά την υλοποίηση προεκλογικών δεσμεύσεων, με σκοπό την αξιολόγηση του βαθμού υλοποίησής τους στο τέλος της κυβερνητικής θητείας. Η μεθοδολογία του Δείκτη βασίζεται στις σχετικές δημοσιεύσεις σε κορυφαία διεθνή επιστημονικά περιοδικά όπως τα: American Journal of Political Science (AJPS), British Journal of Political Science (BJPolS), Political Studies, West European Politics (WEP), και Government and Opposition.

Ο Δείκτης Εφαρμογής Προεκλογικού Προγράμματος εντάσσεται στην ευρύτερη πρωτοβουλία του Παρατηρηρίου του ΚΕΦΙΜ (paratiritirio.org) που στην πλήρη του μορφή περιλαμβάνει ακόμη τους εξής επιμέρους δείκτες:

– Τον Δείκτη Εφαρμογής του Προγράμματος Πισσαρίδη, που μετρά το ποσοστό υιοθέτησης μέσω συγκεκριμένων πολιτικών των σημαντικών μεταρρυθμίσεων που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Ανάπτυξης για την Ελληνική Οικονομία που υπέβαλε στις 14 Νοεμβρίου 2020 στην Ελληνική Κυβέρνηση ο νομπελίστας οικονομολόγος Χριστόφορος Πισσαρίδης και η ομάδα του.

– Τον Δείκτη Ποιότητας Νομοθέτησης, που αξιολογεί τη συνολική διαδικασία εισαγωγής των νόμων που ψηφίζονται στο εθνικό κοινοβούλιο και εισάγονται στην έννομη τάξη της χώρας μας, ποσοτικοποιώντας την πολυνομία και την κακονομία.

– Τον Δείκτη Νομοθετικής Συναίνεσης, που μετρά τον βαθμό συναίνεσης της αντιπολίτευσης στην ψήφιση των νομοσχεδίων που εισφέρει η κυβερνώσα πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο.

– Τον Δείκτη Αποτελεσματικότητας Δήμων, που μετρά το κατά πόσο είναι αποτελεσματικοί οι Δήμοι στο έργο τους, προσεγγίζοντας την αποτελεσματικότητα στο πλαίσιο της αποδοτικότητας των πόρων που έχουν στη διάθεσή τους και της συμμόρφωσής τους ως προς το κανονιστικό πλαίσιο που τους δεσμεύει.

Ο Γενικός Διευθυντής του ΚΕΦΙΜ Νίκος Ρώμπαπας έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Από σήμερα, κάθε Ελληνίδα και Έλληνας μπορεί με μια ματιά να παρακολουθήσει την πορεία εφαρμογής των προεκλογικών δεσμεύσεων της Κυβέρνησης. Αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά, και μάλιστα διπλή καθώς την ίδια μέρα παρουσιάζουμε στις Βρυξέλλες την πρώτη ανεξάρτητη αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης των προτάσεων πολιτικής της Έκθεσης Draghi (μαζί με το European Policy Innovation Council, EPIC), γιατί πιστεύω βαθιά ότι τέτοιες πρωτοβουλίες ενισχύουν σημαντικά την ποιότητα και την τεκμηρίωση του δημόσιου διαλόγου, καθώς και τη λογοδοσία».