H... φιλόξενη JP Morgan και τα τέσσερα deals στον προθάλαμο

Τι ψάχνουν οι 4...μη εισηγμένοι.

Ες αύριον τα σπουδαία στη Νέα Υόρκη, στο πλαίσιο του road show της JPMC. Εύλογη η προσοχή της αγοράς για το αποτέλεσμα των επαφών που θα έχουν οι επικεφαλής και υπεύθυνοι επενδυτικών σχέσεων των εισηγμένων, πλην όμως η παρουσία σε ένα τόσο σημαντικό κύκλο 4 μη εισηγμένων προκαλεί το ενδιαφέρον για διαφορετικούς

λόγους η κάθε μία ξεχωριστά.

Ειδικότερα CVC Greece, Olympia Group, Grivalia Hospitality και PeopleCert δηλώνουν επίσης "παρών". Η μεν CVC Greece- θυγατρικός βραχίονας του fund CVC Capital- είναι, σύμφωνα με πληροφορίες- εδώ και καιρό σε αναζήτηση τρόπου αποεπένδυσης από τον κλάδο της υγείας. Στον έβδομο χρόνο-πλέον- η παρουσία του (μέσω του HHG) έχει όχι μόνο αποσβέσει τα κόστη κτήσης (ΥΓΕΙΑ, Metropolitan e.t.c) με γενναιόδωρες μερισματικές διανομές αλλά και εγγράψει σημαντικές υπεραξίες. Σε αναζήτηση (δυνητικού) αγοραστή λοιπόν στην Νέα Υόρκη.

Για πρώτη φορά σε event αυτού του μεγέθους συμμετέχει το Olympia Group (Sunlight, Public Group, WestNet, SoftOne) με την Sunlight να έχει παρουσία στις ΗΠΑ, μάλιστα από τον Οκτώβριο 2022 προχώρησε στην κατασκευή και δεύτερης μονάδας στο Mebane/Alamance στην Βόρεια Καρολίνα. Η νέα εγκατάσταση της θυγατρικής της εταιρείας Sunlight Batteries USA αποτελεί μέρος του ευρύτερου επιχειρηματικού πλάνου επέκτασης της εταιρείας σε παγκόσμιο επίπεδο, εκ των οποίων τα 150 εκατ. δολ. προορίζονται για την ανάπτυξη καινοτόμου τεχνολογίας, παραγωγής και υπηρεσιών που παρέχει η εταιρεία στην αγορά της Αμερικής. Η παραγωγή στις ΗΠΑ αφορά στην παραγωγή μπαταριών ιόντων λιθίου.

Η PeopleCert προχώρησε πριν σχεδόν ένα χρόνο (Φεβρουάριος 2022) στην εξαγορά του 100% της αμερικανικής DevOps Institute. Οπως σημείωνε ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος, Βύρων Νικολαϊδης ήταν η τέταρτη κατά σειρά εξαγορά από την PeopleCert από το 2020 – αποτελεί μια σημαντική επένδυση με την οποία η εταιρεία εδραιώνει περαιτέρω την ηγετική της θέση παγκοσμίως, στον τομέα ανάπτυξης και παροχής πρωτοποριακών λύσεων στο Business & IT. Ήδη, ο ελληνικός μονόκερος, που συνεργάζεται με 50.000 εταιρείες και 800 κυβερνήσεις σε 45 χώρες ανά τον κόσμο, υλοποιεί μεθοδικά την ενεργό εμπλοκή του στο ελληνικό οικοσύστημα των startups, επενδύοντας κεφάλαια στο Unifund II.

Παράλληλα όπως έχει δηλώσει ο ίδιος ο Βύρων Νικολαϊδης κρατά ενεργά τα πλάνα για εισαγωγή στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

Oσον αφορά την Grivalia Properties (Grivalia Management Company).

Τέλος η παρουσία της Grivalia Hospitality προφανώς και σχετίζεται με τα projects (υφιστάμενα/υπό μελέτη-κατασκευή) Amanzoe, One & Only Aesthesis, AvantMar, On Residence, Project Blue, Meli Palace, Petalioi. Πιθανά ο επικεφαλής Γιώργος Χρυσικός να αναζητά χρηματοδότες-εταίρους για κάποιον από τους εν εξελίξει σχεδιασμούς.