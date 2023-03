ΙΕΝΕ : Συμμετοχή στην 4η Υπουργική Διάσκεψη της Υπερατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια και το Κ

Μετά από πρόσκληση της Υπουργού Ενέργειας των ΗΠΑ, Jennifer Granholm, και του Υπουργού Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης της Κροατίας, Davos Filipovic, ο Πρόεδρος του ΙΕΝΕ, Κωστής Σταμπολής, συμμετείχε στην 4η Υπουργική Διάσκεψη της Συμμαχίας για την Υπερατλαντική Συνεργασία στην Ενέργεια και το Κλίμα (Partnership for Transatlantic Energy and Climate Cooperation) που πραγματοποιήθηκε στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας στις 1-2 Μαρτίου.

Στην διήμερη Διάσκεψη που οργανώθηκε με την υποστήριξη του Atlantic Council και του American-Central European Business Association (ACEBA), το παρόν έδωσαν υπουργοί Ενέργειας και Κλίματος, ανώτεροι κυβερνητικοί αξιωματούχοι καθώς και εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών από την ευρύτερη περιοχή. Στόχος της Υπουργικής Διάσκεψης ήταν ο συντονισμός δράσεων σε διεθνές και περιφερειακό επίπεδο και η λήψη των απαραίτητων αποφάσεων για την αντιμετώπιση των σοβαρών πολιτικών και οικονομικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη εξαιτίας της επιθετικότητας και της εργαλειοποίησης της ενέργειας από την Ρωσία.

Πάνω από 200 ανώτατοι αξιωματούχοι και ενεργειακοί εμπειρογνώμονες παρευρέθηκαν στη Διάσκεψη, με την συζήτηση να καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων σχετικά με τους ενεργειακούς πόρους, τις τεχνολογίες και τις πολιτικές που πρέπει να προωθηθούν για το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, τα ηλεκτρικά δίκτυα, την πυρηνική ενέργεια, τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και την ενεργειακή αποδοτικότητα. Βασικός άξονας συνεργασίας και κοινής δράσης αναδείχθηκε η ενεργειακή ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, ενώ μεγάλη έμφαση δόθηκε στην πυρηνική ενέργεια και τη γεωθερμία, οι οποίες θεωρούνται καθαρές και ασφαλείς πηγές ενέργειας που μπορούν να καλύψουν μακροπρόθεσμα τις ανάγκες για φορτία βάσης των σημερινών και μελλοντικών συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας.

Στη φετινή Διάσκεψη P-TECC κυρίαρχη θέση κατέλαβε η συζήτηση για τα φορτία βάσης (base load). Η Υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Jennifer Granholm, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο συγκεκριμένο θέμα τόσο στις κύριες ομιλίες της κατά τη διάρκεια των συναντήσεων ολομέλειας, όσο και στις κλειστές συνεδριάσεις που πραγματοποιήθηκαν παράλληλα με την κύρια Διάσκεψη. Την κ. Granholm συνόδευε ομάδα ανώτερων αξιωματούχων του Υπουργείου Ενέργειας των ΗΠΑ, μεταξύ των οποίων και ο Andrew Light, Assistant Secretary of Energy for International Affairs, τον οποίο είχε την ευκαιρία να συναντήσει ο Πρόεδρος του ΙΕΝΕ και να του εκθέσει τις δραστηριότητες του Ινστιτούτου. Κατά την διάρκεια της συνάντησης τους, ο κ. Σταμπολής παρουσίασε την προσέγγιση του Ινστιτούτου σχετικά με τα ενεργειακά ζητήματα της περιοχής της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου και του προσέφερε την εμβληματική έκδοση του Ινστιτούτου, «SEE Energy Outlook 2021/2022».

Επίσης, ο Πρόεδρος του ΙΕΝΕ συμμετείχε στην συνεδρία με θέμα «Ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού», την οποία συντόνισε η κ. Victoria Zinchuk, Διευθύντρια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) στην Κροατία. Στη συνεδρία συμμετείχαν επίσης, η κα Shiyana Gunasekara της Διεύθυνσης Energy Transitions του U.S. Department of Energy (DOE), ο κ. Ervin Ibrahimovic, Υπουργός Επενδύσεων του Μαυροβουνίου, ο κ. Rosen Hristov, Υπουργός Ενέργειας της Βουλγαρίας, ο κ. Brad Crabtree, Assistant Secretary στο Υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ (Office of Fossil Energy and Carbon Management) και ο κ. Damir Vrbic από την Κροατία, Διευθυντής της εταιρείας μεταφοράς αργού πετρελαίου JANAF.

Στην παρέμβαση του ο κ. Κ. Σταμπολής αναφέρθηκε στο παράδειγμα της πετυχημένης ενεργειακής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας, Βουλγαρίας και Βόρειας Μακεδονίας για τα δίκτυα ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου. Μεταξύ άλλων, ο κ. Σταμπολής επεσήμανε τις κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι διαχειριστές των δικτύων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή, καθώς καλούνται να διασφαλίσουν επαρκή χωρητικότητα και να αντιμετωπίσουν ζητήματα που σχετίζονται με την αδειοδότηση και τη σύνδεση νέων μονάδων ηλιακής/αιολικής ενέργειας και βιομάζας, λόγω της αυξανόμενης διείσδυσης των ΑΠΕ στα τοπικά και περιφερειακά δίκτυα.