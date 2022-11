Η Royal Bank αγοράζει τη μονάδα της HSBC στον Καναδά για 10 δισεκατομμύρια δολάρια

Η Royal Bank of Canada, συμφώνησε να αγοράσει την καναδική μονάδα της HSBC Holdings Plc, την έβδομη μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας -- έναντι 13,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων (10 δισεκατομμύρια δολάρια) σε μετρητά, διευρύνοντας τον κατάλογο των επιχειρηματικών πελατών της και αυξάνοντας την παρουσία λιανικής στη Δυτική Ακτή. Η συμφωνία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του 2023, με την επιφύλαξη κανονιστικών εγκρίσεων, ανέφερε η Royal Bank με έδρα το Τορόντο σε δηλωσή της σήμερα Τρίτη.

Η αγορά δίνει στη Royal Bank περίπου 130 ακόμη υποκαταστήματα, συμπεριλαμβανομένων περίπου 45 στην επαρχία της Δυτικής Ακτής της Βρετανικής Κολομβίας. Η εταιρεία αποκτά επίσης ένα σημαντικό εμπορικό-τραπεζικό franchise, με πολλούς από τους πελάτες σε κλάδους που εμπορεύονται και τραπεζικές συναλλαγές διεθνώς.

«Η HSBC Canada προσφέρει την ευκαιρία να προσθέσουμε μια συμπληρωματική επιχειρηματική και πελατειακή βάση στην αγορά που γνωρίζουμε καλύτερα και όπου μπορούμε να προσφέρουμε ισχυρές αποδόσεις και αξία πελατών», ανέφερε στη δήλωση ο Διευθύνων Σύμβουλος της Royal Bank, Dave McKay. «Αυτό μας τοποθετεί επίσης ως την τράπεζα επιλογής για εμπορικούς πελάτες με διεθνείς ανάγκες, νεοεισερχόμενους στον Καναδά και εύπορους πελάτες που χρειάζονται παγκόσμιες τραπεζικές δυνατότητες και δυνατότητες διαχείρισης πλούτου».

Η κίνηση αντιπροσωπεύει επίσης μια σπάνια μεγάλη εγχώρια εξαγορά για μία από τις μεγάλες τράπεζες του Καναδά. Με τις συγχωνεύσεις στον εξαιρετικά συγκεντρωμένο τραπεζικό τομέα της χώρας να μπλοκάρονται από τις ρυθμιστικές αρχές, οι μεγαλύτεροι δανειστές του Καναδά έχουν επικεντρώσει τις προσπάθειες επέκτασής τους στις ΗΠΑ τα τελευταία χρόνια.

Τον τελευταίο χρόνο οι καναδικές τράπεζες χτύπησαν τις δύο μεγαλύτερες εξαγορές του κλάδου ποτέ, και οι δύο ήταν αμερικανικών εταιρειών. Η Τράπεζα του Μόντρεαλ συμφώνησε τον Δεκέμβριο να αγοράσει τη μονάδα Bank of the West της BNP Paribas SA, για 16,3 δισεκατομμύρια δολάρια για να επεκτείνει την παρουσία της στη Δύση των ΗΠΑ. Στη συνέχεια, τον Φεβρουάριο, η Τράπεζα Toronto - Dominion, συμφώνησε να αγοράσει την First Horizon Cor. έναντι 13,4 δισ., διευρύνοντας το αποτύπωμά της στα Νοτιοανατολικά.

Η HSBC Canada είχε συνολικά περιουσιακά στοιχεία ύψους 134 δισεκατομμυρίων δολαρίων C στις 30 Σεπτεμβρίου, λίγο περισσότερο από το ένα τρίτο του συνόλου της Εθνικής Τράπεζας του Καναδά, του έκτου μεγαλύτερου δανειστή της χώρας. Η εμπορική τραπεζική αντιπροσώπευε σχεδόν το ήμισυ των καθαρών λειτουργικών εσόδων της HSBC Canada στο πιο πρόσφατο τρίμηνο.