Μέιωση κερδών στις παγκόσμιες μετοχές λόγω της αναταραχής στην Κίνα

Οι μετοχές στο Χονγκ Κονγκ ταλαντεύτηκαν μεταξύ κερδών και απωλειών πριν σταθεροποιηθούν περισσότερο από 1% χαμηλότερα αφού ο δείκτης Hang Seng τη Δευτέρα υπέστη τη χειρότερη ημέρα του από τη χρηματοπιστωτική κρίση. Οι δείκτες της ηπειρωτικής χώρας υποχώρησαν επίσης, μετά από μια πτώση ρεκόρ στις εισηγμένες στις ΗΠΑ κινεζικές μετοχές κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς οι επενδυτές αντέδρασαν αρνητικά στον πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ που ενίσχυσε τον έλεγχο της κυβέρνησής του.

Ο δείκτης των παγκόσμιων μετοχών σημείωσε κλασματική άνοδο μετά την άνοδο των τελευταίων δύο ημερών. Οι αγορές στην Ιαπωνία και την Αυστραλία αντανακλούσαν τα κέρδη στις ΗΠΑ τη Δευτέρα, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για τον S&P 500 κινήθηκαν χαμηλότερα.

Το υπεράκτιο γουάν έπεσε στο χαμηλότερο επίπεδο από τότε που ξεκίνησαν οι συναλλαγές πριν από δώδεκα χρόνια, καθώς η αρπαγή εξουσίας του Σι προκάλεσε ανησυχία ότι η συγκεντρωμένη λήψη αποφάσεων θα μπορούσε να αποδυναμώσει την ανάπτυξη και να αποσταθεροποιήσει τη γεωπολιτική. Η πτώση επεκτάθηκε αφού η κεντρική τράπεζα της Κίνας όρισε την επίσημη ισοτιμία για το νόμισμα στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 14 ετών.

«Σίγουρα μένουμε μακριά από την κινεζική αγορά αυτή τη στιγμή επειδή η πολιτική σκηνή δεν είναι ευνοϊκή», δήλωσε η Λάιλα Πενς, πρόεδρος της Pence Wealth Management, σε συνέντευξή της στο Bloomberg TV. «Υπάρχει πολύ μικρότερος κίνδυνος στις ΗΠΑ και εξίσου ανοδικός».

Το ένα πέμπτο των εταιρειών του S&P 500 έχουν πλέον καταγράψει κέρδη τρίτου τριμήνου με περισσότερες από τις μισές να ξεπερνούν τις εκτιμήσεις. Η Microsoft Corp., η Alphabet Inc., η Amazon.com Inc. και η Apple Inc. αναφέρουν αυτήν την εβδομάδα. Ο κατασκευαστής iPhone αύξησε τις τιμές για τις συνδρομητικές μουσικές και τηλεοπτικές υπηρεσίες του, επικαλούμενος υψηλότερο κόστος εισόδου.

Τα στοιχεία για τη μεταποίηση και τις υπηρεσίες για τις ΗΠΑ υποτονικά, υποδεικνύοντας ότι οι αυξήσεις των επιτοκίων της Federal Reserve αρχίζουν να επιβραδύνουν τη δραστηριότητα. Οι αξιωματούχοι της Fed έχουν εισέλθει σε περίοδο μπλακ άουτ ενόψει της συνεδρίασης της κεντρικής τράπεζας την επόμενη εβδομάδα, όπου αναμένεται να αυξήσει τα επιτόκια κατά 75 μονάδες βάσης.

Αλλού στις αγορές, ένας δείκτης του δολαρίου διολίσθησε καθώς οι traders υπέθεσαν ότι η Federal Reserve μπορεί να πλησιάζει στο τέλος της επιθετικής εκστρατείας σύσφιξης. Οι αποδόσεις των 10ετών treasury υποχώρησαν προς το 4,20%, ενώ οι αποδόσεις υποχώρησαν επίσης στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία.

Το πετρέλαιο σταθεροποιήθηκε καθώς οι traders αξιολόγησαν τη βραχυπρόθεσμη στενότητα της προσφοράς στην αγορά αργού και την ευρεία διάθεση για περιουσιακά στοιχεία κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων των εμπορευμάτων. Ο χρυσός ήταν επίσης σταθερός στην Ασία.