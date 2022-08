Οι διαμαρτυρίες κατά των διογκούμενων λογαριασμών ενέργειας εξαπλώνονται

Αυτοί οι αριθμοί είναι πρωτόγνωροι και απρόσιτοι για τους περισσότερους ανθρώπους. Έτσι, οπότε είναι λογικό, όταν οι διαδηλωτές ζητούν πάγωμα του ανώτατου ορίου τιμών. Οι κυβερνήσεις βρίσκονται υπό τρομερή πίεση, να προσφέρουν στήριξη, στο μέγεθος και την κλίμακα της πανδημίας του κορωνοϊού.

Μια εκστρατεία με τίτλο "Power To The People Glasgow" πραγματοποίησε διαμαρτυρία την Παρασκευή στα κεντρικά γραφεία της Scottish Power, η οποία ανήκει στον ισπανικό ενεργειακό κολοσσό Iberdrola SA. Η πρωτοβουλία, που ξεκίνησε από τον τοπικό εργατικό σύμβουλο Matt Kerr και τη συνδικαλίστρια Frances Curran, ζητά το πάγωμα των τιμών της ενέργειας, το τέλος των μετρητών προπληρωμής, μια πιο ακριβή μέθοδος πληρωμής, που χρησιμοποιείται συχνά από τα φτωχότερα νοικοκυριά και τον τερματισμό των τελών πληρωμής χρέους.

Μια ξεχωριστή οργάνωση, "Enough is Enough", σχεδιάζει να ξεκινήσει μια σειρά από 50 συγκεντρώσεις σε όλη τη Μεγάλη Βρετανία από αύριο Τετάρτη. Η αριστερή ομάδα, υποστηριζόμενη από τη βουλευτή των Εργατικών Ζάρα Σουλτάνα και αφεντικά συνδικάτων όπως ο Μικ Λιντς, στοχεύει να αφαιρέσει το οικονομικό βάρος από τους καταναλωτές. Οι στόχοι της περιλαμβάνουν αύξηση μισθών σε πραγματικούς όρους, μειωμένους λογαριασμούς ενέργειας, τερματισμό της επισιτιστικής φτώχειας, κατασκευή οικονομικά προσιτής στέγασης και υψηλότερους φόρους για τους μεγάλους εισοδηματίες και τις εταιρείες.



Μια πρωτοβουλία βάσης, «Μην πληρώνετε», προτρέπει τους καταναλωτές να σταματήσουν να πληρώνουν λογαριασμούς ενέργειας. Καθώς οι άνθρωποι μιλούν μεταξύ τους και διαδίδουν τη λέξη, η μη πληρωμή θα γίνει μια κοινωνικά αποδεκτή στάση ενάντια στην άδικη και άδικη αύξηση των τιμών από τις εταιρείες ενέργειας, δήλωσε ο διοργανωτής του Don't Pay Τζέφρι Τζέιμς στο Bloomberg. Σχεδόν 170.000 άνθρωποι έχουν μέχρι στιγμής δεσμευτεί να σταματήσουν να πληρώνουν τους λογαριασμούς ενέργειας τον Οκτώβριο και πάνω από 30.000 άνθρωποι έχουν εγγραφεί για να οργανώσουν συναντήσεις μέχρι στιγμής.

Η πρωτοβουλία «Μην Πληρώνετε» ξεκίνησε κατά τη διάρκεια μιας συνδικαλιστικής διαδήλωσης τον Ιούνιο και απογειώθηκε αφού εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας όπως η Shell Plc και η Centrica Plc, οι οποίες προμηθεύουν φυσικό αέριο και ενέργεια σχεδόν στο ένα τρίτο των νοικοκυριών της Μεγάλης Βρετανίας, δημοσιοποίησαν κέρδη ρεκόρ.

Η Shell έχει δώσει μισθό bonus 8%, στο μεγαλύτερο μέρος του προσωπικού και σχεδιάζει να επιστρέψει 6 δισεκατομμύρια δολάρια μετρητών στους μετόχους με τη μορφή επαναγοράς, ενώ η Centrica, ιδιοκτήτρια της British Gas, επανέλαβε τα μερίσματα για πρώτη φορά από την έναρξη της πανδημίας.

Τον Οκτώβριο, όλα τα νοικοκυριά της Μεγάλης Βρετανίας, πρόκειται να λάβουν 400 λίρες από την κυβέρνηση για να βοηθήσουν στην πληρωμή των λογαριασμών ενέργειας, αλλά οι αυξανόμενες τιμές χονδρικής σημαίνουν ότι η στήριξη είναι απίθανο να αντιμετωπίσει την κλίμακα του προβλήματος. Το ενεργειακό χρέος τον Ιούλιο ήταν ήδη υπερδιπλάσιο από το επίπεδο του περασμένου Σεπτεμβρίου, φθάνοντας συνολικά τα 1,3 δισεκατομμύρια λίρες, σύμφωνα με την υπηρεσία σύγκρισης τιμών Unswitch.com και αυτό πριν τεθεί σε ισχύ η αναμενόμενη αύξηση του ανώτατου ορίου τιμών ενέργειας τον Οκτώβριο.



Αυτές οι διαμαρτυρίες έρχονται καθώς ένα κύμα απεργιών σαρώνει τη χώρα ως απάντηση στην αύξηση των τιμών και τη μείωση των πραγματικών μισθών. Χιλιάδες εργαζόμενοι, από δικηγόρους έως μηχανοδηγούς τρένων, έχουν πραγματοποιήσει αποχωρήσεις, ενώ οι εργαζόμενοι της Royal Mail και των Ταχυδρομείων πρόκειται να κάνουν το ίδιο σε λίγες εβδομάδες. Οι νοσηλευτές της Εθνικής Υπηρεσίας Υγείας σε όλη την Αγγλία και την Ουαλία θα ψηφίσουν για το αν θα απεργήσουν τον επόμενο μήνα, σε αυτό που θα μπορούσε να είναι η πρώτη αποχώρηση στην ιστορία του Βασιλικού Κολλεγίου Νοσηλευτικής.

Πολύ σύντομα, με βάση το κλίμα που διαμορφώνεται, τα κινήματα αυτά αναμένεται να σαρώσουν την Ευρώπη, δημιουργώντας κοινωνική και πολιτική θύελλα.