New York Post: Υψηλό ενδιαφέρον Αμερικανών για αγορά ακινήτων στην Ελλάδα

H New York Post σε δημοσίευμα με τίτλο «”Quality of life” is drawing American homebuyers to Europe» σημειώνει ότι μετά την αύξηση των επιτοκίων, την πανδημία του COVID-19 και την αύξηση του πληθωρισμού, περισσότεροι Αμερικανοί καταφεύγουν τώρα στην Ευρώπη για έναν πιο χαλαρό τρόπο ζωής.

Χώρες όπως η Ιταλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Ελλάδα προσελκύουν αγοραστές από το εξωτερικό, που αναζητούν περισσότερες από τις ήρεμες και ηλιόλουστες ημέρες στην παραλία, σύμφωνα με έκθεση της Berkshire Hathaway HomeServices.

Το αυξανόμενο ενδιαφέρον για μετακίνηση σε αυτές τις χώρες μπορεί να συνεισφέρει σε πολλούς εργαζόμενους, που εξακολουθούν να εργάζονται εξ αποστάσεως από την έναρξη της πανδημίας.

Σημειώνεται ότι η Ισπανία αποδεικνύεται ότι είναι κόμβος και προορισμός για ξένες επενδύσεις στην αγορά ακινήτων, αλλά λόγω των υψηλών φόρων ακίνητης περιουσίας στη χώρα, άλλοι επιλέγουν χώρες με μικρότερη επιβάρυνση, όπως η Ιταλία.

Για την Ελλάδα, επισημαίνεται ότι οι τιμές έχουν μειωθεί λόγω οικονομικών ανησυχιών.

Λόγω του προγράμματος Golden Visa, το οποίο επιτρέπει στους αγοραστές κατοικιών την απόκτηση βίζας και διαμονής, η χώρα προσελκύει περισσότερους Αμερικανούς.