Με επίκεντρο την Ενεργειακή Ασφάλεια το 13ο SEE Energy Dialogue του ΙΕΝΕ στη Θεσσαλονίκη

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα της επερχόμενης μεγάλης περιφερειακής συνάντησης του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (ΙΕΝΕ), του SEE Energy Dialogue, που φέτος διοργανώνεται για 13η φορά. Να θυμίσουμε ότι για πρώτη φορά το Energy Dialogue σε επίπεδο ΝΑ Ευρώπης οργανώθηκε από το ΙΕΝΕ τον Ιούνιο του 2007, στη Θεσσαλονίκη.

Με κύριο θέμα την «Ενεργειακή Ασφάλεια, την Ολοκλήρωση της Αγοράς Ενέργειας και τη Βιωσιμότητα» (Energy Security, Market Integration and Sustainability in SE Europe) και την συμμετοχή 60 ομιλητών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, το διεθνές αυτό συνέδριο θα διεξαχθεί στις 16 - 17 Ιουνίου 2022 στη Θεσσαλονίκη, σε υβριδική μορφή. Στους ομιλητές περιλαμβάνονται κορυφαία στελέχη κυβερνητικών φορέων, μεγάλων εταιρειών, διεθνών και περιφερειακών οργανισμών, γνωστών δεξαμενών σκέψης, κορυφαίων νομικών και συμβουλευτικών εταιρειών, εκπρόσωποι του ακαδημαϊκού κόσμου και ανεξάρτητοι αναλυτές.

Το πρόγραμμα του συνεδρίου περιλαμβάνει δέκα κύριες συνεδριάσεις, καλύπτοντας όλες τις διαφορετικές πτυχές της τρέχουσας συζήτησης για την ενέργεια. Ο Ενεργειακός Διάλογος ξεκινά με μία παγκόσμια και περιφερειακή επισκόπηση και στη συνέχεια συνεχίζει με μία συζήτηση για τον πόλεμο στην Ουκρανία και τα ενεργειακά διλήμματα της Ευρώπης, και ειδικότερα της ΝΑ Ευρώπης. Στη συζήτηση αναφορικά με τη διαφοροποίηση της περιφερειακής αγοράς φυσικού αερίου ως προς τις οδούς ανεφοδιασμού και τις πηγές προμήθειας θα συνεισφέρουν ομιλητές από όλες τις διαφορετικές χώρες της ΝΑ Ευρώπης. Η συζήτηση, στη συνέχεια, θα εστιάσει στις επιπτώσεις στην ενέργεια και την ασφάλεια για την περιοχή.

Ο ρόλος της Πράσινης Συμφωνίας της ΕΕ εξετάζεται υπό το φως των πρόσφατων εξελίξεων, συμπεριλαμβανομένου του πακέτου «Fit for 55» και του πιο πρόσφατου σχεδίου «REPowerEU». Θα αναλυθούν οι αδιαμφισβήτητα βαθιές επιπτώσεις που θα υπάρξουν για την περιοχή, στο πλαίσιο των διευρυμένων δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας και των πολύ μεγαλύτερων εγκαταστάσεων αποθήκευσης ενέργειας που απαιτούνται ώστε να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη διείσδυση μεταβλητών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) σε βάθος χρόνου. Ο ρόλος της Ενεργειακής Αποδοτικότητας είναι ζωτικής σημασίας για τον επιδιωκόμενο μετασχηματισμό της αγοράς ενέργειας, κάτι που εξετάζεται τόσο σε παγκόσμια όσο και σε περιφερειακή κλίμακα. Η ανάγκη συνδυασμού των ΑΠΕ με λύσεις Ενεργειακής Απόδοσης αναδεικνύεται ως ένα θέμα που προσελκύει ολοένα και μεγαλύτερη προσοχή τόσο από τη βιομηχανία όσο και από τους καταναλωτές.

Διευθύνοντες Σύμβουλοι Χρηματιστηρίων Ενέργειας της περιοχής θα συζητήσουν το κρίσιμο ζήτημα της ολοκλήρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Θα ακολουθήσει περαιτέρω συζήτηση με παραδείγματα από περιφερειακές αγορές, συμπεριλαμβανομένων και μεγάλων βιομηχανιών. Θα αναλυθούν εκτενώς η σύζευξη της αγοράς, τα ζητήματα ενδοημερήσιας, ημερήσιας, εξισορρόπησης και προθεσμιακής αγοράς μαζί με τις διμερείς συμβάσεις. Ο Ενεργειακός Διάλογος θα συνεχίσει περαιτέρω τη συζήτηση για την Πράσινη Ατζέντα στο πλαίσιο των προσπαθειών απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές που λαμβάνουν χώρα σε όλη τη ΝΑ Ευρώπη, όπου η λειτουργία αποδοτικών δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση.

Η επιτάχυνση της απανθρακοποίησης στην περιοχή δεν σημαίνει απαραίτητα την εγκατάλειψη των προσπαθειών έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων, καθώς το φυσικό αέριο, μαζί με την πυρηνική ενέργεια, αναγνωρίζεται ευρέως ως κύριο μεταβατικό καύσιμο που θα διαδραματίσει κομβικό ρόλο για πολλά χρόνια ακόμα στο πλαίσιο της διατήρησης και της βελτιστοποίησης των λειτουργιών του ηλεκτρικού συστήματος. Σε αυτό το θέμα, ο Ενεργειακός Διάλογος αφιερώνει μία ολόκληρη συνεδρία αναδεικνύοντας την συνεχή προσπάθεια για έρευνες υδρογονανθράκων στη ΝΑ Ευρώπη, όπου απαντώνται ενεργοί γεωλογικοί σχηματισμοί υδρογονανθράκων στην Αδριατική, στο Ιόνιο, στην Ανατολική Μεσόγειο και στη Μαύρη Θάλασσα.

Ο φετινός Ενεργειακός Διάλογος θα ολοκληρωθεί με μία συνεδρία για τις προκλήσεις των ενεργειακών επενδύσεων, καθώς υπάρχουν αυξανόμενες ανάγκες για διοχέτευση κεφαλαίων σε διάφορα έργα σε όλους τους τομείς του ενεργειακού τομέα. Οι εταιρείες στην περιοχή να ανταγωνίζονται σκληρά με χώρες εκτός της ΝΑΕ προκειμένου να εξασφαλίσουν επαρκή χρηματοδότηση για τα έργα τους. Παρά τις τρέχουσες δυσκολίες στη χρηματοδότηση έργων, ολόκληρη η περιοχή της ΝΑ Ευρώπης προσελκύει πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον σε σύγκριση με 5 χρόνια πριν, και σύμφωνα με τελευταία μελέτη του ΙΕΝΕ, οι συνολικές ενεργειακές επενδυτικές ανάγκες στην περιοχή μέχρι το 2030 εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν τα 480 δισεκατομμύρια ευρώ. Ως εκ τούτου, η συζήτηση για τις ενεργειακές επενδυτικές ανάγκες και τους μηχανισμούς χρηματοδότησης αναμένεται να προσελκύσει σημαντικό ενδιαφέρον.

Μέχρι στιγμής, πέντε μεγάλες εταιρείες υποστηρίζουν την εκδήλωση ως χορηγοί, μεταξύ των οποίων η KG Law Firm, ένα από τα κορυφαία δικηγορικά γραφεία στην Ελλάδα, που είναι ο Strategic Sponsor του Συνεδρίυ, ο Όμιλος Εταιρειών Ελληνικά Πετρέλαια και η Motor Oil, οι δύο κορυφαίοι όμιλοι διύλισης στην Ελλάδα, το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας (ΕΧΕ) και η ΔΕΠΑ Εμπορίας. Το 13ο SEE Energy Dialogue Ενεργειακός Διάλογος υποστηρίζεται περαιτέρω από την Energean, τον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ), το Ανεξάρτητο Χρηματιστήριο Ενέργειας της Βουλγαρίας (IBEX) και την EnSCo.