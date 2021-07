Κομισιόν: Θετικές οι ενδιάμεσες (θερινές) προβλέψεις για την Ευρωζώνη

Θετικές είναι οι ενδιάμεσες (θερινές) οικονομικές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ευρωζώνη και την ΕΕ το 2021, καθώς το άνοιγμα της οικονομίας δίνει ώθηση στην ανάκαμψη.

Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένει ότι το 2021 η οικονομία της ΕΕ και εκείνη της ευρωζώνης θα αναπτυχθούν με τον ίδιο ρυθμό, 4,8% το 2021 και 4,5% το 2022. Οι προβλέψεις αυτές είναι αναθεωρημένες προς τα πάνω σε σύγκριση με τις εαρινές οικονομικές προβλέψεις της Επιτροπής που παρουσιάσθηκαν το Μάιο.

Παρουσιάζοντας τις θερινές προβλέψεις της Κομισιόν, ο Επίτροπος Οικονομίας Πάολο Τζεντιλόνι δήλωσε: «Η οικονομία της ΕΕ αναμένεται φέτος να σημειώσει τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης εδώ και δεκαετίες, υποστηριζόμενη από την έντονη ζήτηση τόσο στο εσωτερικό όσο και παγκοσμίως και από το άνοιγμα του τομέα των υπηρεσιών νωρίτερα από το αναμενόμενο, ήδη από την άνοιξη. Επίσης, χάρη στο γεγονός ότι οι περιορισμοί που επιβλήθηκαν τους πρώτους μήνες του έτους έπληξαν την οικονομική δραστηριότητα λιγότερο από ό, τι προβλεπόταν, αναθεωρούμε προς τα πάνω την πρόβλεψή μας για την ανάπτυξη το 2021 κατά 0,6 εκατοστιαίες μονάδες. Πρόκειται για την υψηλότερη αναθεώρηση προς τα πάνω εδώ και περισσότερα από 10 χρόνια, η οποία συνάδει με το γεγονός ότι η εμπιστοσύνη των επιχειρήσεων έφθασε σε πρωτοφανή υψηλά επίπεδα τους τελευταίους μήνες.»

Europe has a unique opportunity to open a new chapter of stronger, fairer growth.



