Χρηματοδοτικά προγράμματα 2 δισ. ευρώ σε επιχειρήσεις από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα

Με στόχο τη δημιουργία νέων χρηματοδοτικών προγραμμάτων από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα/HDB για τη στήριξη και διευκόλυνση μικρομεσαίων (SMEs) και μεγαλύτερων (MidCaps) επιχειρήσεων, συνολικού ύψους 2 δισ. ευρώ, υπεγράφη σήμερα Tετάρτη το πρωί το πρώτο τμήμα της νέας δανειακής σύμβασης με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) από τον υπουργό Οικονομικών και Διοικητή της ΕΤΕπ Χρήστο Σταϊκούρα, τον υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γιάννη Τσακίρη και τον αντιπρόεδρο της ΕΤΕπ, Christian Kettel Thomsen.

Η πρώτη δόση της δανειακής σύμβασης ανέρχεται στα 200 εκατομμύρια ευρώ. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση και απορρόφηση της πρώτης φάσης του προγράμματος θα υπογραφεί η συμφωνία για τα υπόλοιπα 200 εκατομμύρια ευρώ.

Με αφορμή την υπογραφή της νέας δανειακής σύμβασης η πρόεδρος & CEO της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζα/HDB, Αθηνά Χατζηπέτρου, η καθοριστική συνεισφορά της οποίας αναγνωρίστηκε, επισήμανε ότι το συγκεκριμένο γεγονός αποτελεί μια σημαντική στιγμή για την ελληνική οικονομία και την Hellenic Development Bank. «Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, δείχνει εμπιστοσύνη στις προοπτικές και ενισχύει εμπράκτως την δυναμική επανεκκίνηση της οικονομίας. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, με μόχλευση των δημοσίων πόρων, δημιουργεί νέα χρηματοδοτικά εργαλεία που διευκολύνουν την πρόσβαση ακόμη περισσότερων μικρομεσαίων και μεγαλύτερων επιχειρήσεων για την περαιτέρω ανάπτυξή τους. Το αποτέλεσμα είναι ότι τα 400 εκατομμύρια ευρώ της δανειακής σύμβασης, σε αρμονική και αμοιβαίως επωφελή συνεργασία με το τραπεζικό σύστημα, θα πολλαπλασιαστούν έως και τρεις φορές στηρίζοντας την πραγματική οικονομία και την ελληνική επιχειρηματικότητα. Ευελπιστούμε ότι η επιτυχία αυτών των προγραμμάτων θα οδηγήσει σε ακόμη στενότερη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων», είπε η κ.Χατζηπέτρου.

Στόχος της συμφωνίας είναι να δοθούν συνολικά δάνεια συνολικού ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ εκ των οποίων το 30% θα χορηγηθεί σε επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης και το 70% σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με τη στενή συνεργασία και συγχρηματοδότηση της HDB και του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος.



Η τελετή υπογραφής της συμφωνίας πραγματοποιήθηκε στα νέα γραφεία της HDBπαρουσία του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 'Αδωνι Γεωργιάδη, του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, Θόδωρου Σκυλακάκη, του αναπληρωτή υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκου Παπαθανάση, του υφυπουργού Οικονομικών αρμόδιου για το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα, Γιώργου Ζαββού και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα.

Από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στην Ελλάδα έρχεται ο πρόεδρος της ΕΤΕπ, Wermer Hoyer, ενώ παρέστησαν στην υπογραφη ο διευθύνων σύμβουλος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων, AlainGodard και ο επικεφαλής του τμήματος Χρηματοδοτήσεων της ΕΤΕπ για την Ελλάδα, Ιωάννης Καλτσάς.

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα/HDB θα συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με στόχο την αύξηση των επιχειρηματικών επενδύσεων, τη δημιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.

