Ο Έλον Μασκ τουίταρε (ξανά) και εκτόξευσε το bitcoin στα 40.000 δολάρια

Στα 40.000 δολάρια πλησίασε η τιμή του bitcoin, ύστερα από μια ακόμα ανάρτηση στο twitter του CEO της Tesla, Έλον Μασκ, ο οποίος σημείωσε ότι πραγματοποίησε συζητήσεις με τις εταιρείες εξόρυξης bitcoin σχετικά με τη βιωσιμότητα του κρυπτονομίσματος.

Η τιμή του Bitcoin την Τρίτη (25/05) διαπραγματεύτηκε στα 37.961,32 δολάρια και αυξήθηκε πάνω από 4% τις τελευταίες 24 ώρες, σύμφωνα με στοιχεία της CoinDesk.

If you’d like to help develop Doge, please submit ideas on GitHub & https://t.co/liAPQMFaQB @dogecoin_devs

Σχεδόν όλα τα άλλα σημαντικά κρυπτονομίσματα διαπραγματεύονται επίσης υψηλότερα.

Η τιμή του Ethereum έχει αυξηθεί περισσότερο από 13% στα 2.550,62 δολάρια τις τελευταίες 24 ώρες, ενώ το Dogecoin έχει δει την τιμή του να αυξάνεται περισσότερο από 7% στα 34 σεντς σε κέρμα.

Το Bitcoin, το πιο δημοφιλές κρυπτονόμισμα στον κόσμο, σημείωσε άνοδο λίγα λεπτά μετά το tweet του Mασκ: «Μίλησε με τους ανθρακωρύχους Bitcoin της Βόρειας Αμερικής και δεσμεύτηκαν να δημοσιεύσουν την τρέχουσα και προγραμματισμένη ανανεώσιμη χρήση και να ζητήσουν από τους ανθρακωρύχους WW να το πράξουν»

Ο Μασκ έχει υπάρξει μεγάλος υποστηρικτής των κρυπτονομισμάτων, πυροδοτώντας ράλι στις τιμές τους, συμπεριλαμβανομένου του bitcoin, αρκετές φορές τον τελευταίο χρόνο. Τα tweets και τα σχόλιά του σχετικά με τα κρυπτονομίσματα συχνά οδηγούν τις τιμές στα ύψη ή σε κατρακύλα.

Spoke with North American Bitcoin miners. They committed to publish current & planned renewable usage & to ask miners WW to do so. Potentially promising.