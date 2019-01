Στα 335 δισ. σκαρφάλωσε το δημόσιο χρέος στο τέλος του 2018

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ για τους μη τριμηνιαίους μη χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς της γενικής κυβέρνησης, οι φόροι στο εισόδημα και την περιουσία ανήλθαν σε 5,491 δισ. ευρώ έναντι 5,045 δισ. ευρώ το γ' τρίμηνο 2017, αποτελώντας το 23,6% των συνολικών εσόδων από 22%. Οι φόροι στην παραγωγή και στις εισαγωγές ανήλθαν σε 8,707 δισ. ευρώ (37,4% των συνολικών εσόδων) από 8,410 δισ. ευρώ (36,6%). Ενώ οι κοινωνικές εισφορές ανήλθαν σε 6,535 δισ. ευρώ (28,1% των συνολικών εσόδων) από 6,527 δισ. ευρώ (28,4%). Ενώ, τα συνολικά έσοδα της Γενικής Κυβέρνησης ανήλθαν σε 23,260 δις. ευρώ έναντι 22,958 δισ. ευρώ το γ' τρίμηνο του 2017.

Στο σκέλος των δαπανών, οι συνολικές δαπάνες ανήλθαν σε 20,892 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 441 εκατ. ευρώ σε σχέση με τα 20,451 δισ. ευρώ το γ' τρίμηνο του 2017. Οι πρωτογενείς δαπάνες ανήλθαν σε 19,418 δισ. ευρώ (το 92,9% των συνολικών δαπανών) έναντι 19,152 δισ. ευρώ (93,6%). Οι αμοιβές εξηρτημένης εργασίας ανήλθαν σε 5,458 δισ. ευρώ (26,1% των πρωτογενών δαπανών) έναντι 5,424 δισ. ευρώ (26,5%). Ενώ, οι κοινωνικές παροχές ανήλθαν σε 9,611δισ. ευρώ (46% των πρωτογενών δαπανών) έναντι 9,311 δισ. ευρώ το γ' τρίμηνο του 2017 (45,5%).

Πηγή: http://www.skai.gr/news/finance/article/394917/elstat-sta-334988-dis-euro-anilthe-sto-g-trimino-2018-to-dimosio-hreos/#ixzz5dF7nYiH4

