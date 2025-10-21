Τουριστικά καταλύματα: Αύξηση 2,4% στις αφίξεις και 2,9% στις διανυκτερεύσεις τον Αύγουστο

Σε 7.191.177 ανήλθαν οι αφίξεις και σε 33.942.944 οι διανυκτερεύσεις τον Αύγουστο στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου, κάμπινγκ και συλλογικά καταλύματα σύντομης διαμονής (ενοικιαζόμενα δωμάτια) της χώρας, σημειώνοντας αύξηση σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, κατά 2,4% στις αφίξεις και 2,9% στις διανυκτερεύσεις.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, παρατηρήθηκε αύξηση 2,1% στις αφίξεις και 2,8% στις διανυκτερεύσεις των αλλοδαπών.

Αντίστοιχα για τους ημεδαπούς, παρατηρήθηκε αύξηση στις αφίξεις και στις διανυκτερεύσεις κατά 3,4% και 3%, αντίστοιχα.

Μεγαλύτερη συμβολή στις αφίξεις και στις διανυκτερεύσεις στο σύνολο των καταλυμάτων παρατηρήθηκε από τους αλλοδαπούς με 76,5% και 83,8%, αντίστοιχα.

Η μέση συνολική διανυκτέρευση ανήλθε σε 4,7 ημέρες.