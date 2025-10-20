UBS: Ελκυστικές οι παγκόσμιες μετοχές με νέα περιθώρια ανόδου

Περαιτέρω περιθώρια ανόδου βλέπει η UBS για τις αγορές, γι’ αυτό και στο νέο της report, αναβάθμισε τις παγκόσμιες μετοχές σε «ελκυστικές» για τον Οκτώβριο. Ωστόσο, με τους δείκτες να βρίσκονται κοντά σε ιστορικά υψηλά και τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη να θυμίζουν σε ορισμένους τη «φούσκα του dotcom», γεννάται το ερώτημα: γιατί τώρα;

Η UBS εντοπίζει τρεις παράγοντες που έχουν κινηθεί προς ευνοϊκότερη κατεύθυνση τον τελευταίο μήνα: Πρώτον, τη νέα ώθηση στην τάση της τεχνητής νοημοσύνης, με τη UBS να σημειώνει ότι, ακόμη και το σχεδόν 1 τρισ. δολάρια σε προγραμματισμένες επενδύσεις, ενδέχεται να αποδειχθεί ανεπαρκές μεσοπρόθεσμα· συνεπώς, αναμένει συνέχιση της επενδυτικής ανάπτυξης και το επόμενο έτος.

Δεύτερον, την υποστηρικτική πολιτική των ΗΠΑ, καθώς η Fed επανέλαβε τον κύκλο μειώσεων επιτοκίων τον Σεπτέμβριο και η UBS προβλέπει περαιτέρω μειώσεις στο άμεσο μέλλον. Η ιστορική ανάλυση δείχνει ότι οι περικοπές επιτοκίων σε περιόδους χωρίς ύφεση έχουν στηρίξει τις μετοχές. Παράλληλα, οι δημοσιονομικές πολιτικές των ΗΠΑ – όπως οι φοροαπαλλαγές για capex και R&D, η μείωση φόρων στα φιλοδωρήματα και η χαλάρωση ρυθμιστικών πλαισίων – αναμένεται να προσφέρουν πρόσθετο στήριγμα στους κυκλικούς τομείς ενόψει του 2026.

Τρίτον, η ισχυρότερη προοπτική ανάπτυξης στις ΗΠΑ, καθώς τα πρόσφατα μακροοικονομικά στοιχεία έδειξαν ότι η αμερικανική ανάπτυξη υπερέβη τις προβλέψεις. Ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ, αναγνώρισε ότι η οικονομία «ίσως κινείται σε ισχυρότερη πορεία απ’ ό,τι αναμενόταν» και ότι «οι πολίτες εξακολουθούν να ξοδεύουν».

UBS: Βλέπει περαιτέρω άνοδο και για τις ευρωπαϊκές μετοχές

Η τράπεζα, σημειώνει ακόμα πως οι ευρωπαϊκές μετοχές ξεπέρασαν τα υψηλά επίπεδα του Μαρτίου 2025, με ώθηση από τους πιο κυκλικούς τομείς της αγοράς, καθώς οι επενδυτές αρχίζουν να προεξοφλούν μια βελτίωση στις προοπτικές κερδοφορίας. Η αυξανόμενη σαφήνεια γύρω από τους φαρμακευτικούς δασμούς και τη μεταρρύθμιση της τιμολόγησης φαρμάκων στις Ηνωμένες Πολιτείες συνέβαλε επίσης στην ανάκαμψη του κλάδου υγείας, που είχε πιεστεί σημαντικά. Παράλληλα, η ισχυρή επενδυτική δραστηριότητα στην τεχνολογία και τον τομέα της ηλεκτροδότησης στηρίζει δύο από τους πιο ελκυστικούς κλάδους: την ευρωπαϊκή πληροφορική και τη βιομηχανία. Αυτές οι τάσεις ενισχύουν και την ανάκαμψη των ποιοτικών ευρωπαϊκών μετοχών, τις οποίες η UBS εξακολουθεί να προτιμά.

Βελτίωση προοπτικών και αποτίμησης

Κοιτώντας μπροστά, εκτιμάται ότι αυτές οι τάσεις έχουν ακόμη περιθώριο συνέχισης. Παρότι οι αποτιμήσεις των ευρωπαϊκών μετοχών (δείκτης Stoxx 600) βρίσκονται περίπου 10% πάνω από τον μέσο όρο των τελευταίων 15 ετών, παραμένουν εντός των «κανονικών» ορίων διακύμανσης — λιγότερο από μία τυπική απόκλιση πάνω από τον μέσο όρο. Αυτές οι υψηλές αποτιμήσεις θεωρούνται δικαιολογημένες από τις βελτιωμένες προοπτικές κερδοφορίας.

Οι περισσότεροι παράγοντες που είχαν επιβαρύνει τις δαπάνες αγαθών και τη βιομηχανική δραστηριότητα υποχωρούν: η μεταστροφή μετά την πανδημία από τα αγαθά στις υπηρεσίες έχει πλέον ολοκληρωθεί, ο πληθωρισμός βρίσκεται υπό έλεγχο, τα επιτόκια των κεντρικών τραπεζών έχουν μειωθεί, το κόστος ενέργειας έχει περιοριστεί, ενώ υπάρχει και μεγαλύτερη σαφήνεια γύρω από τους εμπορικούς δασμούς.

Η βελτίωση αυτή αντικατοπτρίζεται και στους δείκτες PMI της ευρωζώνης, που δείχνουν ότι ο μεταποιητικός τομέας εξέρχεται από την ύφεση για πρώτη φορά έπειτα από τρία χρόνια. Μετά από δύο έτη στασιμότητας, αναμένεται η κερδοφορία των επιχειρήσεων της Ευρωζώνης να αυξηθεί κατά 5% το 2026 και 15-20% το 2027. Αυτό στηρίζει περαιτέρω άνοδο των ευρωπαϊκών μετοχών, αν και οι τιμές των μετοχών πιθανόν να αυξηθούν με βραδύτερο ρυθμό σε σχέση με τα κέρδη.

Πολιτικοί κίνδυνοι και επιλεκτικές τοποθετήσεις

Η πολιτική αβεβαιότητα μετριάζει εν μέρει τη βελτίωση του οικονομικού κλίματος. Η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο αντιμετωπίζουν δύσκολες δημοσιονομικές διαπραγματεύσεις, ενώ η αρχική αισιοδοξία για το γερμανικό πακέτο στήριξης υποχωρεί, καθώς οι δαπάνες σε υποδομές χρειάζονται χρόνο για να υλοποιηθούν.

Έτσι, αν και οι ευρωπαϊκές μετοχές θεωρούνται καλά στηριγμένες και αναμένεται επιτάχυνση της οικονομίας και των κερδών τους επόμενους 12 μήνες, προτιμάται μια επιλεκτική έκθεση στην περιοχή, με σχετική προτίμηση προς τις ΗΠΑ και την Ασία.

Στην Ευρώπη, η στρατηγική επικεντρώνεται:

Στους κερδισμένους του διαρθρωτικού μετασχηματισμού,

Στους εξαγωγείς υψηλής ποιότητας που έχουν μείνει πίσω, και

Σε στοχευμένη έκθεση στη νομισματική και δημοσιονομική πολιτική της Ευρώπης.

Ιδιαίτερη προτίμηση διατηρείται για τον κλάδο της τεχνολογίας και τον βιομηχανικό τομέα, λόγω της συμμετοχής τους στις ευκαιρίες Τεχνητής Νοημοσύνης και Μετασχηματιστικής Καινοτομίας (TRIOs), αλλά και χάρη στο βελτιωμένο οικονομικό περιβάλλον. Αυτόν τον μήνα, οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας (utilities) αναβαθμίζονται ξανά σε «ελκυστικές», καθώς προσφέρουν διαρθρωτική ανάπτυξη μέσα από την αυξανόμενη ζήτηση ενέργειας από data centers και ηλεκτροδότηση, σε ελκυστική τιμή – ο δείκτης MSCI Europe Utilities διαπραγματεύεται πλέον με έκπτωση 10% έναντι του MSCI Europe.

Επιπλέον, προβλέπεται ότι η ευρωπαϊκή αγορά ακινήτων θα επωφεληθεί από την καθυστερημένη επίδραση των χαμηλότερων επιτοκίων της ΕΚΤ, ενώ παραμένει ελκυστική η επιλεκτική έκθεση στα δημοσιονομικά προγράμματα της Ευρώπης, ιδίως της Γερμανίας, μέσω της θεματικής στρατηγικής «Έξι τρόποι επένδυσης στην Ευρώπη».