ΕΛΣΤΑΤ: Στα 1.724 ευρώ η μέση μηνιαία δαπάνη για τα ελληνικά νοικοκυριά το 2024

Η μέση ετήσια δαπάνη για τα ελληνικά νοικοκυριά διαμορφώθηκε στα 20.694,48 ευρώ (1.724,54 ευρώ τον μήνα) το 2024, σημειώνοντας αύξηση 3,6% σε σχέση με το 2023, ενώ το 50% των νοικοκυριών δαπανά πάνω από 1.338 ευρώ τον μήνα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών (ΕΟΠ) που διεξήγαγε η Ελληνική Στατιστική Αρχή, με δείγμα 6.198 νοικοκυριών.

Σύμφωνα με την έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ, τα νοικοκυριά που ζουν σε ενοικιαζόμενη κατοικία αφιερώνουν κατά μέσο όρο 17,1% του προϋπολογισμού τους για ενοίκιο. Το φτωχότερο 20% του πληθυσμού δαπανά 55,9% των δαπανών του για διατροφή και στέγαση, έναντι 24,7% για το πλουσιότερο 20%.

Η υψηλότερη μέση ετήσια δαπάνη καταγράφηκε στην Αττική (24.363 ευρώ), ενώ η χαμηλότερη στη Στερεά Ελλάδα (14.215 ευρώ). Συγκριτικά με το 2008, η μέση ετήσια δαπάνη μειώθηκε κατά 16,6%.

Τα νοικοκυριά με έναν ηλικιωμένο άνω των 65 ετών ξοδεύουν 49,4% της μέσης δαπάνης, ενώ ένα ζευγάρι με ένα παιδί δαπανά 147,4%. Η ηλικία και η επαγγελματική κατάσταση του υπεύθυνου του νοικοκυριού επηρεάζουν σημαντικά το ύψος της δαπάνης. Τα νοικοκυριά με υπεύθυνο 35-44 ετών δαπανούν κατά μέσο όρο 133,6%, ενώ αυτά με υπεύθυνο 75+ 58,5% της μέσης δαπάνης.

Υπάρχουν επίσης σημαντικές διαφοροποιήσεις ανάλογα με την περιοχή. Τα αγροτικά νοικοκυριά ξοδεύουν κατά μέσο όρο 28,8% λιγότερο από τα αστικά, ενώ τα νοικοκυριά της Αττικής δαπανούν 117,7% της μέσης δαπάνης, έναντι 68,7% για τη Στερεά Ελλάδα. Σε σύγκριση με το 2023, οι δαπάνες αυξήθηκαν κατά 9,8% στη Δυτική Μακεδονία και κατά 1,4% στην Πελοπόννησο.

Οι μεγαλύτερες κατηγορίες δαπάνης παραμένουν τα είδη διατροφής, η στέγαση και οι μεταφορές. «Η μεγαλύτερη μέση μηνιαία δαπάνη αφορά σε είδη διατροφής και μη οινοπνευματώδη ποτά και ακολουθούν οι δαπάνες για στέγαση και μεταφορές», σημειώνεται.