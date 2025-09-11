Στα 3,54 δισ. ευρώ τα «φέσια» του Δημοσίου προς τους ιδιώτες στο επτάμηνο

Μικρή μείωση καταγράφεται και στα ληξιπρόθεσμα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Άνω των 3,5 δισ. ευρώ παρέμειναν και τον περασμένο Ιούλιο τα χρέη του Δημοσίου προς τους ιδιώτες, συντηρώντας το πρόβλημα ρευστότητας για τους προμηθευτές και κυρίως τις μικρές επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, τα χρέη διαμορφώθηκαν σε 3,54 δισ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένων των εκκρεμών επιστροφών φόρου), με τον μεγαλύτερο όγκο να αφορούν οφειλές των νοσοκομείων και των ασφαλιστικών ταμείων, λόγω εκκρεμών συντάξεων (κυρίως επικουρικών).

*Τα δημόσια νοσοκομεία οφείλουν 1,498 δισ. ευρώ σε προμηθευτές, ποσό μειωμένο κατά 101 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον Ιούνιο αλλά αυξημένο κατά 334 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αρχή του έτους.

*Οι οφειλές των ασφαλιστικών ταμείων ανήλθαν στα 623 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 11 εκατ. ευρώ μέσα σε έναν μήνα και κατά 38 εκατ. ευρώ σε σχέση με το τέλος του 2024. Οι εκκρεμότητες αφορούν κυρίως καθυστερήσεις στην έκδοση κύριων και επικουρικών συντάξεων, ενώ υπενθυμίζεται ότι το 2017 τα αντίστοιχα χρέη είχαν χτυπήσει «κόκκινο» αγγίζοντας τα 1,531 δισ. ευρώ.

*Πτωτικά κινήθηκαν οι οφειλές των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (δήμοι, περιφέρειες), φτάνοντας τα 247 εκατ. ευρώ.

*Τα χρέη νομικών προσώπων του Δημοσίου παρέμειναν αμετάβλητα στα 222 εκατ. ευρώ.

Οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων, αυξήθηκαν κατά 10 εκατ. ευρώ μέσα σε ένα μήνα και διαμορφώθηκαν σε 732 εκατ. ευρώ τον Ιούλιο από 722 εκατ. ευρώ που ήταν τον Ιούνιο.

Από αυτές:

329 εκατ. ευρώ αφορούν επιστροφές που καθυστερούν πάνω από 90 ημέρες ,

αφορούν , 403 εκατ. ευρώ εκκρεμούν για διάστημα μικρότερο των 90 ημερών ,

εκκρεμούν για , 218 εκατ. ευρώ παραμένουν αδιάθετα καθώς η ΑΑΔΕ αναζητά ακόμα τους φορολογούμενους που δικαιούνται τα ποσά. Οι επιστροφές αυτές, λιμνάζουν στα συρτάρια της φορολογικής διοίκησης λόγω μη ανταπόκρισης των δικαιούχων ή μη προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Από τα 732 εκατ. ευρώ εκκρεμείς επιστροφές φόρων τα 221 εκατ. ευρώ είναι άμεσοι φόροι, 389 εκατ. ευρώ είναι έμμεσοι φόροι και 115 εκατ. ευρώ προέρχονται από μη φορολογικά έσοδα.