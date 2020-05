Όλες οι προετοιμασίες πριν από την υποβολή της φορολογικής δήλωσης

Εγγραφή νέων χρηστών και επανεγγραφή χρηστών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες TΑXISnet

Με την απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ με αριθμό πρωτοκόλλου Α.1082(Αριθ. ΦΕΚ: 1303/Β/11-4-2020) δόθηκαν οδηγίες για την εγγραφή ή επανεγγραφή των χρηστών στις υπηρεσίες του taxisnet.

Ποιο συγκεκριμένα η απόφαση αναφέρει:

Διαδικασία εγγραφής στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες των νέων χρηστών του TAXISnet

Για την εγγραφή στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες των νέων χρηστών του TAXISnet απαιτείται η υποβολή σχετικής ηλεκτρονικής αίτησης στο δικτυακό τόπο της Α.Α.Δ.Ε. (www.aade.gr), στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει το όνομα (username) και τον κωδικό πρόσβασης (password) που επιθυμεί να έχει ως χρήστης του συστήματος.

Στην ίδια αίτηση ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει επίσης τα στοιχεία επικοινωνίας του (σταθερό τηλέφωνο, κινητό τηλέφωνο καθώς και e-mail).

Για την ολοκλήρωση της εγγραφής είναι απαραίτητη η απόδοση κλειδαρίθμου, ο οποίος δύναται να χορηγείται είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία του φορολογούμενου στη Δ.Ο.Υ είτε, σε περίπτωση φυσικών προσώπων, και εξ αποστάσεως, μέσω κινητού τηλεφώνου και e-mail καθώς και μέσω βιντεοκλήσης.

Σε περίπτωση επιλογής από τον φορολογούμενο της εξ αποστάσεως απόδοσης κλειδαρίθμου, ο φορολογούμενος οφείλει να συμπληρώσει επιπλέον στην αίτηση, τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας που εξυπηρετεί τον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχει δηλώσει στην αίτησή του, καθώς και τον αριθμό λογαριασμού ΙΒΑΝ που διαθέτει στον πάροχο υπηρεσιών πληρωμής, με τον οποίο συνεργάζεται.

Για την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας απόδοσης κλειδαρίθμου εξ αποστάσεως, όπου προβλέπεται και εφόσον επιλεγεί από τον φορολογούμενο, απαιτείται η επαλήθευση, μέσω διαδικτυακής υπηρεσίας ελέγχου, των στοιχείων της αίτησης με τα στοιχεία που διαθέτει, αντίστοιχα, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών ή/και ο πάροχος κινητής τηλεφωνίας που έχει δηλώσει ο φορολογούμενος στην αίτηση του, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 3 της παρούσας.

Αν δεν επιβεβαιωθούν τα στοιχεία, ως ανωτέρω, ο φορολογούμενος δύναται να παραλάβει τον κλειδάριθμο εξ αποστάσεως υπό τις προϋποθέσεις και με τη διαδικασία του άρθρου 3α της παρούσας. Εναλλακτικά, ο φορολογούμενος μπορεί να διεκπεραιώσει την παραλαβή του κλειδαρίθμου αυτοπροσώπως στη Δ.Ο.Υ. κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2 της παρούσας.

Σε περίπτωση παραλαβής του κλειδαρίθμου από τη Δ.Ο.Υ, ο φορολογούμενος λαμβάνει σημείωμα στο οποίο αναγράφονται ο Α.Φ.Μ., η ημερομηνία και η ώρα υποβολής της αίτησης καθώς επίσης και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής.

Αυτοπρόσωπη παραλαβή κλειδαρίθμου στη Δ.Ο.Υ.

Ο φορολογούμενος μεταβαίνει στο τμήμα Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης οποιασδήποτε Δ.Ο.Υ., εφόσον πρόκειται για Φυσικό Πρόσωπο, ή αποκλειστικά στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., εφόσον πρόκειται για μη Φυσικό Πρόσωπο, για την έγκριση της αίτησής του. Απαιτείται αυτοπρόσωπη παρουσία του φορολογούμενου στη Δ.Ο.Υ., εφόσον πρόκειται για Φυσικό πρόσωπο, ή του νομίμου εκπροσώπου, εφόσον πρόκειται για μη Φυσικό Πρόσωπο.

Απαιτούμενο στοιχείο για την παραλαβή του κλειδαρίθμου είναι ο Α.Φ.Μ. και το έγγραφο ταυτοποίησης (αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο κ.λπ.) του Φυσικού Προσώπου ή του νομίμου εκπροσώπου του μη Φυσικού Προσώπου, το οποίο πρέπει να είναι καταχωρημένο στο Υποσύστημα ΜΗΤΡΩΟΥ TAXIS.

Εξαιρούνται της αυτοπρόσωπης παρουσίας, τα Φυσικά Πρόσωπα για τα οποία ο νόμος ορίζει εκπρόσωπο (ανήλικο, φορολογικό εκπρόσωπο για τον κάτοικο εξωτερικού, δικαστικό συμπαραστάτη κ.λπ.), καθώς και για τις μη εγκατεστημένες στην Ελλάδα επιχειρήσεις της ΕΕ. Για τα Φυσικά Πρόσωπα που εκ του νόμου εκπροσωπούνται, προσέρχεται ο εκπρόσωπός τους, τα στοιχεία του οποίου πρέπει να υπάρχουν καταχωρημένα στο Υποσύστημα ΜΗΤΡΩΟΥ TAXIS.

Για την περίπτωση που ένα Φυσικό Πρόσωπο ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του μη Φυσικού Προσώπου, αδυνατεί να προσέλθει στη Δ.Ο.Υ. για να παραλάβει τον κλειδάριθμο και να ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής, προσκομίζεται Ειδικό Πληρεξούσιο για τη συγκεκριμένη διαδικασία εγγραφής χρονικής διάρκειας τεσσάρων μηνών. Εφόσον η αίτηση εγκριθεί, εκδίδονται δυο βεβαιώσεις, εκ των οποίων στη μια αναγράφεται ο κλειδάριθμος και χορηγείται στον φορολογούμενο, η δε δεύτερη, στην οποία δεν αναγράφεται ο κλειδάριθμος, υπογράφεται από τον φορολογούμενο ή το πρόσωπο που παρέλαβε τη βεβαίωση, σύμφωνα με τα ανωτέρω, και τηρείται σε ειδικό φάκελο στο αρχείο της Δ.Ο.Υ.

Για τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η διαδικασία ολοκληρώνεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά, χωρίς τη διαμεσολάβηση Δ.Ο.Υ. Δεν απαιτείται, επίσης, προσέλευση σε Δ.Ο.Υ. για την ειδική κατηγορία των αλλοδαπών συναλλασσόμενων με τα Τελωνεία, οι οποίοι δεν υποχρεούνται να έχουν Α.Φ.Μ., αλλά αριθμό EORI, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΑΥΟ 5024905/3083/Α0019/30.06.2009. Ο κλειδάριθμος αποστέλλεται στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η οποία δηλώθηκε στην αίτηση εγγραφής.

Παραλαβή από φυσικά πρόσωπα κλειδαρίθμου εξ αποστάσεως

Για την παραλαβή του κλειδαρίθμου εξ αποστάσεως, ελέγχεται η ταυτότητά του μέσω της «Διαδικτυακής Υπηρεσίας Ελέγχου ΙΒΑΝ ΑΦΜ», με τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών που έχει υποδείξει στην αίτηση εγγραφής του και, σε περίπτωση ταύτισης, ακολουθεί η διασταύρωση των εξής:

Α) Μέσω της «Διαδικτυακής Υπηρεσίας Ελέγχου ΑΦΜ Ταυτότητας Κινητού τηλεφώνου» με την εταιρία παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας που έχει υποδείξει ο φορολογούμενος.

Στην περίπτωση αυτή, τα στοιχεία της αίτησης Α.Φ.Μ., τύπος και αριθμός ταυτότητας και αριθμός κινητού τηλεφώνου διασταυρώνονται ηλεκτρονικά μέσω ασφαλούς σύνδεσης με την εταιρία παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας που έχει υποδείξει ο φορολογούμενος και μετά τον απαιτούμενο αυτόματο έλεγχο, επιστρέφεται η πληροφορία ότι ο ΑΦΜ ή ο ΑΔΤ ταυτότητας και ο αριθμός κινητού τηλεφώνου «ταυτίζονται» ή «δεν ταυτίζονται» με αυτά που διαθέτει η συγκεκριμένη εταιρία στο Μητρώο πελατών της. Προς τον σκοπό αυτό, θεσπίζεται με την παρούσα έννομη, υποχρέωση των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας να προβαίνουν στην αναγκαία επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών τους.

ή

Β) Μέσω της «Διαδικτυακής Υπηρεσίας Ελέγχου ΑΦΜ Κινητού τηλεφώνου», με τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών που έχει υποδείξει ο φορολογούμενος.

Στην περίπτωση αυτή, διασταυρώνονται μέσω διαλειτουργικότητας τα στοιχεία της αίτησης (ο Α.Φ.Μ. και ο αριθμός κινητού τηλεφώνου) με αυτά που διαθέτουν οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών. Μετά τον απαιτούμενο αυτόματο έλεγχο, επιστρέφεται η πληροφορία ότι ο ΑΦΜ και ο αριθμός κινητού τηλεφώνου «ταυτίζονται» ή «δεν ταυτίζονται» με αυτά που διαθέτει ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών.

Για την ανάγκη υλοποίησης των ελέγχων δημιουργούνται από την ΑΑΔΕ οι ακόλουθες εφαρμογές διαλειτουργικότητας:

i) «Διαδικτυακής Υπηρεσίας Ελέγχου ΑΦΜ Ταυτότητας Κινητού τηλεφώνου», στην οποία έχουν πρόσβαση οι πάροχοι κινητής τηλεφωνίας που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα και ii) «Διαδικτυακής Υπηρεσίας Ελέγχου ΑΦΜ Κινητού τηλεφώνου», στην οποία έχουν πρόσβαση οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα.

Οι πάροχοι υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών χρησιμοποιούν τα στοιχεία που τους διαβιβάζονται ηλεκτρονικά από την ΑΑΔΕ, αποκλειστικά και μόνο για την υλοποίηση της διαδικασίας επαλήθευσης των στοιχείων των φορολογουμένων/υποψηφίων χρηστών, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας διαγράφουν τα διαβιβασθέντα δεδομένα από τα αρχεία τους.

Σε περίπτωση επιβεβαίωσης της κατοχής του συγκεκριμένου αριθμού κινητού τηλεφώνου από τον φορολογούμενο κατά τα προαναφερόμενα, το σύστημα TAXISnet αποστέλλει αυτόματα:

με ηλεκτρονικό μήνυμα στο e-mail που συμπληρώθηκε από τον υποψήφιο στην αίτηση εγγραφής, το πρώτο μέρος του κλειδαρίθμου και μέσω sms, το δεύτερο μέρος του κλειδαρίθμου

Σε περίπτωση μη επιβεβαίωσης των απαιτούμενων στοιχείων αυτόματα και ηλεκτρονικά για την εξ’ αποστάσεως εγγραφή ή επανεγγραφή του φορολογούμενου στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες TΑXISnet, ο φορολογούμενος ακολουθεί μία από τις εναλλακτικές διαδικασίες, ήτοι την παραλαβή από φυσικά πρόσωπα κλειδαρίθμου εξ αποστάσεως μέσω βιντεοκλήσης του άρθρου 4 ή την αυτοπρόσωπη παραλαβή του κλειδαρίθμου στη Δ.Ο.Υ. της περίπτωσης 2 (Αυτοπρόσωπη παραλαβή κλειδαρίθμου στη Δ.Ο.Υ.)..

Παραλαβή από φυσικά πρόσωπα κλειδαρίθμου εξ αποστάσεως μέσω βιντεοκλήσης

Σε περίπτωση μη επιβεβαίωσης των απαιτούμενων στοιχείων αυτόματα και ηλεκτρονικά για την εξ αποστάσεως εγγραφή ή επανεγγραφή στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες TΑXISnet και παραλαβή κλειδαρίθμου κατά το άρθρο 3 της παρούσας, δίνεται η δυνατότητα στο φορολογούμενο επικοινωνίας με τη Φορολογική Διοίκηση κατόπιν ραντεβού μέσω βιντεοκλήσης.

Εφόσον ο φορολογούμενος επιλέξει τη δυνατότητα αυτή, προωθείται στην εφαρμογή «Ραντεβού βιντεοκλήσης» όπου καταχωρεί τα στοιχεία του και τα στοιχεία επικοινωνίας του.

Στη συνέχεια επιλέγει από λίστα διαθέσιμων ραντεβού και υποβάλλει το αίτημά του.

Με την καταχώρηση του αιτήματος του φορολογούμενου, αποστέλλεται στον φορολογούμενο μήνυμα επιβεβαίωσης ραντεβού σε στοιχεία επικοινωνίας που έχει δηλώσει ο ίδιος στην αίτησή του.

Κατά τον ως άνω προκαθορισμένο και συμφωνημένο χρόνο, ο εκπρόσωπος της Φορολογικής Διοίκησης προβαίνει σε ταυτοπροσωπία του προσώπου που αιτείται τον κλειδάριθμο με βάση το έγγραφο ταυτοποίησης (αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο κ.λπ.) που θα επιδεικνύει ο ίδιος ο φορολογούμενος, καθώς και σε επιβεβαίωση των στοιχείων του, με βάση τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η Φορολογική Διοίκηση. Η συνομιλία βιντεοσκοπείται και το αρχείο παραμένει στη διάθεση της Φορολογικής Διοίκησης, για λόγους απόδειξης του ελέγχου ταυτοπροσωπίας.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση των ελέγχων βάσει των επιδεικνυόμενων εγγράφων και βάσει των στοιχείων που έχει στη διάθεσή της η Φορολογική Διοίκηση, ο εκπρόσωπος της Φορολογικής Διοίκησης εγκρίνει την έκδοση και αποστολή του κλειδαρίθμου. Σε περίπτωση μη επιτυχούς ολοκλήρωσης των ελέγχων ταυτοπροσωπίας και επιβεβαίωσης των στοιχείων του φορολογούμενου, ενημερώνεται ο φορολογούμενος και ακολουθείται η διαδικασία της περίπτωσης 2 (Αυτοπρόσωπη παραλαβή κλειδαρίθμου στη Δ.Ο.Υ.).

Ενεργοποίηση Λογαριασμού Χρήστη (User Account)

Ο λογαριασμός του φορολογούμενου (χρήστη του TAXISnet) ενεργοποιείται ηλεκτρονικά, με τη χρήση τριών (3) κωδικών: του ονόματος χρήστη (username) και του κωδικού πρόσβασης (password) που συμπλήρωσε ο φορολογούμενος κατά την υποβολή της αίτησης εγγραφής του καθώς και του κλειδαρίθμου, τον οποίο παρέλαβε είτε αυτοπροσώπως στη Δ.Ο.Υ. είτε μέσω sms και e-mail, κατά τα προαναφερόμενα.

Κατά τη διαδικασία ενεργοποίησης, το σύστημα TAXISnet ζητά από τον χρήστη να αλλάξει τον αρχικό του κωδικό πρόσβασης (password), για λόγους ασφάλειας.

Διαδικασία επανεγγραφής

Στην περίπτωση που ο φορολογούμενος απωλέσει τον κωδικό πρόσβασης, η ανάκτησή του γίνεται με τη χρήση του κλειδαρίθμου. Σε περίπτωση που έχει απωλέσει και τον κλειδάριθμο, πρέπει να υποβάλει νέα αίτηση εγγραφής και ακολουθείται η ως άνω διαδικασία.

Έναρξη ισχύος και μεταβατικές διατάξεις.

Oι ρυθμίσεις της απόφασης δεν επηρεάζουν τους υφιστάμενους χρήστες του TAXISnet. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εφαρμόζεται για όλες τις αιτήσεις εγγραφής νέων χρηστών του TAXISnet και για τις αιτήσεις επανεγγραφής που υποβάλλονται εφεξής. Για τις εκκρεμείς, κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας, αιτήσεις, οι φορολογούμενοι δύνανται είτε να παραλάβουν αυτοπροσώπως τον κλειδάριθμο από τη Δ.Ο.Υ, είτε να υποβάλουν νέα αίτηση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, για την απόδοση του κλειδαρίθμου εξ αποστάσεως. Η ΠΟΛ.1178/2010 (ΦΕΚ 1916 Β'/9.12.2010) εφαρμόζεται συμπληρωματικά, για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται ειδικά στην παρούσα.

ΤΑ 5 ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΥ

Πέρα από την απόφαση η ΑΑΔΕ εξέδωσε και συνοπτικές οδηγίες δίνοντας τα πέντε βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι φορολογούμενοι:

Συμπληρώνω τα πεδία

Συμπληρώστε υποχρεωτικά τα πεδία, που σημειώνονται με αστερίσκο (*). Σε περίπτωση, που επιθυμείτε να λάβετε τον κλειδάριθμο ηλεκτρονικά, θα πρέπει να συμπληρώσετε υποχρεωτικά και τα πεδία, που σημειώνονται με (**).

Αποκτώ username και password

Username: Πρέπει να αποτελείται από 3-20 λατινικούς χαρακτήρες ή νούμερα. Πατώντας το το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα με μια προτεινόμενη τιμή.

Κωδικός (password): Πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον 8 χαρακτήρες και να περιέχει τουλάχιστον 1 αριθμητικό χαρακτήρα, 1 κεφαλαίο αλφαβητικό χαρακτήρα, 1 πεζό αλφαβητικό χαρακτήρα και 1 ειδικό χαρακτήρα.

Επιβεβαιώνω e-mail και κινητό τηλέφωνο

Στο πεδίο email συμπληρώστε το προσωπικό σας email, το πεδίο χαρακτήρες εικόνας και μετά πατήστε «Επιβεβαίωση e-mail». Στο e-mail που θα λάβετε, θα βρείτε τον Κωδικό επιβεβαίωσης e-mail.

Τα πεδία τηλεφώνου δέχονται ψηφία χωρίς κενά και παύλες. Επιπλέον, για διεθνείς αριθμούς γίνεται δεκτό το σύμβολο + στην αρχή του αριθμού.

Τι πρέπει να συμπληρώσω για να λάβω τον κλειδάριθμο ηλεκτρονικά

Για την ηλεκτρονική αποστολή κλειδαρίθμου θα πρέπει να συμπληρωθούν τα πεδία τύπος και αριθμός ταυτότητας, ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού, Κινητό τηλέφωνο και Πάροχος κινητού. Τέλος επιλέξτε τη σχετική Δήλωση – Γνωστοποίηση.

Στο πεδίο Χαρακτήρες εικόνας συμπληρώστε τους χαρακτήρες, που διακρίνετε στην εικόνα.

Εάν οι χαρακτήρες δεν είναι ευδιάκριτοι πατήστε το για να δοκιμάσετε μια άλλη εικόνα.

Υποβολή: Πατώντας "Υποβολή", οι τιμές που συμπληρώσατε στα πεδία θα ελεγχθούν ως προς την εγκυρότητά τους. Σε περίπτωση μη ορθής συμπλήρωσης, θα εμφανιστεί κατάλληλο μήνυμα λάθους δίπλα στο αντίστοιχο πεδίο. Σε περίπτωση επιτυχημένης εισαγωγής η αίτηση εγγραφής σας θα καταχωρηθεί.

Επιστροφή: Πατώντας "Επιστροφή", θα μεταβείτε στο βήμα 1 της διαδικασίας εγγραφής.

Πως λαμβάνω τον κλειδάριθμο ηλεκτρονικά

Εφόσον επιβεβαιωθεί η ταυτότητά σας και ο ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογαριασμού σας και πιστοποιηθεί ότι είστε κάτοχος του κινητού τηλεφώνου που έχετε δηλώσει θα λάβετε τον κλειδάριθμό σας σε δύο τμήματα:

το πρώτο τμήμα, ψηφίων (συμπεριλαμβάνονται και οι παύλες) θα σας αποσταλεί στο επιβεβαιωμένο email σας το δεύτερο τμήμα, πέντε (5) ψηφίων, θα σας αποσταλεί στο κινητό που δηλώσατε.

Συμπληρώνετε το σύνολο των ψηφίων που λάβατε στο email και το κινητό σας τηλέφωνο με την παραπάνω σειρά (πρώτο μέρος από το email, δεύτερο μέρος από το κινητό) χωρίς κενό μεταξύ τους και έχετε διαθέσιμο τον κλειδάριθμό σας.

Εάν για οποιοδήποτε λόγο αποτύχει η αποστολή του κλειδαρίθμου σε εσάς με τον παραπάνω τρόπο, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά στο +30 213 162 1000 (Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων) ή επικοινωνήστε με τη ΔΟΥ σας για να εξυπηρετηθείτε με προγραμματισμένη επίσκεψη σας στη ΔΟΥ.

Οδηγίες για την επιβεβαίωση στοιχείων στο taxisnet

Πριν μπούμε στην δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (έντυπο Ε1 πρέπει να κάνουμε επιβεβαίωση των στοιχείων.

Ας δούμε πως επιλύονται προβλήματα που μπορούν να δημιουργηθούν κατά την επιβεβαίωση των στοιχείων αυτών.

1.Κατά την επιβεβαίωση των σταθερών στοιχείων της δήλωσης εμφανίζεται στο πάνω μέρος της οθόνης το μήνυμα: «Αποκλεισμός αναδυόμενου παραθύρου. Το αναδυόμενο παράθυρο έχει αποκλειστεί. Για να δείτε αυτό το αναδυόμενο παράθυρο ή περαιτέρω επιλογές κάντε κλικ εδώ ...» (Pop-up blocked. To see this pop-up or additional options click here ...). Τι πρέπει να κάνω;

Κάντε κλικ και επιλέξτε:

Να επιτρέπονται τα αναδυόμενα παράθυρα από αυτήν την τοποθεσία πάντοτε ... (Always Allow Pop-ups from This Site ...).

Εμφανίζεται παράθυρο που ρωτάει:

Θέλετε να επιτρέπονται τα αναδυόμενα παράθυρα από την τοποθεσία 'www ...'; (Would you like to allow pop-ups from 'www …'?)

Επιλέξτε ΝΑΙ (YES).

Επιλέξτε Επανάληψη (Retry).

2.Συμπληρώνοντας τη δήλωση Ε1 μου εμφανίζονται ερωτηματικά (???) σε διάφορα πεδία. Γιατί συμβαίνει αυτό;

Το πιθανότερο είναι ότι χρησιμοποιείτε λογιστικό πρόγραμμα το οποίο δεν είναι συμβατό με τις προδιαγραφές των προγραμμάτων της Α.Α.Δ.Ε..

3.Πώς μπορώ να υποβάλω τη φορολογική μου δήλωση;

Οι δηλώσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά. Εξαιρούνται οι δηλώσεις των αποβιωσάντων και των ανηλίκων τέκνων με υποχρέωση υποβολής Ε3, οι οποίες υποβάλλονται σε έντυπη μορφή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Όσοι φορολογούμενοι δεν διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης πρέπει να εγγραφούν ηλεκτρονικά στις υπηρεσίες πιστοποίησης του TAXISnet. Εναλλακτικά, η δήλωση φορολογούμενου που δεν διαθέτει κωδικούς πρόσβασης, μπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονικά από εξουσιοδοτημένο λογιστή. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 με το γνήσιο της υπογραφής του φορολογούμενου (και της συζύγου του αν υπάρχει) προς το λογιστή.

4.Πώς μπορώ να υποβάλω τη φορολογική δήλωση πελάτη μου, που δεν είναι χρήστης της υπηρεσίας TAXISnet, όταν μου εμφανίζει μήνυμα «ο φορολογούμενος έχει δεσμευτεί από άλλον λογιστή»;

Η δήλωση οριστικοποιείται από τον ίδιο λογιστή-φοροτεχνικό που την έχει αρχικά διαχειριστεί.

5.Πώς γίνεται επιβεβαίωση όταν ο γάμος δεν έχει δηλωθεί και στον πίνακα επιβεβαίωσης δεν εμφανίζεται η σύζυγος;

Κατά την είσοδό σας στον πίνακα της επιβεβαίωσης εάν δεν εμφανίζονται τα στοιχεία της συζύγου τότε πριν την επιβεβαίωση των στοιχείων της δήλωσής σας πρέπει να ενημερώσετε το Μητρώο της Δ.Ο.Υ. για την έγγαμη σχέση. Μετά την ενημέρωση θα προχωρήσετε στην επιβεβαίωση αφού πληκτρολογήσετε τον Α.Φ.Μ. της συζύγου και τα υπόλοιπα στοιχεία της που απαιτούνται.

6.Είναι υποχρεωτική η κοινή υποβολή δήλωσης για τα μέρη συμφώνου συμβίωσης;

Τα μέρη του συμφώνου συμβίωσης δύνανται να υποβάλλουν κοινή δήλωση φορολογίας εισοδήματος εφόσον έχουν ενημερώσει το Τμήμα – Γραφείο Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.. Στην περίπτωση αυτή έχουν την ίδια φορολογική αντιμετώπιση με τους έγγαμους.

Έχω χωρίσει, πώς θα διαγράψω τη σύζυγο στον πίνακα της επιβεβαίωσης;

Πριν την επιβεβαίωση των στοιχείων της δήλωσής σας πρέπει να ενημερώσετε το Μητρώο της Δ.Ο.Υ. για τη διακοπή της έγγαμης σχέσης. Στη συνέχεια, θα διαγράψετε τον Α.Φ.Μ. της συζύγου και αυτόματα θα ακυρωθούν τα στοιχεία της. Τέλος, επιλέγετε «Επιβεβαίωση».

Έχω χωρίσει, πώς θα διαγράψω τον σύζυγο στον πίνακα της επιβεβαίωσης;

Πριν την επιβεβαίωση των στοιχείων της δήλωσής σας πρέπει να ενημερώσετε το Μητρώο της Δ.Ο.Υ. για τη διακοπή της έγγαμης σχέσης. Στη συνέχεια, θα διαγράψετε τον Α.Φ.Μ. σας από το πεδίο της «ΣΥΖΥΓΟΥ» και θα τον πληκτρολογήσετε στο πεδίο «ΥΠΟΧΡΕΟΣ». Τέλος, επιλέγετε «Επιβεβαίωση».

9.Είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση του ΑΜΚΑ κατά την επιβεβαίωση των στοιχείων; ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ www.aade.gr

Για την επιβεβαίωση των στοιχείων σας θα πρέπει να συμπληρώσετε τον ΑΜΚΑ σας. Σε περίπτωση που δεν σας έχει χορηγηθεί ΑΜΚΑ, θα επιλέξετε έναν από τους λόγους της μη απόκτησης.

10.Είμαι φορολογικός κάτοικος αλλοδαπής και εμφανίζεται λανθασμένα η φορολογική μου κατοικία. Πώς θα την διορθώσω;

Μπορείτε να επιλέξετε την ορθή χώρα φορολογικής κατοικίας σας από τη λίστα που εμφανίζεται. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να ενημερώσετε και το τμήμα Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης.

11.Είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) κατά την επιβεβαίωση των στοιχείων;

Για την επιβεβαίωση των στοιχείων σας θα πρέπει να ελέγξετε και να συμπληρώσετε ή να διορθώσετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, η οποία χρησιμοποιείται ως στοιχείο επικοινωνίας από την Φορολογική Διοίκηση.

*Ο Αποστόλης Αλωνιάτης είναι οικονομολόγος - φοροτεχνικός, Α' Αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Οικονομικών & Φορολογικών Μελετών (Ι.Ο.ΦΟ.Μ), Σύμβουλος Διοίκησης της PROSVASIS AEBE και συγγραφέας.

