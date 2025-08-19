Τι περιμένουν οι αγορές από το συμπόσιο του Jackson Hole - Τι μηνύματα θα στείλει η Fed

Οι επισημάνσεις της BofA για το επερχόμενο συμπόσιο που αποτελεί ορόσημο κάθε χρόνο

Στη σκιά των γεωπολιτικών εξελίξεων, του καταιγιστικού ρυθμού με τον οποίων ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ «μοιράζει» δασμούς σε όλο τον κόσμο, αλλά και στα σημάδια που δείχνουν ότι η αμερικανική οικονομία ρίχνει ρυθμούς ανοίγει φέτος τις πύλες του το Jackson Hole για το ετήσιο συμπόσιο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed).

Το συμπόσιο αποτελεί ορόσημο ετησίως, καθώς η Fed στέλνει σημαντικά μηνύματα στις αγορές, με τη φετινή η χρονική συγκυρία να καθιστά τη συγκεκριμένη συνάντηση ακόμα πιο κρίσιμη, καθώς μεσολαβούν επτά εβδομάδες χωρίς άλλη συνεδρίαση της FOMC μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου.

Στο διάστημα αυτό αναμένονται δύο σημαντικές ανακοινώσεις για την αγορά εργασίας (NFP) και τον πληθωρισμό (CPI), με το Jackson Hole να λειτουργεί ως μια άτυπη «μίνι συνεδρίαση» που μπορεί να κρίνει την πορεία της νομισματικής πολιτικής.

Τι αναμένουν οι αγορές

Οι αγορές έχουν ήδη προεξοφλήσει μια μείωση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου, όμως οι αναλυτές της BofA Global Research προειδοποιούν ότι ο Πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ, πιθανότατα δεν θα ακολουθήσει την αναμενόμενη «χαλαρή» γραμμή. Ο λόγος; Τα πρόσφατα δεδομένα δείχνουν επιμονή του πληθωρισμού, ενώ οι κίνδυνοι για αύξηση της ανεργίας παραμένουν αυξημένοι.

Ο Powell ίσως επιλέξει μια πιο ισορροπημένη προσέγγιση, τονίζοντας ότι «η τρέχουσα πολιτική παραμένει κατάλληλη με βάση τα δεδομένα», αφήνοντας όμως το ενδεχόμενο μιας μείωσης ανοιχτό, αν τα στοιχεία της απασχόλησης τον Αύγουστο αποδειχτούν αδύναμα. Όλα τα μάτια θα είναι στραμμένα στην ομιλία του Πάουελ, καθώς οι αγορές περιμένουν να μάθουν ποιο δρόμο θα ακολουθήσει η Fed για την νομισματική πολιτική, με την κατεύθυνση να έχει μεγάλη σημασία για τις επόμενες κινήσεις στις αγορές.

Γιατί η αγορά ενδιαφέρεται για το Jackson Hol

Η αγορά συνήθως ενδιαφέρεται για το Jackson Hole για τρεις λόγους, κατά τη BofA:

(1) συμβαίνει κατά τη διάρκεια μιας μεγάλης περιόδου μεταξύ των συνεδριάσεων της FOMC,

(2) πραγματοποιείται σε μια περίοδο που η αγορά είναι γενικά ήρεμη λόγω των θερινών διακοπών και περιορισμένων άλλων σημαντικών γεγονότων,

(3) οι Πρόεδροι της Fed χρησιμοποιούν μερικές φορές την ομιλία τους στο Jackson Hole για να δώσουν σημαντικές κατευθυντήριες γραμμές πολιτικής.

Υπήρξαν φορές που η Fed επικοινώνησε τις προθέσεις στις αγορές και το κοινό. Ωστόσο, ο τόπος αυτός εξυπηρετεί καλύτερα τις συζητήσεις για τα μακροπρόθεσμα πλαίσια, όπως όταν η Fed εισήγαγε την Ευέλικτη Στοχοθέτηση Μέσου Πληθωρισμού (Flexible Average Inflation Targeting – FAIT) κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Φέτος αναμένεται μια ενημέρωση του πλαισίου.

Πότε δημοσιοποιείται το πρόγραμμα του Jackson Hole;

Το πρόγραμμα του συμποσίου δεν δημοσιοποιείται παρά μόνο το απόγευμα πριν την έναρξη της διάσκεψης. Η ατζέντα της διάσκεψης αναμένεται να ανακοινωθεί το απόγευμα της 20ής Αυγούστου, ενώ ο Πρόεδρος Πάουελ είναι προγραμματισμένο να μιλήσει στις 10 π.μ. στις 22 Αυγούστου με τίτλο «Οικονομική Προοπτική και Ανασκόπηση Πλαισίου».

Ιστορικά, δεν υπήρξε ποτέ Q&A μετά την ομιλία του.

Τι να περιμένουμε φέτος

Κατά την BofA το γεγονός ότι η «Οικονομική Προοπτική» αναφέρεται πριν από την «Ανασκόπηση Πλαισίου» στον τίτλο της ομιλίας του Πάουελ, υποδηλώνει ότι θέλει να στείλει ένα μήνυμα στις αγορές για τις προοπτικές πολιτικής.

Οι αγορές τιμολογούν σχεδόν μια πλήρη μείωση 25 μονάδων βάσης τον Σεπτέμβριο, αλλά η BofA εκτιμά ότι η απόφαση θα εξαρτηθεί από τη λειτουργία αντίδρασης του Πάουελ στα δεδομένα της στασιμότητας και του πληθωρισμού (stagflationary data flow).

Τον Ιούλιο, ο Πάουελ δήλωσε ότι θα ήταν «άνετος» με μηδενική αύξηση των θέσεων εργασίας, εφόσον ο δείκτης ανεργίας παραμένει σε περιορισμένο εύρος. Με αυτά τα δεδομένα να είναι τώρα πιο κοντά στην πραγματικότητα, θα μάθουμε στο Jackson Hole αν θα υποστηρίξει αυτές τις δηλώσεις, επισημαίνει η Πάουελ.

Σχετικά με αυτό, σχόλια για έναν χαμηλό ρυθμό αύξησης των θέσεων εργασίας (δηλαδή, επιβράδυνση στην προσφορά εργασίας) ή για τη σταθερότητα του ποσοστού ανεργίας θα ήταν «επιθετικά» ή «γερακίσια» όπως αναφέρουν οι αγορές. Αν ο Πάουελ θέλει να αντισταθεί σε μια μείωση επιτοκίων τον Σεπτέμβριο, θα μπορούσε να πει ότι η πολιτική παραμένει κατάλληλη με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα. Αυτή η διατύπωση θα του επέτρεπε να διατηρήσει την ευχέρεια να μειώσει τα επιτόκια αν η έκθεση για τις θέσεις εργασίας του Αυγούστου είναι πολύ αδύναμη, εκτιμά η BofA.

Φυσικά, ο Πάουελ μπορεί επίσης να υποδηλώσει μια μείωση, λέγοντας ότι είναι κατάλληλο να μεταβεί σε μια λιγότερο περιοριστική πολιτική στάση. Οι αγορές θα εκλάμβαναν τα σχόλιά του ως «περισσότερο χαλαρά» αν εστίαζε στην αλλαγή της ισορροπίας κινδύνου προς την αγορά εργασίας και εστίαζε στην επιβράδυνση των θέσεων εργασίας χωρίς να το θέτει στο πλαίσιο της προσφοράς εργασίας.

Βασισμένο στις πρόσφατες δηλώσεις της Fed, είναι πιθανό να έχει τη στήριξη της μεγάλης πλειοψηφίας της επιτροπής, είτε αποφασίσει να διατηρήσει τα επιτόκια ως έχουν, είτε να τα μειώσει.

Ο Πάουελ αναμένεται επίσης να ανακοινώσει τα αποτελέσματα της ανασκόπησης του πλαισίου της Fed για τη «στρατηγική νομισματικής πολιτικής, τα εργαλεία και τις επικοινωνίες». Όσον αφορά τη στρατηγική, η Fed πιθανότατα θα κλείσει επίσημα το κεφάλαιο της Ευέλικτης Στοχοθέτησης Μέσου Πληθωρισμού (FAIT), το οποίο έχει ήδη τερματίσει de facto.

Στην επικοινωνία, οι επενδυτές πρέπει να παρακολουθήσουν για πιθανές αλλαγές στη Σύνοψη των Οικονομικών Προβλέψεων (SEP).

Πώς θα αντιδράσουν οι αγορές

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η BofA, «υποπτευόμαστε ότι ο Πάουελ δεν θα είναι τόσο «χαλαρός» (dovish) όσο αναμένει η αγορά. Τα σχόλια του πιθανότατα θα είναι πιο αυστηρά από ό,τι στη συνεδρίαση της FOMC του Ιουλίου, καθώς η έκθεση για την αγορά εργασίας του Ιουλίου υπενθυμίζει τους κινδύνους για το ποσοστό ανεργίας.

Ωστόσο, ο πληθωρισμός παραμένει ζήτημα, και τα δεδομένα του CPI και του PPI της περασμένης εβδομάδας δείχνουν τάση προς τη λάθος κατεύθυνση. Τα ποσοστά ανεργίας και πληθωρισμού είναι γενικά σταθερά σε σχέση με το Jackson Hole πριν από ένα χρόνο, αλλά οι τροχιές τους είναι πολύ διαφορετικές.

Έτσι, ο Πάουελ πιθανότατα θα αναγνωρίσει ότι η πρόοδος στον πληθωρισμό έχει σταματήσει και υπάρχουν παρόμοιοι κίνδυνοι προς τα πάνω για την ανεργία και τον πληθωρισμό. Η αγορά επιτοκίων είναι τιμολογημένη με μεγαλύτερους κινδύνους για την ανεργία σε σχέση με τον πληθωρισμό.

Τα σχόλια του πιθανώς θα αναχαιτίσουν την σιγουριά για τη μείωση των επιτοκίων από τη Fed. Έτσι, η BofA αναγνωρίζει ότι αν και παραμένει αρνητική για το δολάριο (USD), βλέπει να υπάρχει κάποια ήπια ανοδική κίνηση ενόψει του Jackson Hole. Αυτό οφείλεται κυρίως στην σχεδόν πλήρη τιμολόγηση μιας μείωσης επιτοκίων τον Σεπτέμβριο, παρά τα σημάδια του πληθωρισμού της περασμένης εβδομάδας και το γεγονός ότι δεν υπάρχουν σαφή στοιχεία ότι ο Πάουελ θα προχωρήσει αρκετά για να επικυρώσει την τιμολόγηση της αγοράς με χαλαρές δηλώσεις.

Αν η ομιλία του είναι πιο αυστηρή και το USD αναρριχηθεί λόγω της μείωσης της τιμολόγησης για τον Σεπτέμβριο, γενικά θα το δούμε ως μια ευκαιρία πώλησης, αναφέρει η BofA. Όπως συνέβη όλη τη χρονιά, η τιμολόγηση των μειώσεων σε κάθε επόμενη συνεδρίαση δεν στήριξε σημαντικά το USD.