Θετική στάση από την UBS για οικονομία και τράπεζες - Που βάζει τον πήχη της ανάπτυξης

Στο 2,3%, από 2,6% αναθεώρησε την εκτίμησή της για την ανάπτυξη της Ελλάδας το 2025 η UBS, αλλά την αύξησε στο 2,4%, από 2,3% προηγουμένως, για το 2026, παραμένοντας έτσι θετική για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, παρά το αδύναμο πρώτο φετινό τρίμηνο.

Στην ουσία, δηλαδή, η καθοδική αναθεώρηση ήταν αποτέλεσμα της χαμηλής επίδοσης του α’ 3μηνου του 2025, η οποία θα υπερκαλυφθεί από τις “δυνάμεις” της κατανάλωσης, των επενδύσεων και του τουρισμού.

Όσον αφορά την ανεργία, η UBS προβλέπει μείωση του ποσοστού στην Ελλάδα, από 10,1% το 2024 σε 8,5% το 2025, με τον δείκτη να συνεχίζει την πτωτική πορεία του, φτάνοντας το 7,7% το 2026. Σε αυτό το πλαίσιο, η UBS εκτιμά ότι η ιδιωτική κατανάλωση αναμένεται να αυξηθεί κατά 1,5% το 2025 και το 2026, ενώ οι κυβερνητικές δαπάνες θα παραμείνουν αμετάβλητες με 0,0% την ίδια διετία.

Ο τομέας των εξαγωγών αναμένεται να είναι ασθενής φέτος, αλλά να αυξηθεί κατά 4% το 2026, ενώ οι εισαγωγές θα αυξηθούν μόλις 1% φέτος και 3% το 2026.

Αναφορικά με τη βιομηχανική παραγωγή, η UBS προβλέπει αύξηση το 2023 με 2% και 4% το 2025 και 2026 αντίστοιχα.

Πιστωτική επέκταση

Στο μέτωπο των τραπεζών, κατά τη UBS, η ανάπτυξη των δανείων αναδεικνύεται ήδη ως ένας από τους βασικούς παράγοντες στη φετινή περίοδο αποτελεσμάτων των ευρωπαϊκών τραπεζών για το δεύτερο τρίμηνο. Επίσης, ήταν ένα από τα κεντρικά θέματα στα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου για τις ελληνικές τράπεζες, με αναβάθμιση των εκτιμήσεων για την πιστωτική επέκταση το 2025.

Ειδικότερα, οι τέσσερις μεγάλες ελληνικές τράπεζες ανέφεραν αύξηση του εταιρικού δανεισμού κατά 17% σε ετήσια βάση (+2,6% σε τριμηνιαία βάση) και συνολική ανάπτυξη του δανεισμού κατά 12,3% σε ετήσια βάση (+2,7% σε τριμηνιαία βάση). Σε σύγκριση με την γενική ανάπτυξη του χρέους στον τομέα, η οποία ανήλθε σε 5,4%, οι τράπεζες συνεχίζουν να καθαρίζουν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (NPEs), κάτι που μειώνει τα ακαθάριστα δάνεια.

Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες διατηρούν τη σύσταση Buy, με ιδιαίτερη έμφαση στην Πειραιώς, την οποία χαρακτηρίζει «top pick», δίνοντας τιμή-στόχο 7,60 ευρώ. Για την Alpha Bank ο στόχος είναι στα 3,70 ευρώ, για την Eurobank στα 3,64 ευρώ, ενώ για την Εθνική Τράπεζα στα 13,40 ευρώ, με έμφαση στη μεγάλη κεφαλαιακή της ευελιξία (CET1 18,9%).