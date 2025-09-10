Γαλλία: Ο νέος πρωθυπουργός υπόσχεται «ρήξεις», όχι μόνο «σχηματικές», αλλά «και ουσιαστικές»

Ο νέος πρωθυπουργός της Γαλλίας Σεμπαστιέν Λεκορνί υποσχέθηκε «ρήξεις», όχι μόνο «σχηματικές», αλλά «και ουσιαστικές», κατά την διάρκεια της τελετής μεταβίβασης της εξουσίας κατά την οποία έδωσε την διαβεβαίωση ότι θα υποδεχθεί τις πολιτικές δυνάμεις της Γαλλίας «τις προσεχείς ημέρες».

Αφού επαίνεσε το «εξαιρετικό θάρρος» του προκατόχου του Φρανσουά Μπαϊρού, δεσμεύθηκε να φανεί «περισσότερο δημιουργικός» και «περισσότερο σοβαρός στον τρόπο συνεργασίας» με τις δυνάμεις της αντιπολίτευσης.

Ο Σεμπαστιέν Λεκορνί δήλωσε ότι πρέπει να υπάρξει ένα τέλος στην απόκλιση ανάμεσα στη πολιτική ζωή της Γαλλίας και την πραγματική ζωή, ανάμεσα στην πολιτική κατάσταση και τις προσδοκίες των γάλλων πολιτών για την οικονομική και την κοινωνική κατάσταση, την ασφάλεια.

«Δεν υπάρχει ανέφικτος δρόμος», είπε ο Σεμπαστιέν Λεκορνί που διαδέχεται τον Φρανσουά Μπαϊρού που ανατράπηκε από τις δυνάμεις της αντιπολίτευσης σε μία κατακερματισμένη, άνευ κυβερνητικής πλειοψηφίας, Γαλλική Εθνοσυνέλευση.

Κλίμα έντασης επικρατεί σε ολόκληρη την Γαλλία

Κλίμα έντασης επικρατεί από σήμερα το πρωί σε ολόκληρη την Γαλλία λόγω κινητοποιήσεων διαμαρτυρίας κατά των κυβερνητικών οικονομικών πολιτικών. Οι κινητοποιήσεις αυτές πραγματοποιούνται ήδη σε πολλές γαλλικές πόλεις με κεντρικό σύνθημα «να τα μπλοκάρουμε όλα» και εξαγγέλθηκαν μέσω του διαδικτύου. Σύμφωνα με τις γαλλικές αστυνομικές αρχές οι οποίες ανέφεραν πως αναμένουν ότι θα υπάρξουν επεισόδια βίας, ο αριθμός των ατόμων που θα λάβουν μέρος στις κινητοποιήσεις θα υπερβαίνει τις 100.000. Προς το σκοπό αυτό, όπως δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας Μπρουνό Ρεταγιό, 80.000 αστυνομικοί βρίσκονται «επί ποδός πολέμου» με εντολή να μην ανεχθούν καμμία πράξη βίας. Ο ίδιος ανέφερε ότι πίσω από τις κινητοποιήσεις βρίσκονται ακροαριστερές οργανώσεις, αφήνοντας να εννοηθεί ότι σε αυτές περιλαμβάνει και το κόμμα της Ανυπότακτης Γαλλίας, το οποίο εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει ότι υποστηρίζει ενέργειες, όπως ο αποκλεισμός εκπαιδευτικών ιδρυμάτων αλλά όχι και πράξεις βίας. Ηδη από τις πρώτες πρωινές ώρες έχουν προσαχθεί εκατονταδες άτομα, τα οποία, σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, επιχείρησαν να μπλοκάρουν, στο Παρίσι, στη Λυών, στη Μασσαλία και σε άλλες γαλλικές πόλεις, σιδηροδρομικούς σταθμούς, αεροδρόμια, αυτοκινητόδρομους, λιμάνια, εκπαιδευτικά ιδρύματα κ.α.

Μέσα σε αυτό το κλίμα ,τέλος, ο Σεμπαστιάν Λεκορνί, τον οποίο ο πρόεδρος της χώρας Εμανουέλ Μακρόν διόρισε πρωθυπουργό, άρχισε σήμερα τις επαφές του με τις πολιτικές δυνάμεις της Γαλλίας με στόχο τον σχηματισμό μίας κυβέρνησης η οποία δεν θα κινδυνεύει να πέσει έπειτα από απόφαση της γαλλικής Εινοσυνέλευσης, όπως συνέβη με τις δύο τελευταίες κυβερνήσεις του Μισέλ Μπαρνιέ και του Φρανσουά Μπαϊρού.