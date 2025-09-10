FT: Η Exxon περιμένει από την EE να υπογράψει μακροπρόθεσμες συμφωνίες για αγορά αερίου από τις ΗΠΑ

Η Ευρώπη είναι τώρα «η πιο σημαντική αγορά» για τις αμερικανικές εξαγωγές LNG

Η ExxonMobil περιμένει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα υπογράψει συμβόλαια διάρκειας πολλών δεκαετιών για αγορές αερίου από τις ΗΠΑ στο πλαίσιο της δέσμευσής της να αγοράσει αμερικανική ενέργεια αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων, αναφέρουν σήμερα οι Financial Times.

Τον Ιούλιο η ΕΕ δεσμεύθηκε να αγοράσει μέχρι το 2028 αμερικανική ενέργεια αξίας 750 δισεκατομμυρίων δολαρίων, στο πλαίσιο μιας σαρωτικής εμπορικής συμφωνίας με την Ουάσινγκτον.

Η ΕΕ αρνήθηκε να σχολιάσει στο Ρόιτερς.

Ο Πίτερ Κλαρκ, ανώτερος αντιπρόεδρος της επιχείρησης υγροποιημένου φυσικού αερίου της Exxon, δήλωσε στους FT πως η επεκτεινόμενη υποδομή υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) της Ευρώπης καθιστά «εύλογη» τη δέσμευσή της σε μακροπρόθεσμες προμήθειες, επισημαίνοντας ότι η Exxon πουλάει περίπου το 80% του LNG της βάσει τέτοιων συμβολαίων.

Η Ευρώπη είναι τώρα «η πιο σημαντική αγορά» για τις αμερικανικές εξαγωγές LNG και το επόμενο βήμα θα είναι «να σκεφτεί (σ.σ.: η ευρωπαϊκή ήπειρος) πώς θα υποστηρίξει τα μακροπρόθεσμα συμβόλαια», φέρεται να δήλωσε ο Κλαρκ, σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα.

Το 2024 οι ΗΠΑ εξασφάλισαν το 50% των εισαγωγών υγροποιημένου φυσικού αερίου της ΕΕ, καθώς και το 17% των εισαγωγών πετρελαίου και το 35% των εισαγωγών άνθρακα, σύμφωνα με τη Eurostat. Οποιαδήποτε επέκταση του εμπορίου της ενέργειας είναι πιθανό να επικεντρωθεί στο LNG, καθώς οι ΗΠΑ είναι η κορυφαία παγκοσμίως χώρα που εξάγει αυτό το καύσιμο.

«Είδαμε στα δεδομένα μια πολύ μεγάλη αύξηση στις εισαγωγές LNG στην Ευρώπη από τη μια χρονιά στην άλλη, είναι περίπου 20 τοις εκατό», δήλωσε ο Κλαρκ στους FT, προσθέτοντας ότι 55% των εισαγωγών έγινε από τις Ηνωμένες Πολιτείες.