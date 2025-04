Επίθεση Τραμπ σε Πάουελ: Μείωσε τα επιτόκια και σταμάτα τα πολιτικά παιχνίδια

Νέα επίθεση κατά του προέδρου της Fed Τζερόμ Πάουελ πραγματοποίησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, καλώντας τον να μειώσει τα επιτόκια.

«Αυτή θα ήταν μια ιδανική στιγμή για τον πρόεδρο της Fed Τζερόμ Πάουελ να μειώσει τα επιτόκια. "Αργεί" πάντα αλλά τώρα μπορεί να αλλάξει την εικόνα του και γρήγορα. Οι τιμές στην ενέργεια είναι κάτω, τα επιτόκια είναι κάτω, ο πληθωρισμός είναι κάτω ακόμα και οι τιμές των αυγών είναι κάτω 69% και οι δουλειές είναι πάνω, όλα μέσα σε δύο μήνες» ανέφερε σε ανάρτησή του στου Truth Social ο Πάουελ.

«Μια μεγάλη νίκη για την Αμερική. Μείωσε τα επιτόκια Τζερόμ και σταμάτα να παίζεις πολιτικά παιχνίδια» κατέληξε ο Τραμπ.

This would be a PERFECT time for Fed Chairman Jerome Powell to cut Interest Rates. He is always “late,” but he could now change his image, and quickly. Energy prices are down, Interest Rates are down, Inflation is down, even Eggs are down 69%, and Jobs are UP, all within two…