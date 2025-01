Συντριβή αεροσκάφους μετά από σύγκρουση με ελικόπτερο του στρατού κοντά στην Ουάσινγκτον

Τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχουν ανασυρθεί μέχρι στιγμής νεκροί από τη σύγκρουση επιβατικού αεροσκάφους με ελικόπτερο της αεροπορίας στρατού κοντά στο αεροδρόμιο «Ρόναλντ Ρίγκαν» της Ουάσινγκτον, εξαιτίας της οποίας το επιβατικό αεροσκάφος συνετρίβη στον ποταμό Ποτόμακ.

Στο αεροσκάφος επέβαιναν 64 άτομα -60 επιβάτες και 4 μέλη πληρώματος-, ενώ το ελικόπτερο είχε τριμελές πλήρωμα, σύμφωνα με την American Airlines και πηγές προσκείμενες στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις.

Το αεροσκάφος είχε αναχωρήσει από τη Γουιτσιτά του Κάνσας και ήταν προγραμματισμένο να προσγειωθεί στην Ουάσιγκτον στις 21.00 τοπική ώρα (04.00 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας).





Όπως δήλωσε εκπρόσωπος του αμερικανικού στρατού, το ελικόπτερο Black Hawk που ενεπλάκη στη συντριβή βρισκόταν σε εκπαιδευτική πτήση όταν συγκρούστηκε στον αέρα με επιβατικό αεροσκάφος. Τον γύρο του κόσμου κάνει βίντεο που δείχνει τη στιγμή της σύγκρουσης στον αέρα.

My god this video is terrifying. This is a look at the plane crash just minutes ago at the Reagan National Airport. Plane apparently crashed into the Potomac River. pic.twitter.com/2uYH4vw3Cy