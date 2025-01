Ντόναλντ Τραμπ: Fake news τα περί ηπιότερης δασμολογικής πολιτικής

Για fake news έκανε λόγο σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο επερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, αναφερόμενος σε δημοσίευμα της Wahington Post, ότι, με την ανάληψη της προεδρίας, θα επιβάλλει ηπιότερη δασμολογική πολιτική.

«Το δημοσίευμα της Washington Post, που επικαλείται τις λεγόμενες ανώνυμες πηγές, οι οποίες δεν υπάρχουν, αναφέρει εσφαλμένα ότι η δασμολογική μου πολιτική θα αλλάξει. Αυτό είναι λάθος. Η Washington Post γνωρίζει ότι είναι λάθος. Είναι απλώς ένα ακόμη παράδειγμα Fake News», έγραψε σε ανάρτησή του στο Truth Social.

The story in the Washington Post, quoting so-called anonymous sources, which don't exist, incorrectly states that my tariff policy will be pared back. That is wrong. The Washington Post knows it's wrong. It's just another example of Fake News.

