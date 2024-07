Απόπειρα δολοφονίας κατά του Ντόναλντ Τραμπ – 20χρονος ελεύθερος σκοπευτής ο δράστης

Την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και ο ολόκληρος ο πλανήτης είναι σε σοκ από την απόπειρα δολοφονίας του πρώην Αμερικανού προέδρου και νυν υποψηφίου για τις αμερικανικές εκλογές, Ντόναλντ Τραμπ, δεκάδες είναι τα ερωτηματικά που υπάρχουν τόσο για τα κίνητρα του ενόπλου όσο και για τα κενά ασφαλείας στη φύλαξή του. Όπως έγινε γνωστό ο ένοπλος που προσπάθησε να δολοφονήσει τον Ντόναλντ Τραμπ έχει αναγνωριστεί ως ο Τόμας Μάθιου Κρουκς, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Ο 20χρονος από το Μπέθελ Παρκ της Πενσιλβάνια πυροβόλησε τον πρώην πρόεδρο από μια στέγη 130 μέτρα μακριά από τη σκηνή της ομιλίας του. Σύμφωνα με τις υπηρεσίες ασφαλείας των ΗΠΑ, ο Τραμπ είναι καλά στην υγεία του και υπό μέτρα υψηλής προστασίας. Από τους πυροβολισμούς ένας θεατής είναι νεκρός και δύο βαριά τραυματίες, ενώ νεκρός έπεσε και ο δράστης της επίθεσης, τον οποίο και εξουδετέρωσαν οι μυστικές υπηρεσίες. Σύμφωνα με αυτές, ο δράστης της επίθεσης βρισκόταν σε σημείο εκτός του συγκεντρωμένου πλήθους και σε θέση υψηλότερη ώστε να έχει καλό στόχο. Η New York Post ήταν η πρώτη που αναγνώρισε τoν εκτελεστή. Το FBI δεν έχει ακόμη επίσημα δημοσιοποιήσει το όνομά του. Ο ύποπτος δράστης της επίθεσης κατά της ζωής του υποψήφιου των Ρεπουμπλικανών Ντόναλντ Τραμπ είναι ένας 20χρονος άνδρας από την Πενσιλβάνια, μετέδωσε δημοσιογράφος του CNN επικαλούμενος πηγές. Σύμφωνα με ανάρτηση του δημιοσιογράφου στο Χ, το FBI έχει ταυτοποιήσει τον άνδρα.

FBI yet to identify motive behind gunman Thomas Matthew Crooks’ attempted assassination of Trump during Pa. rally https://t.co/keANWmnmXr pic.twitter.com/Qg9kmC9iNC — New York Post (@nypost) July 14, 2024

Η επίθεση εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αποχώρησε σηκώνοντας το χέρι του σε γροθιά, προκάλεσε ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο προστατεύεται ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών για τις προεδρικές εκλογές στην προεκλογική του εκστρατεία και έφερε στο φως ενδεχόμενα κενά ασφαλείας στη συγκέντρωση του Σαββάτου.

Το χρονικό του συμβάντος

O 78χρονος Τραμπ μόλις είχε ξεκινήσει την ομιλία του όταν ακούστηκαν πυροβολισμοί. Αμέσως ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων έπιασε το δεξί του αυτί, ενώ αίματα γέμισαν το πρόσωπό του. Στη συνέχεια κοίταξε το χέρι του και έπεσε στα γόνατα προτού μέλη της Μυστικής Υπηρεσίας σπεύσουν γύρω του για να τον προστατεύσουν. Ο Τραμπ εμφανίστηκε όρθιος ξανά περίπου ένα λεπτό αργότερα, με το καπελάκι του με το σύνθημα «Make America Great Again» να έχει πέσει, ενώ ακούστηκε να λέει προς τους πράκτορες «περιμένετε, περιμένετε», προτού υψώσει τη γροθιά του καθώς τον οδηγούσαν σε ένα μαύρο SUV. «Δέχθηκα μια σφαίρα η οποία διαπέρασε το πάνω τμήμα του δεξιού αφτιού μου», έγραψε λίγο αργότερα ο Τραμπ στο Truth Social. «Αιμορραγούσα πολύ». Αμέσως στελέχη των Ρεπουμπλικανών και των Δημοκρατικών καταδίκασαν την επίθεση κατά του Τραμπ.

Μαρτυρίες

Ο Τζάκσον, ο οποίος ήταν γιατρός του Τραμπ και του Προέδρου Μπαράκ Ομπάμα στον Λευκό Οίκο, είπε ότι βοήθησε τους τραυματίες που βρίσκονταν κοντά στον πρώην πρόεδρο. Σύμφωνα με όσα δήλωσε στο κανάλι Fox News ο συγγενής του, ο οποίος είναι ένας από τους τραυματίες, αιμορραγούσε από το λαιμό. «Άκουσαν τους πυροβολισμούς και όλοι έπεσαν στο έδαφος. Μια σφαίρα πέρασε από το λαιμό του και αιμορραγούσε», είπε ο Τζάκσον στο Fox News. «Αυτός είναι ο ανιψιός μου», πρόσθεσε. Παράλληλα σε βίντεο που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο φαίνεται ο κόσμος που ήταν στην συγκέντρωση να εντοπίζει τον δολοφόνο πριν αυτός ξεκινήσει να πυροβολεί κατά του πλήθους και του Αμερικάνου προέδρου.

Trump rally shooting: Heart-stopping footage shows audience members noticing gunman before shots fired https://t.co/aQUFYbVDMu — Fox News Politics (@foxnewspolitics) July 14, 2024

H επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων – πρόεδρος της οποίας είναι Ρεπουμπλικάνος βουλευτής – κάλεσε τη διευθύντρια της Μυστικής Υπηρεσίας (Secret Service) Κίμπερλι Τσιτλ να καταθέσει ενώπιών της στις 22 Ιουλίου. «Οι Αμερικανοί ζητούν απαντήσεις για την απόπειρα δολοφονίας του προέδρου Τραμπ», τόνισε η επιτροπή σε ανακοίνωσή της που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ρον Μους, υποστηρικτής του Τραμπ που βρισκόταν στην προεκλογική συγκέντρωση, δήλωσε ότι άκουσε τέσσερις πυροβολισμούς. «Είδα το πλήθος να πέφτει κάτω και μετά τον Τραμπ επίσης να σκύβει πολύ γρήγορα», εξήγησε. «Μετά η Μυστική Υπηρεσία έτρεξε και τον προστάτευσε όσο πιο γρήγορα μπορούσε. Μέσα σε ένα δευτερόλεπτο τον προστάτευσαν», πρόσθεσε. Ο Μους σημείωσε ότι στη συνέχεια είδε έναν άνδρα να τρέχει και να τον κυνηγούν πράκτορες με στρατιωτικές στολές. Άκουσε κι άλλους πυροβολισμούς, αλλά δεν είναι σίγουρος ποιος πυροβόλησε. Επεσήμανε ότι μέχρι τότε ελεύθεροι σκοπευτές είχαν πάρει θέσεις στη στέγη αποθήκης που βρίσκεται πίσω από την σκηνή. Αν και οι πληροφορίες για το περιστατικό παραμένουν συγκεχυμένες, τουλάχιστον ένας άνθρωπος που μίλησε στο BBC δήλωσε ότι προσπάθησε μάταια να ενημερώσει την αστυνομία και τη Μυστική Υπηρεσία για έναν πιθανό ελεύθερο σκοπευτή που ανέβηκε σε στέγη κτιρίου έξω από την περίμετρο ασφαλείας που είχε δημιουργηθεί γύρω από τον χώρο που διεξαγόταν η προεκλογική συγκέντρωση του Τραμπ στο Μπάτλερ της Πενσιλβάνια.

MAP: Suspected gunman's location in relation to former President Trump when shots were fired at his Pennsylvania rally, injuring Trump and killing a spectator. https://t.co/hqkxIAcLZ0 pic.twitter.com/apor0bCJb3 — NBC News (@NBCNews) July 14, 2024

Η χθεσινή επίθεση φαίνεται όμως να εξαπολύθηκε από ένοπλο ο οποίος βρισκόταν έξω από την περίμετρο ασφαλείας, σύμφωνα με τις αρχικές αναφορές των μέσων ενημέρωσης. Κάτοικος της περιοχής που βρισκόταν στη συγκέντρωση και ζήτησε να διατηρήσει την ανωνυμία του δήλωσε ότι είδε δύο μέλη της Μυστικής Υπηρεσίας σε στέγη κτιρίου πριν την έναρξη της εκδήλωσης. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οι πράκτορες αυτοί έλεγχαν την περιοχή με κιάλια. «Κοίταζαν συνεχώς προς τα αριστερά πίσω από τον χώρο της εκδήλωσης προτού ο Τραμπ βγει στη σκηνή. Έμοιαζε να έχουν επικεντρωθεί στο σημείο αυτό», επεσήμανε. Η Μυστική Υπηρεσία λίγο μετά την επίθεση κατά του Τραμπ ανακοίνωσε ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό και έχει ενημερώσει τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν. Ωστόσο δεν έχει απαντήσει σε ερωτήματα να σχολιάσει τα πρωτόκολλα ασφαλείας της.

Πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο

Ο Ρεπουμπλικάνος πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ βγήκε από νοσοκομείο όπου του προσφέρθηκαν φροντίδες μετά τον τραυματισμό του από σφαίρα στο δεξί αυτί, κατά τη διάρκεια προεκλογικής εκδήλωσης στην πολιτεία Πενσιλβάνια (βορειοανατολικά), μεταδίδει το CNN.

President Biden has spoken with former President Trump after the shooting in Pennsylvania, a White House official says https://t.co/94EdfyB0hz — CNN Breaking News (@cnnbrk) July 14, 2024

Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν συνομίλησε τηλεφωνικά με τον προκάτοχο και αντίπαλό του στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου, τον Ντόναλντ Τραμπ, έκανε γνωστό αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Ο επικεφαλής του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες καταδίκασε «απερίφραστα» την απόπειρα δολοφονίας που τραυμάτισε τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ο εκπρόσωπός του. Βίντεο με τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να εμφανίζεται για πρώτη φορά μετά από την απόπειρα δολοφονίας του, δημοσιεύθηκε στο Χ.