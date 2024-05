Reuters: Ο Πούτιν θέλει κατάπαυση πυρός στην Ουκρανία - Οι όροι που θέτει

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είναι έτοιμος να σταματήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία και να διαπραγματευθεί μια κατάπαυση πυρός που θα αναγνωρίζει τις σημερινές γραμμές στο πεδίο της μάχης, όπως δήλωσαν τέσσερις ρωσικές πηγές στο Reuters, οι οποίες πρόσθεσαν ωστόσο ότι ο Πούτιν είναι έτοιμος να συνεχίσει να πολεμά, εάν το Κίεβο και η Δύση δεν ανταποκριθούν.

Τρεις από τις πηγές, με γνώση των συζητήσεων στο περιβάλλον του Πούτιν, δήλωσαν ότι ο βετεράνος Ρώσος ηγέτης εξέφρασε απογοήτευση σε μικρή ομάδα συμβούλων του για αυτό που θεωρεί υποστηριζόμενες από τη Δύση απόπειρες να παρεμποδιστούν οι διαπραγματεύσεις καθώς και για την απόφαση του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι να αποκλείσει τις συνομιλίες, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Ο Πούτιν μπορεί να πολεμά για όσο θέλει, αλλά ο Πούτιν είναι επίσης έτοιμος για κατάπαυση πυρός -να ‘παγώσει’ τον πόλεμο», δήλωσε η τέταρτη πηγή, υψηλόβαθμο πρόσωπο από τη Ρωσία που έχει εργαστεί με τον Πούτιν και έχει γνώση για τις συζητήσεις που γίνονται μεταξύ υψηλόβαθμων αξιωματούχων στο Κρεμλίνο.

Οι πηγές αυτές ζήτησαν να μην κατονομαστούν λόγω της ευαίσθητης φύσης του θέματος αυτού.

Exclusive: Russian President Vladimir Putin is ready to halt the war in Ukraine with a negotiated ceasefire that recognizes the current battlefield lines, Russian sources told @Reuters, saying he is prepared to fight on if Kyiv and the West do not respond https://t.co/OAeCrLaG9o