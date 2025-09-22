Ψηφιακή πλατφόρμα θα μετράει τα κέρδη από τα φορολογικά μέτρα - Ηλεκτρονικός υπολογισμός με ενα κλικ

Η ΑΑΔΕ ετοιμάζει δύο εφαρμογές για να γνωρίζουν από πριν οι φορολογούμενοι τι θα πληρώσουν.

Τη λειτουργία ψηφιακής πλατφόρμας, μέσω της οποίας κάθε πολίτης θα μπορεί να διαπιστώνει την ωφέλεια από τις αλλαγές στη φορολογική κλίμακα και την κλίμακα φορολόγησης των ενοικίων, προωθεί το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (ΥΠΕΘΟ).

Η νέα πλατφόρμα θα δίνει τη δυνατότητα να υπολογίζουν οι πολίτες εύκολα και με διαφάνεια τις έμμεσες αυξήσεις που προκύπτουν από τα φορολογικά μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ και εξειδικεύθηκαν από το κυβερνητικό οικονομικό επιτελείο.

Η πλατφόρμα θα αναπτυχθεί σε δύο στάδια: στην πρώτη φάση, εντός 15 ημερών, θα παρουσιαστεί η αρχική έκδοση από το ΥΠΕΘΟ. Ο πολίτης, εισάγοντας βασικά στοιχεία όπως το είδος απασχόλησης, το εισόδημα, το έτος γέννησης και τον αριθμό των παιδιών, θα μπορεί να δει άμεσα το όφελος που προκύπτει από την αλλαγή της φορολογικής κλίμακας, καθώς και από τη νέα κλίμακα φορολόγησης των ενοικίων. Αυτή η εφαρμογή θα είναι διαθέσιμη από το site του ΥΠΕΘΟ.

Στη δεύτερη φάση, μετά την ψήφιση του φορολογικού νομοσχεδίου που θα γίνει μέσα στον Οκτώβριο, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων θα θέσει σε λειτουργία έναν προσωποποιημένο υπολογιστή. Η εφαρμογή αυτή, αξιοποιώντας τα πραγματικά στοιχεία κάθε φορολογουμένου για το 2024, θα παρέχει μια ακόμη πιο ακριβή εικόνα για τα οφέλη από τις αλλαγές. Ο νέος υπολογιστής θα είναι διαθέσιμος στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ.

Από το 2026, οι μειώσεις των φορολογικών συντελεστών, θα σημάνουν αυξήσεις στις μηνιαίες αποδοχές περίπου 4 εκατομμυρίων εργαζομένων, καθώς θα περιοριστεί η παρακράτηση του φόρου για μισθωτούς, συνταξιούχους, αγρότες και κυρίως φορολογούμενους με παιδιά και νέους έως 30 ετών.

Σημαντικά ωφελημένοι από το «πακέτο» της ΔΕΘ θα βγουν και 671.000 συνταξιούχοι από τη σταδιακή κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, ιδιοκτήτες που νοικιάζουν ακίνητα με την εισαγωγή νέου ενδιάμεσου συντελεστή φορολόγησης των εισοδημάτων τους, κάτοικοι ακριτικών νησιών λόγω μείωσης κατά 30% του ΦΠΑ, ιδιοκτήτες ακινήτων σε χωριά έως 1.500 κατοίκους, πολίτες που φορολογούνται με τεκμαρτό εισόδημα, αλλά και ελεύθεροι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους.

Το δημοσιονομικό κόστος μόνο από τις αλλαγές στη φορολογική κλίμακα ανέρχεται σε 1,2 δισ. ευρώ για το 2026 και ανεβαίνει στα 1,6 δισ. ευρώ το 2027. Συνολικά το κόστος για όλο το «πακέτο» της ΔΕΘ ανέρχεται σε 1,76 δισ. ευρώ το 2026 και φτάνει τα 2,46 δισ. ευρώ για το 2027.

Η σημαντικότερη παρέμβαση αφορά στη μείωση κατά 2 μονάδες των φορολογικών συντελεστών (εκτός του εισαγωγικού που είναι 9%) για μισθωτούς δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, συνταξιούχους, επαγγελματίες και αγρότες. Οι συντελεστές μειώνονται περαιτέρω ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών σε κάθε νοικοκυριό.

Ειδικότερα: η κλίμακα για έναν εργαζόμενο με μισθό από 10.000 έως 20.000 ευρώ από 22% μειώνεται στο 20% και υποχωρεί περαιτέρω στο 18% όταν υπάρχει ένα παιδί. Κατεβαίνει στο 16% με δύο τέκνα και υποχωρεί στο 9% για τους τρίτεκνους. Για οικογένειες με 4 ή περισσότερα παιδιά μηδενίζεται. Με τη νέα κλίμακα ένας εργαζόμενος των 20.000 ευρώ με δύο παιδιά, θα έχει ετήσιο όφελος 600 ευρώ. Με τρία τέκνα θα εξοικονομεί 1.300 ευρώ. Και με τέσσερα παιδιά, το κέρδος θα είναι 1.680 ευρώ.

Σημειώνεται ότι οι αλλαγές αυτές αφορούν το ατομικό εισόδημα, κι όχι το οικογενειακό, άρα κάθε μέλος ενός νοικοκυριού με εισοδήματα θα έχει όφελος.

Για φορολογούμενους χωρίς παιδιά με ετήσιες αποδοχές 30.000 ευρώ το όφελος θα είναι 400 ευρώ. Με ένα παιδί, αυτό θα ανεβαίνει στα 800. Με δύο, στα 1.200. Με τρία παιδιά, στα 2.100 ευρώ. Και με τέσσερα, στα 4.100 ευρώ. Η κλιμάκωση αυτή για πολλούς φορολογούμενους συνεπάγεται από μισό μέχρι και πάνω από έναν μισθό τον χρόνο. Με τις ίδιες ρυθμίσεις, δύο εργαζόμενοι πολύτεκνοι θα έχουν όφελος ένα ποσό ίσο με επιπλέον δύο μισθούς για τον κάθε γονέα.

Ενδιάμεσος συντελεστής 39% (από 44%) καθιερώνεται για τα εισοδήματα από 40.000 έως 60.000 ευρώ.