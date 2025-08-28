ΑΑΔΕ: Αυτόματα από σήμερα η μεταβολή ΚΑΔ και καθεστώτος ΦΠΑ – Η νέα ψηφιακή διαδικασία

Η εφαρμογή Μεταβολή Στοιχείων Επιχείρησης της ψηφιακής πύλης myAADE αναβαθμίζεται σημαντικά προσφέροντας στους φορολογούμενους σημαντικές δυνατότητες

Απλοποιείται και επιταχύνεται η διαδικασία μεταβολής Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ) και καθεστώτος ΦΠΑ για φυσικά και νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, με νέες ψηφιακές καινοτομίες που εισάγονται με αποφάσεις του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργου Πιτσιλή (Α.1122/2025, Α.1123/2025).

Κάθε χρόνο υποβάλλονται περισσότερες από 1.000.000 δηλώσεις μεταβολής ΚΑΔ και καθεστώτος ΦΠΑ.

Με τη νέα ψηφιακή διαδικασία, η πλειονότητα αυτών των δηλώσεων θα ολοκληρώνεται πλέον αυτόματα και ψηφιακά, μηδενίζοντας τον χρόνο αναμονής για τους φορολογούμενους.

Παράλληλα αυξάνεται η αποδοτικότητα της Φορολογικής Διοίκησης για περιπτώσεις που δεν εξυπηρετούνται ψηφιακά.

Ειδικότερα, η εφαρμογή Μεταβολή Στοιχείων Επιχείρησης της ψηφιακής πύλης myAADE αναβαθμίζεται σημαντικά προσφέροντας στους φορολογούμενους τις παρακάτω δυνατότητες:

• Μεταβολή ΚΑΔ και καθεστώτος ΦΠΑ σε ένα βήμα: Καταχώριση ή μεταβολή ή διακοπή ΚΑΔ με ταυτόχρονη επιλογή υπαγωγής ή/και καθεστώτος ΦΠΑ, άμεσα και με ασφάλεια.

• Μεταβολή Στοιχείων Εγκατάστασης Εσωτερικού: Δυνατότητα καταχώρισης, μεταβολής ή διακοπής ΚΑΔ σε υποκατάστημα εσωτερικού εφόσον ο ΚΑΔ έχει ήδη δηλωθεί στην Έδρα της επιχείρησης»

• Ευρετήριο ΚΑΔ: Εμφάνιση ευρετηρίου κατά την επιλογή ΚΑΔ, με πλήρη διάρθρωση κατά NACE και CPA, για γρήγορη και εύκολη αναζήτηση.

• Σήμανση ΦΠΑ: Επισήμανση κάθε ΚΑΔ ως προς τη φορολογική του αντιμετώπιση για σκοπούς ΦΠΑ.

• Οδηγίες και μηνύματα: Καθοδήγηση των φορολογούμενων με κείμενα βοήθειας, καθώς και με πληροφοριακά ή απαγορευτικά μηνύματα.

• Αυτόματη ολοκλήρωση: Αυτόματη ολοκλήρωση της διαδικασίας εφόσον οι συστημικοί έλεγχοι επαληθεύσουν τον επιτρεπτό συνδυασμό ΚΑΔ με το επιλεγμένο καθεστώς ΦΠΑ και η δήλωση δεν είναι εκπρόθεσμη ή δεν απαιτεί την επισύναψη δικαιολογητικών.

• Δυνατότητα υποβολής εκπρόθεσμων δηλώσεων και επισύναψη δικαιολογητικών για περαιτέρω έλεγχο: Η εφαρμογή υποστηρίζει την υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων ή δηλώσεων που απαιτούν επισύναψη δικαιολογητικών και αφορούν μεταβολή ΚΑΔ ή/ και καθεστώτος ΦΠΑ (π.χ. μη υπαγωγή φυσικού προσώπου σε ΦΠΑ, ΚΑΔ υγειονομικού ενδιαφέροντος, μετάταξη από/προς ειδικά καθεστώτα ΦΠΑ). Οι δηλώσεις αυτές προωθούνται στην αρμόδια Φορολογική Υπηρεσία για έλεγχο και ολοκλήρωση.

• Ενημέρωση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας: Οι φορολογούμενοι ενημερώνονται μέσω μηνύματος στην προσωπική θυρίδα «Τα Μηνύματά μου» της ψηφιακής πύλης myAADE, στη διαδρομή Μητρώο & Επικοινωνία > Τα Μηνύματά μου ή μέσω του myAADEapp καθώς και μέσω e-mail για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Υπενθυμίζεται ότι:

• η εφαρμογή είναι διαθέσιμη μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr) στη διαδρομή Μητρώο & Επικοινωνία > Αλλαγή Στοιχείων Μητρώου > Στοιχεία Επιχείρησης > Μεταβολή Στοιχείων Επιχείρησης,

• η μεταβολή Στοιχείων Εγκατάστασης Εσωτερικού μπορεί να ολοκληρωθεί ακολουθώντας τη διαδρομή Μητρώο & Επικοινωνία > Αλλαγή Στοιχείων Μητρώου > Στοιχεία Εγκατάστασης Εσωτερικού > Αλλαγή Στοιχείων Εγκατάστασης Εσωτερικού.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (ΚΕΦ) της ΑΑΔΕ, στο (+30) 213 162 1000, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 7:30 – 17:00.