Τι περιμένει η Generation Alpha από τον χώρο εργασίας – Το όραμά της για το 2040

Η Generation Alpha (Gen Alpha) αναμένει ριζικές αλλαγές στον τρόπο εργασίας σε σχέση με αυτόν των γονιών της από το τέλος των καθημερινών μετακινήσεων και την πιθανή κατάργηση του email, μέχρι την τακτική καθημερινή εργασία με ρομπότ. Αυτό προκύπτει από τη νέα έρευνα της International Workplace Group (IWG), της πλατφόρμας εργασίας στον κόσμο, με επωνυμίες όπως η Spaces, η Regus και η HQ.

Η μελέτη, στην οποία συμμετείχαν νέοι ηλικίας 11 έως 17 ετών και οι γονείς τους, έθεσε ερωτήματα σχετικά με το πώς αναμένουν να έχει αλλάξει ο χώρος εργασίας έως το 2040, όταν η Gen Alpha θα αποτελεί την πλειονότητα του εργατικού δυναμικού. Τα ευρήματα δείχνουν ότι σχεδόν εννέα στους δέκα (86%) αναμένουν η επαγγελματική τους ζωή να έχει αλλάξει ριζικά σε σχέση με εκείνη των γονιών τους, με την καθημερινότητα στο γραφείο να είναι εντελώς διαφορετική σε σχέση με όσα γνωρίζουμε έως σήμερα.

Τέλος στις καθημερινές μετακινήσεις έως το 2040

Μία από τις πιο χαρακτηριστικές προβλέψεις αφορά αλλαγές στις καθημερινές μετακινήσεις από και προς την εργασία. Μόλις το ένα τρίτο (29%) των ερωτηθέντων εκτιμά ότι θα ξοδεύει πάνω από 30 λεπτά καθημερινά για να φτάσει στην εργασία του, κάτι που σήμερα αποτελεί το τρέχον εργασιακό καθεστώς για τους γονείς τους. Οι περισσότεροι προβλέπουν ότι θα έχουν τη δυνατότητα να εργάζονται πιο κοντά στον τόπο κατοικίας τους, απολαμβάνοντας μεγαλύτερη ευελιξία.

Το 75% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι η μείωση του χαμένου χρόνου στις μετακινήσεις θα αποτελεί προτεραιότητα, επιτρέποντάς τους να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στην οικογένειά τους, όταν μελλοντικά οι ίδιοι γίνουν γονείς.

Ρομπότ, Τεχνητή Νοημοσύνη και το «τέλος» του email

Η έρευνα εστίασε επίσης σε βασικές τεχνολογικές προβλέψεις, οι οποίες, όπως ήταν αναμενόμενο, επικεντρώθηκαν έντονα γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη. Το 88% της Gen Alpha αναμένει ότι θα χρησιμοποιεί τακτικά «έξυπνους» βοηθούς και ρομπότ στην εργασία του.

Αναμένονται επίσης πλήθος άλλων τεχνολογικών καινοτομιών, όπως: ακουστικά εικονικής πραγματικότητας (VR) για τρισδιάστατες συναντήσεις (38%), ειδικοί χώροι για gaming (38%), sleeping pods (31%), εξατομικευμένες ρυθμίσεις φωτισμού και θερμοκρασίας (28%) και αίθουσες συσκέψεων με επαυξημένη πραγματικότητα (25%).

Ένα ακόμη ανατρεπτικό εύρημα της μελέτης, είναι πως το ένα τρίτο (32%) θεωρεί ότι η χρήση του email θα εκλείψει και θα αντικατασταθεί από νέες πλατφόρμες και τεχνολογίες που θα επιτρέπουν πιο αποτελεσματική συνεργασία.

Η υβριδική εργασία θα διαμορφώσει τη νέα πραγματικότητα

Σύμφωνα με την έρευνα, η υβριδική εργασία θα αποτελέσει το κυρίαρχο μοντέλο απασχόλησης στο μέλλον. Το 81% της Gen Alpha πιστεύει ότι η ευέλικτη εργασία θα είναι ο κανόνας το 2040, δίνοντας στους εργαζόμενους την ελευθερία να επιλέγουν πώς και από πού θα εργάζονται.

Μόλις το 17% των ερωτηθέντων αναμένει ότι θα εργάζεται αποκλειστικά από το κεντρικό γραφείο της εταιρείας, ενώ η πλειονότητα προβλέπει ότι θα μοιράζει τον χρόνο της μεταξύ σπιτιού, τοπικών χώρων εργασίας και κεντρικών γραφείων (HQ), ώστε να ολοκληρώνει τα καθήκοντά της με τον πιο αποδοτικό τρόπο.

Μεταξύ των βασικών πλεονεκτημάτων της μετακίνησης σε ένα πιο ευέλικτο μοντέλο εργασίας, είναι η μείωση του άγχους από τις μετακινήσεις (51%), ο περισσότερος χρόνος με φίλους και οικογένεια (50%), η βελτίωση της υγείας και της ευεξίας (43%) και η αύξηση της παραγωγικότητας (30%).

Η ευελιξία αυτή αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά την παραγωγικότητα, σε τέτοιο βαθμό που το ένα τρίτο (33%) της Gen Alpha δηλώνει ότι η τετραήμερη εβδομάδα εργασίας θα είναι ο κανόνας.

Ο Mark Dixon, Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της IWG, δήλωσε: «Η επόμενη γενιά εργαζομένων έχει καταστήσει σαφείς τις απόψεις της: η ευελιξία στο πού και πώς εργάζονται δεν είναι προαιρετική, αλλά απαραίτητη. Η σημερινή γενιά μεγάλωσε βλέποντας τους γονείς της να σπαταλούν χρόνο και χρήματα σε μακρινές, καθημερινές μετακινήσεις,ενώ η σύγχρονη τεχνολογία τις έχει καταστήσει ουσιαστικά περιττές.

Η τεχνολογία ήταν πάντοτε παράγοντας διαμόρφωσης του τρόπου εργασίας και θα εξακολουθεί να είναι. Πριν από 30 χρόνια, η ευρεία χρήση του email υπήρξε πρωτοπορία. Σήμερα, η έλευση της Τεχνητής Νοημοσύνης και των ρομπότ έχει εξίσου βαθύ αντίκτυπο, επηρεάζοντας τον τρόπο και τον τόπο εργασίας της Generation Alpha στο μέλλον».