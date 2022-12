Επενδυτικό ενδιαφέρον για την υπεράκτια αιολική ενέργεια

Η Grant Thornton, η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ) και η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ), διοργάνωσαν από κοινού συνέδριο με τίτλο: “Offshore Wind Energy in Greece: The way forward”, το οποίο πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου στο Athenaeum InterContinental Athens Hotel.

Στο συνέδριο, που έλαβε χώρα υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, συμμετείχαν σημαντικοί φορείς του ενεργειακού κλάδου, καθώς και εκπρόσωποι εταιρειών παγκόσμιας εμβέλειας, με μεγάλη εμπειρία σε υπεράκτια αιολικά έργα.

H Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κα. Αλεξάνδρα Σδούκου, άνοιξε την εκδήλωση περιγράφοντας τις πρωτοβουλίες του Υπουργείου για τη δημιουργία ενός σύγχρονου και πλήρους νομικού πλαισίου για την ανάπτυξη υπεράκτιων αιολικών στην Ελλάδα αλλά και για τη χαρτογράφηση των Ελληνικών Θαλασσών για κατάλληλες περιοχές ανάπτυξης υπεράκτιων αιολικών. Παράλληλα, η κα Σδούκου περιέγραψε το όραμα για το μέλλον της ελληνικής βιομηχανίας υπεράκτιων αιολικών, παρουσιάζοντας τα πολλά οφέλη της τεχνολογίας αυτής τόσο για τον ενεργειακό τομέα όσο και συνολικά για την εθνική οικονομία. Χαιρετισμό απηύθυνε και η Πρέσβης της Νορβηγίας στην Ελλάδα κ. Lajla Brandt Jakhelln.

Πιο αναλυτικά, στο εξαιρετικά επιτυχημένο αυτό workshop, όπου η συμμετοχή ξεπέρασε κάθε προσδοκία, αναδείχθηκε το έντονο ενδιαφέρον των επενδυτών απ’ όλο τον κόσμο, για αυτόν τον νέο τομέα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Ελλάδα.

Η χώρα μας διαθέτει πλέον ένα διαφανές και ισχυρό ρυθμιστικό και θεσμικό πλαίσιο για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, το οποίο επιτυγχάνει τη βέλτιστη ισορροπία μεταξύ της εξάλειψης κάθε πιθανού κινδύνου που θα μπορούσε να προκύψει από την επένδυση, αλλά και της επιτάχυνσης της υλοποίησης της.

Τρεις θεσμοί διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο προς αυτήν την κατεύθυνση: Ο Διαχειριστής του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΔΜΗΕ, ο οποίος από την αρχή συμμετέχει στα κριτήρια επιλογής των χωρών που θα αναπτυχθούν και εγγυάται τη συνδεσιμότητα με το βέλτιστο κόστος, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ΡΑΕ, η οποία εγγυάται την ανταγωνιστικότητα της αμοιβής της παραγόμενης πράσινης ενέργειας, καθώς και η ΕΔΕΥΕΠ η Αρμόδια Αρχή για τον εθνικό σχεδιασμό ανάπτυξης υπεράκτιων αιολικών που θα διασφαλίσει τη διαφάνεια της όλης διαδικασίας των παραχωρήσεων.

Επιπλέον, αναμένονται σημαντικά οφέλη για την ελληνική οικονομία από αυτή τη νέα βιομηχανία. Οι εγχώριοι τομείς της μεταποίησης και των υπηρεσιών πρόκειται να έχουν καθοριστική συμβολή στην εφοδιαστική αλυσίδα, απορροφώντας έως το 67% των εκτιμώμενων κεφαλαιουχικών επενδύσεων ύψους 28 δισ. ευρώ έως το 2050 και δημιουργώντας περισσότερες από 8000 μόνιμες θέσεις εργασίας υψηλής ειδίκευσης.

Αναμφίβολα, καθώς η παγκόσμια ενεργειακή ζήτηση αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά έως το 2050, η επιτυχία του εγχειρήματος της ενεργειακής μετάβασης θα εξαρτηθεί κατά βάση από την συντονισμένη και αποτελεσματική αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων πηγών ενέργειας.

Η Grant Thornton έχει επιλεγεί από την EBRD ως Επικεφαλής Σύμβουλος για να συνδράμει την Ελληνική Κυβέρνηση στην προετοιμασία ενός ολοκληρωμένου ρυθμιστικού πλαισίου. Το έργο ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2021 και κορυφώθηκε τον Οκτώβριο του 2022.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Grant Thornton κ. Βασίλης Καζάς, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που συνεχίζουμε να συμμετέχουμε ενεργά στον δημόσιο διάλογο σχετικά με την ενεργειακή μετάβαση, ένα μείζον ζήτημα και μια τεράστια πρόσκληση για όλη την ανθρωπότητα τις επόμενες δεκαετίες. Εμείς από την πλευρά μας, προσπαθούμε να συμβάλλουμε έμπρακτα στη δημιουργία ενός πιο βιώσιμου μέλλοντος, τόσο μέσα από τις επιχειρηματικές και επενδυτικές μας στρατηγικές επιλογές, όσο και μέσω της διοργάνωσης πρωτοβουλιών και εκδηλώσεων, όπως το εν λόγω συνέδριο που διοργανώσαμε μαζί με τις ΕΔΕΥΕΠ και ΕΛΕΤΑΕΝ, στο οποίο ακούστηκαν εξαιρετικά ενδιαφέρουσες ιδέες και απόψεις που μας βοήθησαν να εξαγάγουμε χρήσιμα συμπεράσματα, ιδιαίτερα για τις προοπτικές των αιολικών έργων στη χώρα μας». Επίσης ο κ. Νίκος Φρυδάς Principal, Energy Sector, Αντιπρόεδρος Grant Thornton, Φορολογικών και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών ανέφερε «Η Grant Thornton είναι περήφανη που ενήργησε ως Επικεφαλής Σύμβουλος υποστηρίζοντας την Ελληνική Κυβέρνηση στην ανάπτυξη ενός πλήρους ρυθμιστικού και θεσμικού πλαισίου για τα Υπεράκτια Αιολικά Πάρκα. Η δέσμευση της Ελλάδας για ένα βιώσιμο ενεργειακό μέλλον έλαβε σημαντική ώθηση με τη θέσπιση του νέου νόμου περί αιολικής ενέργειας ανοιχτής θάλασσας τον Ιούλιο του 2022, ενώ η έγκριση του Εθνικού Σχεδίου, που θέτει τα κριτήρια επιλογής και προσδιορίζει τις ευρύτερες τοποθεσίες που θα αναπτυχθούν, θα εγκριθεί μέχρι το δεύτερο τρίμηνο του 2023. Οι αιολικοί πόροι των ελληνικών θαλασσών είναι από τους καλύτερους στην Ευρώπη και η νέα αυτή βιομηχανία όχι μόνο θα συμβάλει αποφασιστικά στον οδικό χάρτη της Ελλάδας για την κλιματική ουδετερότητα, αλλά τα οφέλη για την εγχώρια οικονομία σαν κλάδος και σαν μεταποιητικός τομέας αναμένεται να καταλάβει ένα σημαντικό μέρος της εφοδιαστικής αλυσίδας».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΔΕΥΕΠ κ. Αριστοφάνης Στεφάτος ανέφερε: «Στην ΕΔΕΥΕΠ είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι, για την ευκαιρία να παρουσιάσουμε τον οδικό χάρτη ανάπτυξης υπεράκτιων αιολικών πάρκων στην Ελλάδα, μια τεχνολογία μεγάλης σημασίας για την επίτευξη των στόχων της ενεργειακής μετάβασης. Λαμβάνοντας υπόψη το υψηλό επενδυτικό ενδιαφέρον, τον επείγοντα χαρακτήρα που επιβάλλει η ενεργειακή κρίση καθώς και την αναμενόμενη σημαντική συμβολή τους στην εθνική οικονομία, αναγνωρίζουμε τη σημασία της έγκαιρης υλοποίησης αυτών των έργων. Είμαστε αισιόδοξοι, καθώς αναλαμβάνουμε να συνεχίσουμε το σημαντικό έργο που έχει προετοιμάσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και οι σύμβουλοί του».

Ο Πρόεδρος της ΕΛΕΤΑΕΝ κ. Παναγιώτης Λαδακάκος ανέφερε, μεταξύ άλλων: «Η θαλάσσια αιολική ενέργεια προσφέρει μια σημαντική ευκαιρία στην Ελλάδα: καθαρή ενέργεια με σημαντική εγχώρια προστιθέμενη αξία. Σήμερα, η χερσαία αιολική ενέργεια είναι -μαζί με τα φωτοβολταϊκά- η πιο φθηνή μορφή ηλεκτροπαραγωγής και για αυτό η επιτάχυνση της άμεσης υλοποίησης χερσαίων αιολικών πάρκων είναι κρίσιμη για την οικονομία. Παράλληλα, ξεκινάμε το σχεδιασμό και τη δουλειά για θαλάσσια αιολικά πάρκα, έτσι ώστε σε μερικά χρόνια να έχουμε τα πρώτα από αυτά. Χρειαζόμαστε τη θαλάσσια αιολική ενέργεια διότι προσφέρει μεγάλους όγκους ισχύος και μπορεί να καταστήσει την Ελλάδα εξαγωγό καθαρής ενέργειας. Είναι σημαντικό ότι αυτή η προσπάθεια απολαμβάνει διακομματικής στήριξης: Και η προηγούμενη και η σημερινή κυβέρνηση εργάστηκαν για την επιτυχία της. Σήμερα έχουμε ένα νέο θεσμικό πλαίσιο. Η πρόκληση είναι η ταχεία και αποτελεσματική εφαρμογή του. Η ΕΛΕΤΑΕΝ με το θεσμικό της ρόλο, την κριτική και τις προτάσεις της, θα σταθεί αρωγός στην προσπάθεια της Πολιτείας σε αυτή την κατεύθυνση».