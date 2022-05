Η Noval Property συμμετείχε στο Red Business Forum 2022

Η Noval Property συμμετείχε στο 15ο Red Business Forum, που διεξήχθη στις 9-10 Μαΐου στο Ζάππειο Μέγαρο, με θέμα τις προοπτικές και τις προκλήσεις για την αγορά ακινήτων, μετά τις αλλαγές που επέφερε η πανδημία. Τη Noval Property εκπροσώπησαν ο CEO της εταιρείας, κ. Παναγιώτης Καπετανάκος , και η CFO, κ. Κατερίνα Απέργη.

Ο κ. Καπετανάκος συμμετείχε σε πάνελ με θέμα “Building performance / Establishing Trust” μαζί με τους επικεφαλής των μεγαλύτερων ελληνικών εταιρειών real estate. Μιλώντας για την ισχυρή δέσμευση της εταιρείας στο μοντέλο της βιώσιμης ανάπτυξης, δήλωσε: «Πιστεύουμε ακράδαντα ότι το μέλλον βρίσκεται στη βιωσιμότητα, γι' αυτό εστιάζουμε πάντα σε πράσινα κτήρια που συμμορφώνονται με τα αυστηρότερα περιβαλλοντικά πρότυπα και συμβάλλουν στην αναβάθμιση των τοπικών κοινωνιών».

Πιο αναλυτικά, αναφερόμενος στον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό και στα επιτεύγματα της Noval Property, o κ. Καπετανάκος σημείωσε, μεταξύ άλλων, ότι: «πριν από την πανδημία και κατά τη διάρκεια αυτής επικεντρωθήκαμε σε πράσινα κτήρια με προδιαγραφές βιωσιμότητας, γιατί βλέπουμε ότι εκεί είναι το μέλλον. Έχουμε εστιάσει σε τομείς με έλλειμμα προσφοράς, όπως στους σύγχρονους χώρους πράσινων και βιώσιμων γραφείων, στις αστικές αναπλάσεις, στα εμπορικά κέντρα νέας γενιάς, στα logistics και στις κατοικίες. Πιο πρόσφατα παραδείγματα αποτελούν το εμβληματικό κτήριο γραφείων "The Orbit" που βρίσκεται στη Λεωφόρο Κηφισίας, που έχει πιστοποιηθεί με LEED στο επίπεδο Platinum, v4 for Building Design and Construction: Core & Shell. Παράλληλα, πρόσφατα ξεκίνησε την εμπορική λειτουργία του η επέκταση του εμπορικού κέντρου River West, το River West Open, δημιουργώντας ένα υβριδικό εμπορικό κέντρο, ένα εμπορικό κέντρο νέας γενιάς που συνδυάζει τον κλειστό με τον ανοικτό χώρο, το πράσινο και το υδάτινο στοιχείο. Συνεχίζουμε το επενδυτικό μας πρόγραμμα, το οποίο είναι πάνω από 300 εκατ. ευρώ.

Η κ. Απέργη, CFO της εταιρείας, από την πλευρά της συμμετείχε σε πάνελ με θέμα “Real assets as an investment asset class in the post pandemic era”. Αναφερόμενη στις προοπτικές του κλάδου των ακινήτων στη μετά-πανδημική εποχή, τόνισε ότι ο κλάδος των ακινήτων δεν επηρεάστηκε σημαντικά από την πανδημία. Αντίθετα, υπάρχει κλίμα αισιοδοξίας, καθώς εμφανίζονται καινούργιες τάσεις και η αγορά δημιουργεί συνεχώς ζήτηση για νέα, βιώσιμα προϊόντα, που θα μειώνουν δραστικά το ενεργειακό αποτύπωμα από την ανθρώπινη δραστηριότητα.