Wind: Σε ιστορικό κτίριο της δεκαετίας του 1920 το μεγαλύτερο κατάστημα -Επένδυση ύψους 1 εκατ. ευρώ

Το κτίριο που χρονολογείται από τη δεκαετία 1920, ήταν παραμελημένο και για την αναβίωσή του η εταιρεία πραγματοποίησε επενδύσεις που ξεπέρασαν το 1 εκατ. ευρώ, εστιάζοντας σε πράσινες και ενεργειακές λύσεις.

Ο Λευτέρης Σκιαδάς, Πρόεδρος του Μεροπείου Ιδρύματος σχολίασε «Σε αυτή τη γωνία της Καλλιθέας βρίσκεται ένα κτίριο που από τη δεκαετία 1920 συντροφεύει την περιοχή. Έχει χτισθεί με σχέδια του περίφημου Δ. Φωτιάδη και εκπροσωπεί τον εκλεκτικισμό του περασμένου αιώνα. Εδώ έζησαν δυο σημαντικές οικογένειες της Ελλάδας, η οικογένεια Βενιζέλου και η οικογένεια Χατζηκυριάκου. Το κτίριο διατηρήθηκε με διάφορους τρόπους, αλλά έμεινε ανεκμετάλλευτο και χωρίς συντήρηση για πολλά χρόνια, μέχρι που η WIND ανέλαβε τον ρόλο να το διασώσει, να δίνει βοήθεια κάθε μήνα στο Μερόπειο Ίδρυμα και κυρίως να αναπτύσσει την αισθητική που τόσο έχουμε ανάγκη στις μέρες μας.»

Αλλά και ο Χρήστος Νούλης, Γενικός Διευθυντής Πωλήσεων & Εξυπηρέτησης πελατών της WIND, ανέφερε σχετικά «Είναι μεγάλη μας χαρά που συμβάλλαμε στη διάσωση ενός ιστορικού κτιρίου και το βλέπουμε σήμερα να αποκτά μια δεύτερη ζωή μέσα από την τεχνολογία. Ο στόχος που έχουμε για το μεγαλύτερο κατάστημα της αλυσίδας, είναι να αποτελέσει έναν διαδραστικό χώρο υψηλής αισθητικής, με εξαιρετική λειτουργικότητα, προσβάσιμο σε όλους και 100% ψηφιακό, που θα αναδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της WIND».

Κύρια χαρακτηριστικά του νέου καταστήματος

Το νέο κατάστημα ενσωματώνει τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης της WIND και έχει πιστοποιηθεί ως κλιματικά ουδέτερο, ακολουθώντας τα αυστηρότερα πρωτόκολλα μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο Greenhouse Gas Protocol, το ISO 14064 και πιστοποίηση από τον έγκριτο φορέα First Climate. Παράλληλα το κτίριο αποτελεί ζωντανό παράδειγμα κυκλικής οικονομίας, καθώς η WIND ανέλαβε ένα κτίριο έτοιμο προς κατεδάφιση και το ξανάδωσε πίσω στην πόλη και την κοινωνία ως μοναδικό στολίδι. Επαναχρησιμοποιήθηκαν υλικά και ενσωματώθηκαν νεωτερικές πρακτικές για την επέκταση της ζωής του κτιρίου, την ενεργειακή του αναβάθμιση με νέας γενιάς υλικά φιλικά στο περιβάλλον, φροντίζοντας την αντοχή τους στον χρόνο και παρέχοντάς του υψηλότερη ενεργειακή απόδοση. Το νέο κατάστημα παρουσιάστηκε σήμερα σε digital εκδήλωση για τους εκπροσώπους των media με τίτλο «Ζήσε την Τεχνολογία σε ένα χώρο με Ιστορία».

Το κατάστημα έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει μία μοναδική εμπειρία τεχνολογίας και εξυπηρέτησης στους επισκέπτες. Χωρίζεται νοητά σε διαφορετικές ζώνες που ακολουθούν την κατηγοριοποίηση του συνόλου των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρει η WIND, με στόχο τη διάδραση και την ξεχωριστή εμπειρία του πελάτη. Οθόνες digital είναι τοποθετημένες σε όλο το κατάστημα και επικοινωνούν τις τρέχουσες υπηρεσίες και τα νέα προϊόντα τεχνολογίας, ώστε ο επισκέπτης να ενημερώνεται κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο κατάστημα.

Smartphone corners: όλα τα smartphones τελευταίας τεχνολογίας παρουσιάζονται στο κατάστημα και ο επισκέπτης μπορεί να τα δοκιμάσει ζωντανά και να ενημερωθεί σχετικά από καταρτισμένους πωλητές. Επίσης, σε συνεργασία με την Samsung το κατάστημα φιλοξενεί και ένα Samsung Corner, όπου παρουσιάζονται διαδραστικά smartphones της Samsung. Επιπλέον, υπάρχει μεγάλη ποικιλία προϊόντων τεχνολογίας για «καθημερινή δράση» από tablets, wearables τελευταίας τεχνολογίας αλλά και πλήθος αξεσουάρ.

Fiber to the Home: Στον χώρο αυτό οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν, σαν να είναι στο σαλόνι του σπιτιού τους, τις υπερύψηλές ταχύτητες που προσφέρει το WIND Fiber to the Home αλλά και να ζήσουν τη μοναδική εμπειρία θέασης και περιεχομένου της WIND Vision, σαν να είναι στο προσωπικό τους Home cinema.

WIND ΟNE Wall: Εδώ παρουσιάζονται τα πάντα γύρω από τα εξαιρετικά δημοφιλή συνδυαστικά προγράμματα σταθερής και κινητής WIND ONE, που προσφέρουν μια σειρά από υπηρεσίες οι οποίες καλύπτουν το σύνολο των αναγκών των σύγχρονων νοικοκυριών.

Fiber to the Office: Το business corner σημείο μέσα στο κατάστημα, όπου οι εταιρικοί πελάτες μπορούν να συζητήσουν με τους εξιδεικευμένους συνεργάτες μας, τις λύσεις και τα εργαλεία που χρειάζεται η επιχείρησή τους για είναι ανταγωνιστική στη νέα ψηφιακή πραγματικότητα.

Στο πλαίσιο της παρουσίασης ο κ. Γιώργος Τσαπρούνης Corporate Affairs Executive Director της Wind, ανέλυσε την «πράσινη» φιλοσοφία της εταιρείας και τόνισε πως η Wind έχει αναλάβει τη διεξαγωγή των εκλογών του ΚΙΝΑΛ- ΠΑΣΟΚ.