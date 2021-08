«Πρωτιά» για τη Λουξ στα Retail Business Awards 2021

Το Gold βραβείο απέσπασε η Λουξ στην κατηγορία Suppliers Brand Campaign στα φετινά Retail Business Awards για την επετειακή καμπάνια της.

Ειδικότερα, η Λουξ κατέκτησε την κορυφαία διάκριση στην εν λόγω κατηγορία σε μια διοργάνωση που φέρει την εγκυρότητα της Direction Business Network. Η απονομή των βραβείων RETAILBUSINESS AWARDS 2021 πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία την Τρίτη 20 Ιουλίου 2021 δίνοντας το στίγμα της 19ης διοργάνωσης του μεγαλύτερου και μακροβιότερου θεσμού́ βραβείων του Ελληνικού́ Λιανεμπορίου & της Βιομηχανίας.

Η μοναδική καμπάνια της Λουξ, «πλάι-πλάι», που της χάρισε την κορυφαία διάκριση στην κατηγορία, είναι αφιερωμένη στα 70 χρόνια πορείας και ιστορίας της και εκφράζει με μοναδικό και απρόσμενο τρόπο την αγάπη του κοινού. Αξίζει να σημειωθεί, ότι την ταινία δημιούργησε η MAGIQ DOORZ, σε σκηνοθεσία Χρήστου Κανάκη. Την παραγωγή εκτέλεσε η WCA Productions ενώ την επιμέλεια της στρατηγικής είχε η FYI Marketing House. Τη μουσική της ταινίας υπογράφει αποκλειστικά για την εταιρία, ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, σε μια special edition εκτέλεση του αγαπημένου τραγουδιού «πλάι-πλάι», σε στίχους Νίκου Γρίτση και νέα ενορχήστρωση Soumka.

Η Λουξ μοιράζεται για δεύτερη συνεχή χρονιά μια ακόμα βράβευση ως Supplier Brand Campaign μαζί με όλους τους συντελεστές και κυρίως με το κοινό, που αναδεικνύει την αγάπη του στο brand για πάνω από 70 χρόνια.

Λίγα λόγια για τη Λουξ

Η Λουξ, η μεγαλύτερη 100% ελληνική εταιρεία αναψυκτικών και χυμών που συμπλήρωσε 70 χρόνια παρουσίας στην αγορά και αποτελεί ιδρυτικό Μέλος της πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, ξεχωρίζει για τις αυθεντικές συνταγές, την υψηλή ποιότητα και τη χαρακτηριστική γεύση των προϊόντων λουξ, ακολουθώντας μια σταθερά ανοδική πορεία. Με διακρίσεις σε αξιόλογες διοργανώσεις, όπως στα Βραβεία Καινοτομία και Δημιουργική Επιχειρηματικότητα του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Corporate Superbrand Greece, European Business Awards, Healthy Diet Awards, Ελληνική Αξία του ΣΒΕ, στη διοργάνωση του ΕΒΕΑ ως «Επιχείρηση και Παράδοση», Retail Business Awards, Διαμάντι της Ελληνικής Οικονομίας κλπ., έχει καταξιωθεί στην προτίμηση των καταναλωτών, με ισχυρή παρουσία στα ράφια εντός και εκτός συνόρων. Επιπλέον, η νέα γενιά αναψυκτικών λουξ plus ‘n light και λουξ plus ‘n light tea, εισάγει μια νέα κατηγορία στα light αναψυκτικά και αποτελεί καινοτομία σε διεθνές επίπεδο.