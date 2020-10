H IKEA βάζει τέλος στις μη επαναφορτιζόμενες αλκαλικές μπαταρίες

Με αυτή την κίνηση, η ΙΚΕΑ επιχειρεί να εμπνεύσει τους πελάτες της που χρησιμοποιούν συχνά μπαταρίες, να υιοθετήσουν τη χρήση επαναφορτιζόμενων, συνεισφέροντας με αυτόν τον τρόπο στη μείωση της παραγωγής αποβλήτων στο σπίτι και παράλληλα στην εξοικονόμηση χρημάτων.

Σημαντικές μελέτες αποδεικνύουν ότι οι επιπτώσεις των αλκαλικών μπαταριών στο περιβάλλον είναι μεγαλύτερες σε σύγκριση με αυτές των επαναφορτιζόμενων μπαταριών υδριδίου νικελίου μετάλλου (NiMH), όταν χρησιμοποιούνται σε κοινές οικιακές συσκευές υψηλής κατανάλωσης ενέργειας και επομένως φορτίζονται σε τακτική βάση - όπως παιχνίδια, φακοί, φορητά ηχεία ή κάμερες. Παράλληλα, έχει αποδειχθεί ότι, μετά από 10 φορτίσεις μιας επαναφορτιζόμενης μπαταρίας NiHM, όπως αυτή της σειράς LADDA που πωλείται στα καταστήματα IKEA, οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου είναι χαμηλότερες σε σύγκριση με τη χρήση αλκαλικών μπαταριών για την ίδια ποσότητα ενέργειας. Στις 50 φορτίσεις των μπαταριών LADDA, οι συνολικές επιπτώσεις στο περιβάλλον[2] είναι ίσες ή ακόμη και μικρότερες από τις επιπτώσεις της χρήσης αλκαλικών μπαταριών[3].

Για το 2019, οι πωλήσεις της ΙΚΕΑ σε αλκαλικές μπαταρίες άγγιξαν τα 300 εκατομμύρια παγκοσμίως. Αν όλοι οι πελάτες της IKEA αντικαθιστούσαν τις αλκαλικές μπαταρίες με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες LADDA, τις χρησιμοποιούσαν και τις φόρτιζαν μόλις 50 φορές, η μείωση των αποβλήτων παγκοσμίως θα έφτανε τους 5.000 τόνους ετησίως[4]. Η δυνατότητα μείωσης των αποβλήτων είναι ακόμα μεγαλύτερη, αν αναλογιστεί κανείς ότι μια μπαταρία LADDA μπορεί να φορτιστεί έως και 500 φορές.

«Βρισκόμαστε σε μια μεταβατική πορεία, με σκοπό να εμπνεύσουμε και να διευκολύνουμε τους ανθρώπους να ακολουθήσουν ένα βιώσιμο και πιο υγιή τρόπο ζωής. Αποσύροντας σταδιακά τις αλκαλικές μπαταρίες και εστιάζοντας στη σειρά των επαναφορτιζόμενων, κάνουμε ένα βήμα μπροστά, προσφέροντας στους πελάτες μας μια προσιτή λύση, που θα παρατείνει τη διάρκεια ζωής προϊόντων και υλικών και θα μειώσει τα απορρίμματα», αναφέρει η Caroline Reid, Υπεύθυνη Τμήματος Βιωσιμότητας ΙΚΕΑ.

Η κατάργηση των αλκαλικών μπαταριών θα γίνει σταδιακά – λόγω του μεγέθους της εταιρείας – σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα ανά χώρα και θα ολοκληρωθεί έως τον Οκτώβριο του 2021.

