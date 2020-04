Πάσχα με την «Ευτυχία» στο Cosmote TV

H ταινία είναι μια συμπαραγωγή της Cosmote TV και ακολουθεί τη ζωή της ασυμβίβαστης στιχουργού Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου, από την περίοδο που ταξίδεψε από το Αϊδίνι της Τουρκίας στην Ελλάδα με τη μητέρα και τις δυο της κόρες, μέχρι τη δημιουργία μεγάλων μουσικών επιτυχιών που την καθιέρωσαν στο λαϊκό τραγούδι. Στον ομώνυμο πρωταγωνιστικό ρόλο βρίσκουμε τις Καρυοφυλλιά Καραμπέτη και Κάτια Γκουλιώνη, οι οποίες πλαισιώνονται από ένα πλούσιο καστ Ελλήνων ηθοποιών (Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, Θάνος Τοκάκης, Κατερίνα Διδασκάλου, Ντίνα Μιχαηλίδου κ.α.). Επίσης, καθ’ όλη τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας μέχρι και το τέλος Απριλίου οι συνδρομητές της Cosmote TV θα έχουν στη διάθεσή τους πλούσιο κινηματογραφικό περιεχόμενο που περιλαμβάνει πρεμιέρες σειρών, παιδικό πρόγραμμα, δημοφιλή blockbuster, κωμωδίες και βραβευμένες παραγωγές.

Στο COSMOTE SERIES HD, ανήμερα του Πάσχα ξεχωρίζει σε Α’ τηλεοπτική προβολή η σειρά – θρίλερ Devils με τον Πάτρικ Ντέμπσι του Grey’s Anatomy. Η πλοκή περιστρέφεται γύρω από έναν επενδυτικό σύμβουλο που εξασφαλίζει κέρδη εκατομμυρίων για την τράπεζα που εργάζεται. Ενώ η πολυπόθητη προαγωγή μοιάζει σίγουρη, ένα σκάνδαλο με εμπλεκόμενη τη σύζυγό του, καθώς και η δολοφονία του άμεσου ανταγωνιστή του για την ίδια θέση ανατρέπει τα δεδομένα (19/4, 23.00). Η σειρά θα προβάλλεται κάθε Κυριακή με διπλό επεισόδιο.

Επίσης, με καινούριο κύκλο επιστρέφει στο κανάλι και η δραματική σειρά του BBC, The Split σε σκηνοθεσία της Τζέσικα Χομπς (The Crown, Apple Tree Yard) (2 η σεζόν - Παρασκευή 24/4 , 23.00) και το επιτυχημένο πολεμικό δράμα βρετανικής παραγωγής The Last Kingdom .Στον 4ο κύκλο επεισοδίων, στον οποίο οι συμμαχίες ανάμεσα στα βασίλεια έχουν πλέον κατακερματιστεί, ο Ούτρεντ (Αλεξάντερ Ντρέιμον), συνεχίζει την προσπάθεια διεκδίκησης της γης που του ανήκει και αποφασίζει να προκαλέσει σε μάχη τον θείο του (Δευτέρα 27/4, 22.00). Στο COSMOTE CINEMA 1HD, όσοι αγαπούν την περιπέτεια δε χάνουν την ταινία Gemini Man του Ανγκ Λι (Το Μυστικό του Brokeback Mountain, Η Ζωή του Πι) με τον Γουίλ Σμιθ, στον διπλό ρόλο ενός πληρωμένου εκτελεστή και του νεότερου κλώνου του (Α’ τηλεοπτική προβολή - Κυριακή 26/4, 21.00, ζώνη Blockbuster), καθώς και την all-star καστ ταινία δράσης Ληστεία αλά Ιταλικά (The Italian Job) με τους Μαρκ Γουόλμπεργκ, Έντουαρντ Νόρτον και Σαρλίζ Θερόν (Δευτέρα 27/4, 21.00, ζώνη Action).

Στο COSMOTE CINEMA 1HD, θα παρακολουθήσουμε, ακόμα, την οσκαρική ταινία φαντασίας του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο Η Μορφή Του Νερού (The Shape of Water) (Δευτέρα του Πάσχα 20/4, 23.00) και την πρεμιέρα της αστυνομικής κομεντί The Fall of the American Empire με πρωταγωνιστή έναν νεαρό διανοούμενο που γίνεται μάρτυρας μιας αιματηρής ληστείας και αποφασίζει να κρατήσει τα κλοπιμαία για τον εαυτό του. Πολύ σύντομα θα στοχοποιηθεί από την αστυνομία και την τοπική μαφία (Πέμπτη 23/4, 21.00, ζώνη Red Carpet Premieres). Ταινίες για όλες τις προτιμήσεις θα κάνουν πρεμιέρα και στο COSMOTE CINEMA 2HD.

Μεταξύ άλλων, στο κανάλι θα προβληθούν το θρίλερ Hometown Killer (Δευτέρα 27/4, 22.00), η ρομαντική κομεντί Απρόσμενος Έρωτας (Δευτέρα του Πάσχα 20/4, 22.00) και το Framing John DeLorean, για τον Τζον ΝτεΛοράν, ο οποίος θεωρήθηκε από πολλούς ως ο σπουδαίος οραματιστής μιας αυτοκινητοβιομηχανίας, ενώ από άλλους απατεώνας (Παρασκευή 24/4, 22.00, ζώνη Doc o’ Clock).

Για τους μικρούς φίλους, συνεχίζεται μέχρι και την Δευτέρα του Πάσχα 20/4, στο pop-up κανάλι COSMOTE CINEMA Disney Princess η καθημερινή προβολή εμβληματικών animation και live-action τίτλων με αγαπημένες πριγκίπισσες της Disney, όπως Η Πεντάμορφη και το Τέρας, Cinderella, Frozen, Μουλάν, Ποκαχόντας, Maleficent, Μαλλιά Κουβάρια, Άριελ. Ταινίες για μικρούς και μεγάλους βρίσκουμε και στα COSMOTE CINEMA κανάλια. Ο Μαγεμένος Πρίγκιπας (Μ. Σάββατο 18/4, 19.00, COSMOTE CINEMA 1HD), Dino Time (Α’ τηλεοπτική προβολή - Σάββατο 25/4, 19.00, COSMOTE CINEMA 1HD) και το δημοφιλές all-time classic The Parent Trap (Σάββατο 25/4, 21.00, COSMOTE CINEMA 1HD) είναι μερικοί από τους τίτλους που ξεχωρίζουν.

Τέλος, πλούσιο παιδικό πρόγραμμα υπάρχει και στα υπόλοιπα κανάλια που είναι διαθέσιμα στην COSMOTE TV.

Μεταξύ άλλων, οι μικροί φίλοι θα παρακολουθήσουν σειρές, όπως Ήρωες με Πυτζάμες (Δευτέρα έως Παρασκευή, 19.00, Disney Junior), Fancy, Nancy, Clancy (Δευτέρα έως Παρασκευή, 18.00, Disney Junior), Πες το κι έγινε (Δευτέρα έως Παρασκευή, 17.25, Disney Channel) και Οι Υπερέξι (καθημερινά από Δευτέρα 27/4, 17.00, Disney xd).