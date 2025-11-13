ΔΑΑ: Ξεκινά κάλυψη η Ambrosia Capital – Σύσταση «buy» και τιμή στόχος 12,55 ευρώ

Η ισχυρή επιβατική κίνηση έχει ωθήσει τον ΔΑΑ να επιταχύνει το πλάνο επέκτασης

Την κάλυψη της μετοχής του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών ξεκινά η Ambrosia Capital.

Η επενδυτική τράπεζα δίνει σύσταση «buy» για τον ΔΑΑ και τιμή στόχο 12,55 ευρώ σε βάθος 12μήνου, η οποία υποδηλώνει περιθώριο ανόδου 28% ή 35% συμπεριλαμβανομένης της μεικτής μερισματικής απόδοσης, που υπολογίζεται σε 6,9%.

Η Ambrosia Capital θεωρεί ότι ο ΔΑΑ θα επωφεληθεί από τα εξής βασικά στοιχεία:

1. Η Αθήνα αναδεικνύεται στον κινητήριο μοχλό ανάπτυξης και της ποιοτικής κίνησης του αερολιμένα

2. Επιταχύνει το πρόγραμμα 40MAP για να καλύψει τη ζήτηση και να αξιοποιήσει τις δυνατότητες του dual-till στα έσοδα του αεροδρομίου

3. Ο μηχανισμός scrip dividend «ξεκλειδώνει» πρόσθετα κέρδη για τις αεροπορικές δραστηριότητες

Ο ΔΑΑ συνεχίζει να εμφανίζει ισχυρή αύξηση στην επιβατική κίνηση (+6,4% σε ετήσια βάση στο 10μηνο του 2025 και +31,7% σε σχέση με το 10μηνο 2019), με στήριξη από τη σταθερή ταξιδιωτική ζήτηση και τη διαρκώς αυξανόμενη ελκυστικότητα της Αθήνας πέρα από τη θερινή σεζόν. Αξίζει να σημειωθεί ότι περίπου το 75% της αύξησης των επιβατών το 2024 καταγράφηκε στους «ενδιάμεσους» μήνες, γεγονός που αντανακλά πιο ισορροπημένη εποχικότητα.

Η ποιότητα της κίνησης παραμένει υψηλή, εξαιτίας της ισχυρής παρουσίας εγχώριων και legacy αεροπορικών εταιρειών. Η Aegean και η SKY Express αντιστοιχούσαν στο 43,6% και 12% αντίστοιχα των συνολικών επιβατών το 2024, ενώ οι low-cost εταιρείες -συμπεριλαμβανομένης της Ryanair– φτάνουν συνολικά στο 19,3%, πολύ χαμηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο του 34%. Το μεγαλύτερο μερίδιο των legacy carriers στην Αθήνα ενισχύει τη δαπάνη ανά επιβάτη και την ποιότητα απόδοσης, βελτιώνοντας συνολικά την αξία της κίνησης στο αεροδρόμιο.

Η ισχυρή επιβατική κίνηση έχει ωθήσει τον ΔΑΑ να επιταχύνει το πλάνο επέκτασης, στοχεύοντας πλέον σε χωρητικότητα 40 εκατ. επιβατών (40MAP) έως το 2032, νωρίτερα από τον αρχικό χρονικό ορίζοντα των μέσων της δεκαετίας του 2030 για το 33MAP.

Σύμφωνα με τους αναλυτές της Ambrosia Capital, η ταχύτερη ολοκλήρωση και η διευρυμένη εμπορική επιφάνεια αναμένεται να δημιουργήσουν σημαντικό περιθώριο ανόδου στα μη αεροπορικά έσοδα, τα οποία παραμένουν απεριόριστα (uncapped) στο πλαίσιο του dual-till. Εκμεταλλευόμενος την επέκταση, ο ΔΑΑ μπορεί να αξιοποιήσει περαιτέρω την υψηλότερη κερδοφορία του επιβατικού μείγματος (μη αεροπορικά έσοδα ανά επιβάτη με μέσο ετήσιο ρυθμό 2,2% για την περίοδο 2025-2032).

Η αυξανόμενη συνδεσιμότητα σε long-haul δίκτυα, με ιστορικό ρεκόρ στις γραμμές ΗΠΑ-Ελλάδας (103 εβδομαδιαίες πτήσεις το 2025), προσελκύει τουρίστες που ξοδεύουν (high-spending), ενισχύοντας τη σύνθεση της κίνησης και στηρίζοντας την υπεραπόδοση των μη αεροπορικών δραστηριοτήτων (39% των καθαρών κερδών το 2024 έναντι εκτίμησης 49% για το 2030).

Για να στηρίξει το επιταχυνόμενο επενδυτικό πρόγραμμα, ο ΔΑΑ εισήγαγε το 2025 προαιρετικό scrip dividend, με συνολικά έσοδα έως 240 εκατ. ευρώ μέχρι το 2028, ενισχύοντας τα ίδια κεφάλαια και διατηρώντας ρευστότητα για την επέκταση.

Η πρώτη δόση, ύψους 100 εκατ. ευρώ από τα κέρδη του 2024 (0,79 ευρώ ανά μετοχή), πέτυχε υψηλό ποσοστό συμμετοχής περίπου 89%, δίνοντας χώρο για μεγαλύτερα καθαρά κέρδη στις αεροπορικές δραστηριότητες, εντός του επιτρεπόμενου ορίου 15% στο ROE (Return on Equity – Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων).

Το πρόσθετο περιθώριο κερδοφορίας, σε συνδυασμό με τη διεύρυνση στη συμβολή των μη αεροπορικών εσόδων και την πολιτική διανομής 100%, ενισχύει την αξία για τους μετόχους και στηρίζει τη μερισματική απόδοση της τάξης του 7% για το 2027, έναντι 3,7% που είναι ο μέσος όρος για τα ευρωπαϊκά αεροδρόμια, καταλήγει η Ambrosia Capital.