Metlen: Στα 64 ευρώ αυξάνει την τιμή στόχο η BofA

Στα 64 ευρώ αυξάνει την τιμή στόχο της Metlen η Bank of America για τη Metlen Energy & Metals Plc (METLEN), στηρίζοντας την αποτίμηση του ομίλου στην εκτίμηση για πολλαπλασιαστή 9x σε όρους EV/EBITDA για το 2026 και DCF (Discounted Cash Flow) με βάση την καθαρή παρούσα αξία (NPV).

Σύμφωνα με την BofA, αρκετοί επενδυτές αξιολογούν τη METLEN με βάση το ιστορικό της, το οποίο θα έδινε έναν «δίκαιο» πολλαπλασιαστή πέριξ του 6x σε όρους EV/EBITDA. Ωστόσο, η τράπεζα υποστηρίζει ότι εταιρείες με ιστορικό δημιουργίας αξίας και ισχυρά αναπτυξιακά projects δικαιολογούν υψηλότερη αποτίμηση.

Με τη METLEN να προχωρά σε σημαντικά επενδυτικά πλάνα και την BofA να εκτιμά υψηλότερες τιμές αλουμινίου το 2026, τα κέρδη προβλέπεται να ενισχυθούν, καθιστώντας μια αποτίμηση 9x EV/EBITDA “εύλογη”.

Η αποτύπωση της μακροπρόθεσμης αξίας

Η BofA υπογραμμίζει ότι ο όμιλος της Metlen διαθέτει σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης τόσο στον κλάδο των μετάλλων όσο και στον ενεργειακό τομέα.

Υπενθυμίζει επίσης ότι η Metlen επενδύει στην αύξηση της παραγωγής αλουμινίου και στην ενίσχυση του μεριδίου της στην παραγωγή και εμπορία ενέργειας στην Ελλάδα.

Για να αποτυπωθεί αυτή η μακροπρόθεσμη δυναμική, αλλά και για να ληφθεί υπόψη ο κυκλικός χαρακτήρας ορισμένων δραστηριοτήτων, η BofA θεωρεί την DCF ως την κατάλληλη μεθοδολογία (Η DCF υπολογίζει πόσο αξίζει μια εταιρεία σήμερα, βασισμένο στα χρήματα που θα παράγει στο μέλλον, προσαρμοσμένα για τον κίνδυνο).

Στις παραδοχές της περιλαμβάνονται WACC στο 7,5% και μακροπρόθεσμη ανάπτυξη στο 2,5%.

Σύμφωνα με την BofA, η Metlen βρίσκεται πλέον σε θέση να πετύχει υψηλότερες αποτιμήσεις, χάρη στον συνδυασμό ισχυρής ανάπτυξης, επενδύσεων και ενίσχυσης των μεριδίων αγοράς σε ενέργεια και μέταλλα.