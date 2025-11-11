Metlen: Νέες αγορές μετοχών από τον Ευ. Μυτιληναίο μέσω της Melvet Investments

Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σε τιμή 42,1525 ευρώ ανά μετοχή

Συνεχίζει τη στήριξη του τίτλου της Melten ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, Ευάγγελος Μυτιληναίος.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, ο κ. Μυτιληναίος μέσω της Melvet Investments, νομικού προσώπου συνδεδεμένου με τον ίδιο (PCA), αγόρασε 10,000 μετοχές έναντι 42,1525 ευρώ εκάστη στο Χρηματιστήριο της Αθήνας.

Τις περασμένες δύο εβδομάδες, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας είχε προβεί σε πολλαπλές αγορές μετοχών και στο Χρηματιστήριο της Αθήνας και στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου (LSE), όπου η Metlen έχει το primary listing.

Σημειώνεται ότι η μετοχή αυτή την ώρα κινείται ανοδικά πέριξ των 42,18 ευρώ, ενώ χθες έκλεισε στα 42 ευρώ.