BofA για Metlen: Σύσταση Buy με τιμή στόχο τα 63 ευρώ

Σημαντικό περιθώριο ανόδου βλέπει στη μετοχή της Metlen η Bank of America. Οι αναλυτές της BofA δίνουν σύσταση Αγορά («Buy»), καθορίζοντας την τιμή στόχο στα 63 ευρώ.

Ο βασικός λόγος για το σημαντικό περιθώριο ανόδου είναι ότι, επί του παρόντος, η Metlen διαπραγματεύεται με δείκτη EV/EBITDA περίπου 6x. Επίσης, στην έκθεση υπογραμμίζεται η ικανότητα της εισηγμένης να δημιουργεί αξία. Γι’ αυτό και προσβλέπει σ’ ένα EV/EBITDA της τάξεως του 9x.

Παράλληλα, η BofA επιβεβαιώνει το guidance της Metlen, ενώ ταυτόχρονα προβλέπει EBITDA έτους 1,036 δισ. ευρώ. Ο αναλυτής επαναβεβαιώνει τις συνέργειες μεταξύ των κλάδων Ενέργειας και Μετάλλων, τις οποίες χαρακτηρίζει ως ιδιαίτερα ελκυστικές, ενώ εκτιμά ανοδική πορεία για το αλουμίνιο το προσεχές διάστημα.