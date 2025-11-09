Μετασχηματισμός METLEN: Στόχος τα 2 δισ. ευρώ EBITDA με αιχμή ενέργεια και κρίσιμες πρώτες ύλες

Ο τρίτος μετασχηματισμός της METLEN, που ανακοινώθηκε αυτήν την εβδομάδα, εδράζεται σε τέσσερις βασικούς πυλώνες - ενέργεια, μέταλλα, υποδομές και άμυνα - οι οποίοι διαμορφώνουν το νέο επιχειρηματικό μοντέλο του ομίλου.

Μέσα από επενδύσεις σε αποθήκευση ενέργειας, κρίσιμες πρώτες ύλες, έργα παραχωρήσεων και παραγωγή αμυντικού εξοπλισμού, η METLEN επιδιώκει να ενισχύσει τη θέση της ως ηγετική δύναμη της νέας βιομηχανικής εποχής. «Δεν είναι μια απλή οργανωτική αλλαγή, αλλά ένα άλμα ωρίμανσης που θα καθορίσει τη φυσιογνωμία της METLEN για την επόμενη δεκαετία», σημείωσε κατά την διάρκεια της πρόσφατης παρουσίασης του μετασχηματισμού ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, περιγράφοντας τη νέα στρατηγική ως τη βάση για βιώσιμη ανάπτυξη και διεθνή εδραίωση.

Η νέα φάση συνοδεύεται από αναδιάρθρωση της διοικητικής πυραμίδας, με τον Χρήστο Γαβαλά να αναλαμβάνει διευθύνων σύμβουλος του ομίλου και τον Ευάγγελο Μυτιληναίο να παραμένει εκτελεστικός πρόεδρος, επικεντρωμένος στη στρατηγική ανάπτυξη και στις διεθνείς πρωτοβουλίες της εταιρείας. «Όταν ένας όμιλος αναπτύσσεται με μεγάλη ταχύτητα, χρειάζεται να ξαναδεί τις δομές και τις προτεραιότητές του. Αν δεν προσαρμοστείς, δεν μπορείς να πας παραπέρα», τόνισε χαρακτηριστικά ο Ε. Μυτιληναίος.

Τέσσερις στρατηγικοί πυλώνες ανάπτυξης

Ο νέος σχεδιασμός της METLEN εστιάζει σε τέσσερις βασικούς τομείς: ενέργεια, μέταλλα, υποδομές και παραχωρήσεις, καθώς και άμυνα. Πρόκειται για δραστηριότητες που, σύμφωνα με τη διοίκηση, θα αποτελέσουν τους βασικούς μοχλούς της επόμενης φάσης ανάπτυξης, ενισχύοντας παράλληλα την ανθεκτικότητα και τη διαφοροποίηση του ομίλου.

1. Ενέργεια: Επενδύσεις στην αποθήκευση και στις ΑΠΕ

Στον τομέα της ενέργειας, ο όμιλος δίνει προτεραιότητα σε επενδύσεις μεγάλης κλίμακας που ενισχύουν την ενεργειακή ασφάλεια και την πράσινη μετάβαση. Ενδεικτικά, η METLEN αναπτύσσει στη Θεσσαλία ένα από τα μεγαλύτερα έργα αποθήκευσης ενέργειας στην Ευρώπη, ισχύος 330 MW, το οποίο θα λειτουργήσει ως «ψηφιακή μπαταρία» του ελληνικού συστήματος, εξισορροπώντας την παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές.

Παράλληλα, ο όμιλος ενισχύει τη θέση του στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και στις υπηρεσίες ενεργειακής διαχείρισης, με στόχο να αξιοποιήσει τη διασύνδεση της ενεργειακής παραγωγής με τη βιομηχανία και τα μέταλλα - συνθέτοντας ένα πλήρως καθετοποιημένο επιχειρηματικό μοντέλο.

Σύμφωνα με τον κ. Μυτιληναίο, «η ενέργεια και το φυσικό αέριο θα παραμείνουν για αρκετές δεκαετίες ακόμη στο ενεργειακό μίγμα. Ο όμιλος επενδύει με ρεαλισμό στην πράσινη μετάβαση, χωρίς να αγνοεί τις ανάγκες της βιομηχανίας και της οικονομίας».

2. Μέταλλα και κρίσιμες πρώτες ύλες: Αμερικανικό ενδιαφέρον για το γάλλιο

Η METLEN παραμένει ηγέτιδα δύναμη στην παραγωγή αλουμίνιου και αλουμίνας στην Ευρώπη, ενώ προχωρά δυναμικά σε νέες δραστηριότητες στις κρίσιμες πρώτες ύλες και την κυκλική μεταλλουργία.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει προκαλέσει το αμερικανικό ενδιαφέρον για την αγορά του συνόλου της παραγωγής γαλλίου της METLEN για περίοδο 10 έως 15 ετών, το οποίο εκδηλώθηκε κατά την επίσκεψη της υψηλόβαθμης πολιτικής ηγεσίας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της 6ης Συνόδου της Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια (P-TEC).

Ο όμιλος σχεδιάζει να παράγει 50 τόνους γαλλίου ετησίως, όταν η συνολική παραγωγή στις Ηνωμένες Πολιτείες ανέρχεται σήμερα σε μόλις 30 τόνους. «Η τεχνογνωσία μας στις κρίσιμες πρώτες ύλες και στην κυκλική μεταλλουργία είναι μοναδική. Διαθέτουμε πατέντες που θα παρουσιαστούν σύντομα και θα ενισχύσουν σημαντικά τη θέση μας», ανέφερε ο κ. Μυτιληναίος, προσθέτοντας ότι τα συγκεκριμένα έργα θα αποτελέσουν «την αιχμή του δόρατος του ομίλου».

Στο πλαίσιο της στρατηγικής επέκτασης, η METLEN εξετάζει και την εξαγορά της μονάδας παραγωγής αλουμινίου στη Δουνκέρκη της Γαλλίας, η οποία ανήκει σε αμερικανικό επενδυτικό κεφάλαιο. Η διαδικασία υποβολής ενδιαφέροντος ολοκληρώνεται στις 17 Νοεμβρίου, με στόχο την ενίσχυση της παραγωγικής βάσης και την περαιτέρω καθετοποίηση της δραστηριότητας.

Η λογική των εξαγορών, όπως εξήγησε ο πρόεδρος της εταιρείας, επικεντρώνεται σε μεγάλα, στρατηγικά assets που μπορούν να προσθέσουν ουσιαστική αξία. Η METLEN δεν ενδιαφέρεται για μικρές επιχειρήσεις, αλλά για κινήσεις που αλλάζουν το μέγεθος και τη δυναμική του ομίλου.

3. Υποδομές και παραχωρήσεις: Ένα νέο κεφάλαιο ανάπτυξης

Σημαντική βαρύτητα αποκτά και ο τομέας των υποδομών και παραχωρήσεων, που εξελίσσεται σε τρίτο ισχυρό πυλώνα του ομίλου. Η θυγατρική δραστηριότητα αναμένεται να διπλασιάσει τη λειτουργική της κερδοφορία, από 50 εκατ. ευρώ το 2024 σε 100 εκατ. ευρώ το 2025 και 150 εκατ. ευρώ το 2026, ενώ μέσα στο 2026 είναι πιθανό να περάσει τις πύλες του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

«Η εταιρεία δεν χρωστάει ούτε ένα ευρώ», επισήμανε ο κ. Μυτιληναίος, χαρακτηρίζοντας τη θυγατρική ως «πρότυπο υγιούς ανάπτυξης». Όπως εξήγησε, η δραστηριότητα αυτή επεκτείνεται πλέον πέρα από τα ενεργειακά έργα, σε κτιριακά και έργα πολιτικού μηχανικού, με τη METLEN να έχει εξελιχθεί «στην πιο περιζήτητη εταιρεία για μεγάλα έργα υποδομών στην Ελλάδα».

Η διεύρυνση του χαρτοφυλακίου παραχωρήσεων εκτιμάται ότι θα προσφέρει σταθερές ταμειακές ροές και μακροπρόθεσμη αξία, αποτελώντας αντίβαρο στις πιο κυκλικές δραστηριότητες του ομίλου.

4. 'Αμυνα: Νέες μονάδες και ελληνική τεχνογνωσία

Στην αμυντική βιομηχανία, η METLEN προχωρά δυναμικά, διαθέτοντας ήδη δύο εργοστάσια παραγωγής, με τρίτο να ολοκληρώνεται έως το Πάσχα του 2026, ενώ έχουν αποκτηθεί άλλα δύο και βρίσκονται σε συζητήσεις για ένα έκτο εργοστάσιο.

«Αρχίζουν να μας γνωρίζουν στην Ευρώπη και να αναγνωρίζουν την ποιότητα των προϊόντων μας», σημείωσε ο κ. Μυτιληναίος, επισημαίνοντας ότι στόχος είναι να μην περιοριστεί ο όμιλος στο ρόλο του υπεργολάβου, αλλά να αναπτύξει δική του ερευνητική και παραγωγική βάση (R&D), με προοπτική να κατασκευάσει τα πρώτα ελληνικά όπλα.

Η δραστηριότητα αυτή, όπως ανέφερε, δεν περιορίζεται μόνο στην παραγωγή, αλλά και στη μεταφορά τεχνογνωσίας και στην ανάπτυξη συνεργασιών με ευρωπαϊκούς φορείς και κατασκευαστές.

Προοπτικές και MSCI

Αναφερόμενος στην πρόσφατη πτώση της μετοχής της METLEN κατά 5,87% στα 43 ευρώ, μετά την έξοδό της από τον ελληνικό δείκτη MSCI, ο κ. Μυτιληναίος τόνισε ότι το φαινόμενο είναι προσωρινό, καθώς προεξοφλεί την επικείμενη ένταξη της εταιρείας στον ευρωπαϊκό δείκτη MSCI Europe.

«Το σημαντικό είναι η μακροπρόθεσμη επίδραση, όχι οι βραχυπρόθεσμες κινήσεις. Στις αναπτυγμένες αγορές τα κεφάλαια είναι δεκαπλάσια από ό,τι στις αναδυόμενες. Κάποιοι που τώρα πουλούν, θα σπεύσουν να αγοράσουν όταν πλησιάζει η είσοδος στον ευρωπαϊκό δείκτη», ανέφερε.

Στόχος: Διπλασιασμός κερδοφορίας και βιώσιμη ανάπτυξη

Με τον νέο στρατηγικό σχεδιασμό, η METLEN επιδιώκει να ενισχύσει τη διοικητική της δομή, να αξιοποιήσει τις συνέργειες μεταξύ των δραστηριοτήτων της και να υιοθετήσει τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές διακυβέρνησης, με πρότυπο το Χρηματιστήριο του Λονδίνου (LSE).

Ο όμιλος, όπως υπογράμμισε ο πρόεδρος του, «στηρίζεται πλέον σε τέσσερις πυλώνες που εξασφαλίζουν ισορροπία, ανθεκτικότητα και προοπτική: την ενέργεια, τα μέταλλα, τις υποδομές και την άμυνα».

Η επίτευξη του στόχου των 2 δισ. ευρώ EBITDA δεν είναι απλώς αριθμητική πρόβλεψη, αλλά -όπως είπε- «το αποτέλεσμα μιας νέας, ώριμης φάσης ανάπτυξης που θα καθορίσει τη θέση της METLEN τα επόμενα χρόνια».