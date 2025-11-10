Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον για την κατασκευή του νέου Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης

Ισχυρό ενδιαφέρον εκδηλώθηκε για την κατασκευή του νέου Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης μέσω ΣΔΙΤ, καθώς, όπως ανακοίνωσαν ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης και ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, υποβλήθηκαν πέντε φάκελοι εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Η σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα αφορά τη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή και συντήρηση του νέου νοσοκομείου, με διάρκεια σύμβασης 30 ετών και εκτιμώμενη αξία 350,55 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Το νοσοκομείο, 425 κλινών, θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (10 κλινών), Μονάδα Ανακουφιστικής Φροντίδας, Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας για χειρουργικά περιστατικά και χημειοθεραπείες, Μονάδα ψυχολογικής υποστήριξης ασθενών και Μονάδα Πόνου, Τμήμα Εξωτερικών Ιατρείων και περιορισμένο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, Διαγνωστικό και Εργαστηριακό Τομέα («in vitro» και «in vivo»), Ακτινοθεραπευτικό Τμήμα και Τμήμα Θεραπειών Ραδιοϊσοτόπων καθώς και υποστηρικτικές εγκαταστάσεις όπως μαγειρεία, πλυντήρια και κοινόχρηστους χώρους.

Πρόκειται για το πρώτο έργο που γίνεται με σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στον χώρο της Υγείας στην Ελλάδα, γεγονός που, σύμφωνα με το υπουργείο, αντικατοπτρίζει τη διεθνή αναγνώριση του ελληνικού πλαισίου ΣΔΙΤ, το οποίο κατατάχθηκε πρόσφατα δεύτερο παγκοσμίως στην έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας. Αναθέτουσα Αρχή του έργου είναι το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Θεαγένειο».

«Είμαι εξαιρετικά υπερήφανος που η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη επί της δικής μου θητείας ολοκληρώνει τη διαδικασία για την έναρξη της κατασκευής του μεγαλύτερου αντικαρκινικού νοσοκομείου στην Ελλάδα, του νέου Θεαγενείου νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. Η επιλογή μας να προχωρήσουμε με τον κύριο Νίκο Παπαθανάση σε ένα ΣΔΙΤ για την ταχεία ολοκλήρωση αυτού του έργου δικαιώνεται από την τεράστια συμμετοχή εξαιρετικά σοβαρών εταιριών στον υπό διενέργεια διαγωνισμό που εξασφαλίζει ότι ο τελικός ανάδοχος θα είναι απολύτως ικανός να φέρει εις πέρας στην ώρα του και με την ποιότητα που αξίζει αυτό το πολύ μεγάλο έργο. Ένα έργο που θα σώσει τη ζωή χιλιάδων ασθενών, όχι μόνο στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά και σε όλα τα Βαλκάνια» δήλωσε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης,

Από την πλευρά του, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, τόνισε: «Η σημαντική συμμετοχή που καταγράφηκε στον διαγωνισμό για το νέο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη των επενδυτών στο μοντέλο των Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, και στο χώρο της Υγείας. Ταυτόχρονα με τις εν εξελίξει αναβαθμίσεις δεκάδων νοσοκομείων και κέντρων υγείας σε ολόκληρη την Επικράτεια με πόρους του ΕΣΠΑ και του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το νέο “ Θεαγένειο” αποτελεί μια ακόμα έμπρακτη απόδειξη της σημασίας που αποδίδει η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Ε.Σ.Υ. Είναι μια ακόμα απόδειξη της γενικότερης μεγάλης προόδου που έχει συντελεστεί στη δημόσια Υγεία επί της θητείας του Άδωνι Γεωργιάδη. Η κατασκευή του νέου υπερσύγχρονου Αντικαρκινικού Νοσοκομείου θα διαδραματίσει ρόλο καταλύτη για την περαιτέρω θωράκιση του Ε.Σ.Υ., όχι μόνο στην Θεσσαλονίκη και στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά και στα Βαλκάνια συνολικά».