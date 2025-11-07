Εξάρχου: Έκλεισε το deal AΚTOR-ΔΕΠΑ για τη μεταφορά αμερικανικού LNG - MoU με Ρουμανία και Ουκρανία

Στρατηγική συμφωνία για μεταφορά αμερικανικού LNG και MOU με Ρουμανία και Ουκρανία υπέγραψαν ΑΚΤΩΡ, ΔΕΠΑ και Venture Global για την προμήθεια υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) και τη διανομή του στην Ανατολική Ευρώπη στο πλαίσιο της ενεργειακής συνόδου της P-TEC.

Η κίνηση αυτή ενισχύει τη στρατηγική επιδίωξη διασφάλισης ενεργειακής επάρκειας και διαφοροποίησης πηγών προμήθειας για τις χώρες της περιοχής, την ώρα που η Ευρώπη συνεχίζει να αναζητά εναλλακτικές έναντι των ρωσικών υδρογονανθράκων. Το LNG που θα φτάνει στην Ελλάδα θα κατευθύνεται μέσω του Κάθετου Διαδρόμου προς αγορές της Νοτιοανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης, καθιστώντας τη χώρα ενεργειακό κόμβο διακίνησης και εμπορίας φυσικού αερίου.

Ο Αλέξανδρος Εξάρχου, χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα ιστορική για την Ελλάδα. «Σήμερα ολοκληρώνουμε ένα παγκόσμιο εμπορικό εγχείρημα για την απόκτηση σημαντικών ποσοτήτων LNG από τις ΗΠΑ». Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι υπογράφονται Μνημόνια Κατανόησης (MoUs) με την Ουκρανία και τη Ρουμανία, τα οποία αφορούν την «περαιτέρω διάθεση ποσοτήτων φυσικού αερίου που θα εξασφαλιστούν από διεθνείς συμφωνίες σε αυτές τις χώρες». Παράλληλα, ευχαρίστησε θερμά την Πρέσβειρα των Ηνωμένων Πολιτειών για τη συμβολή της. «Χωρίς εκείνη, αυτό δεν θα ήταν δυνατό. Αγωνίστηκε για το έργο αυτό τρεις μήνες με πάθος. Την ευχαριστώ από καρδιάς», δήλωσε.

Απηύθυνε επίσης ευχαριστίες προς τους εκπροσώπους της αμερικανικής κυβέρνησης που βρέθηκαν στην Αθήνα, και ειδικά στον Υπουργό Εσωτερικών των ΗΠΑ Νταγκ Μπέργκαμ, σημειώνοντας: «Αν δεν ήταν η συνάντησή μας, δεν θα ήμουν σήμερα εδώ. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Υπουργέ». Ευχαρίστησε επίσης και τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Υπουργό Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου στις αποφάσεις που οδήγησαν στη σημερινή εξέλιξη. «Πιστεύω ειλικρινά ότι πρόκειται για μια ιστορική στιγμή, όπου τα εμπορικά στοιχεία είναι δευτερεύοντα μπροστά στη σημασία που έχει για τη χώρα μας», υπογράμμισε. Κλείνοντας, ο κ. Εξάρχου τόνισε: «Για εμάς, στην AKTOR, είναι μια ημέρα υπερηφάνειας. Είμαστε ενθουσιασμένοι και βαθιά περήφανοι για όσα επιτυγχάνονται σήμερα».

Είχε προηγηθεί η σύσταση της Atlantic–See LNG Trade, προχώρησαν από κοινού ΔΕΠΑ Εμπορίας και ΑΚΤΩΡ με αντικείμενο την εμπορία υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) ενώ στην κοινοπραξία εισέρχεται και η Development Finance Corporation (DFC), η κρατική αναπτυξιακή τράπεζα των ΗΠΑ, όπως ανακοινώθηκε και επίσημα.

Ξιφαράς: Υπογράφουμε το πρώτο μακροπρόθεσμο συμβόλαιο στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

Ο Κωνσταντίνος Ξιφαράς, Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΠΑ Εμπορίας, χαρακτήρισε επίσης τη σημερινή μέρα «ιστορική στιγμή για την Ελλάδα και ολόκληρη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη», καθώς σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής ενεργειακής συνεργασίας και ασφάλειας. «Σήμερα δεν μιλώ μόνο ως CEO της ΔΕΠΑ — γιατί στη ΔΕΠΑ αυτή είναι η δουλειά μας: να διασφαλίζουμε την ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας — αλλά και για να τονίσω ότι στόχος μας είναι να εξασφαλίσουμε την ανεξαρτησία μας και, στο τέλος, να προσφέρουμε προσιτή ενέργεια στους καταναλωτές», είπε. Μιλώντας για τη συμφωνία με τη Venture Global, επεσήμανε ότι «υπογράφουμε το πρώτο μακροπρόθεσμο συμβόλαιο στη Νοτιοανατολική Ευρώπη», σημειώνοντας ότι «δεν είναι σημαντικό μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για πολλές άλλες χώρες της περιοχής».

Πρόσθεσε, ότι «τις τελευταίες 15 με 30 ημέρες καταφέραμε κάτι που φαινόταν αδύνατο». «Όταν οι πολιτικοί ηγέτες δίνουν το όραμα, είναι δική μας ευθύνη να το μετατρέψουμε σε πράξη — και αυτό ακριβώς κάνουμε σήμερα», δήλωσε χαρακτηριστικά. Συμπλήρωσε «ότι οι επόμενες εβδομάδες θα είναι πολύ σημαντικές, μαζί με τους εταίρους μας από την Ουκρανία και τη Ρουμανία, αλλά και πολλές άλλες χώρες, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα για την ενεργειακή ασφάλεια και τη διασυνδεσιμότητα στην περιοχή».