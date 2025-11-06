Metlen: Επιβεβαιώνει το «buy» η Citi - Στα 52 ευρώ η τιμή - στόχος

Επιβεβαιώνει την επενδυτική σύσταση «Βuy» (αγορά) για τη μετοχή της METLEN η Citi, θέτοντας ως τιμή-στόχο τα 52 ευρώ, μετά την ανακοίνωση αποτελεσμάτων 9μήνου της εταιρείας.

Ειδικότερα, η Citi επιβεβαιώνει το Guidance της εταιρείας καθώς προβλέπει EBITDA στο επίπεδο του 1 δισ. (ή 1,15 δισ. σε επαναλαμβανόμενη βάση).

Ο αναλυτής της Citi αναμένει ισχυρές ταμειακές ροές το προσεχές διάστημα λόγο της πιθανής ολοκλήρωσης της πώλησης τόσο της Χιλής όσο και της Αυστραλίας. Εξίσου σημαντικό για την Citi αποτελεί η ανακοίνωση της εταιρείας για ενίσχυση του τομέα των ΑΠΕ με Συστήματα Αποθήκευσης Ενέργειας με Μπαταρίες (BESS).

Τα αποτελέσματα

Στα 5,115 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε ο κύκλος εργασιών της Melten το εννεάμηνο του 2025 σε σύγκριση με 4,203 δισ. το εννεάμηνο του 2024.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, η εταιρεία παραμένει σε πορεία επίτευξης του ετήσιου στόχου EBITDA.

Τον Σεπτέμβριο του 2025, η METLEN εντάχθηκε στον δείκτη FTSE 100, ένα ορόσημο που αντικατοπτρίζει τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη της εταιρείας, την εμπιστοσύνη των επενδυτών και την ενισχυμένη παρουσία της στις διεθνείς κεφαλαιαγορές.

Πρόσφατα, ο οίκος Fitch επιβεβαίωσε την πιστοληπτική αξιολόγηση ‘BB+’ με σταθερή προοπτική για τη METLEN, αναγνωρίζοντας το ισχυρό χρηματοοικονομικό της προφίλ.

Η τελική επενδυτική απόφαση (FID) για τη μεγαλύτερη αυτόνομη μονάδα αποθήκευσης ενέργειας στην Ελλάδα επιβεβαιώθηκε αυτήν την περίοδο. Το έργο, που αφορά σε Σύστημα Αποθήκευσης Ενέργειας με Μπαταρίες (BESS) 330 MW / 790 MWh στη Θεσσαλία, αναμένεται να ολοκληρωθεί στο δεύτερο τρίμηνο του 2026, ενισχύοντας τη σταθερότητα και την ευελιξία του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας ως μέρος της ευρύτερης ενεργειακής μετάβασης.

Συμφωνήθηκαν μακροχρόνιες Συμβάσεις Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (PPAs) και στρατηγικές συνεργασίες με τις Copec EMOAC στη Χιλή, ENGIE στο Ηνωμένο Βασίλειο και HRE (Brookfield Renewable Partners) στη Νότια Κορέα