Metlen: Άνοδος κύκλου εργασιών 22% στο εννεάμηνο – Παραμένει σε τροχιά επίτευξης του στόχου Ebitda

Αύξηση 22% εμφάνισε ο κύκλος εργασιών της Metlen στο 9μηνο του 2025 και διαμορφώθηκε στα 5,115 δισ. ευρώ, έναντι 4,203 δισ. το αντίστοιχο διάστημα του 2024. Η εταιρεία δηλώνει ότι παραμένει σε πορεία επίτευξης του ετήσιου στόχου EBITDA.

Η Metlen επισημαίνει τα εξής ορόσημα του 9μήνου:

Τον Σεπτέμβριο του 2025, η METLEN εντάχθηκε στον δείκτη FTSE 100, ένα ορόσημο που αντικατοπτρίζει τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη της εταιρείας, την εμπιστοσύνη των επενδυτών και την ενισχυμένη παρουσία της στις διεθνείς κεφαλαιαγορές.

Πρόσφατα, ο οίκος Fitch επιβεβαίωσε την πιστοληπτική αξιολόγηση ‘BB+’ με σταθερή προοπτική για τη METLEN, αναγνωρίζοντας το ισχυρό χρηματοοικονομικό της προφίλ.

Η τελική επενδυτική απόφαση (FID) για τη μεγαλύτερη αυτόνομη μονάδα αποθήκευσης ενέργειας στην Ελλάδα επιβεβαιώθηκε αυτήν την περίοδο. Το έργο, που αφορά σε Σύστημα Αποθήκευσης Ενέργειας με Μπαταρίες (BESS) 330 MW / 790 MWh στη Θεσσαλία, αναμένεται να ολοκληρωθεί στο δεύτερο τρίμηνο του 2026, ενισχύοντας τη σταθερότητα και την ευελιξία του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας ως μέρος της ευρύτερης ενεργειακής μετάβασης.

Συμφωνήθηκαν μακροχρόνιες Συμβάσεις Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (PPAs) και στρατηγικές συνεργασίες με τις Copec EMOAC στη Χιλή, ENGIE στο Ηνωμένο Βασίλειο και HRE (Brookfield Renewable Partners) στη Νότια Κορέα

O Ευάγγελος Μυτιληναίος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της METLEN, σημείωσε: «Κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2025, η Εταιρεία προώθησε σημαντικές επενδύσεις, ενώ ταυτόχρονα σημείωσε ισχυρές επιδόσεις σε όλες τις επιχειρηματικές δραστηριότητες. Η γεωπολιτική αβεβαιότητα, οι εντάσεις σε θέματα διεθνούς εμπορίου και η αυξημένη μεταβλητότητα στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας και μετάλλων δεν εμπόδισαν την αναπτυξιακή πορεία της Εταιρείας.

Οι στρατηγικές επενδύσεις, οι οποίες αποτελούν μέρος της μεσοπρόθεσμης στρατηγικής μας, αντικατοπτρίζουν τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν κατά το Capital Markets Day στο Λονδίνο τον Απρίλιο του 2025. Οι επενδύσεις, οι οποίες είτε βρίσκονται σε εξέλιξη είτε κοντά στο στάδιο τελικής επενδυτικής απόφασης (FID), επικεντρώνονται όλες σε βασικούς τομείς μελλοντικής ανάπτυξης και βιομηχανικής εξέλιξης.

Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκεται το έργο Βωξίτη - Αλουμίνα - Γάλλιο, το πιλοτικό εργοστάσιο του Circular Metals που έχει περάσει σε φάση Commissioning, το 3ο εργοστάσιο του M Technologies hub στον Βόλο, που θα τεθεί σε λειτουργία το 2ο τρίμηνο του 2026, και η προαναφερθείσα αυτόνομη μονάδα Battery Storage των 330MW, η οποία αναμένεται να λειτουργήσει το 2ο τρίμηνο του 2026.

Συνολικά, οι παραπάνω πρωτοβουλίες έχουν σχεδιαστεί, ώστε να ενισχύσουν τις συνέργειες σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς της METLEN και να υποστηρίξουν την επίτευξη των φιλόδοξων στρατηγικών και χρηματοοικονομικών μας στόχων».

1. ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.1 Κλάδος Ενέργειας

Ο Κλάδος της Ενέργειας κατέγραψε κύκλο εργασιών €4.070 εκατ. για το εννεάμηνο του 2025, που αντιστοιχεί στο 80% του συνολικού κύκλου εργασιών της Εταιρείας, σημειώνοντας αύξηση 18% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Η απόδοση του τρίτου τριμήνου του 2025 επηρεάστηκε από τα χαμηλότερα επίπεδα τιμών ηλεκτρικής ενέργειας (Day-Ahead Market), καθώς και από τη μειωμένη συνεισφορά του τομέα Asset Rotation σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024.

M Renewables

Οι πωλήσεις έργων μέσω του μοντέλου Asset Rotation (SPAs) για το εννεάμηνο του 2025 ανήλθαν σε ~0,8 GW.

Συνολικά 1,1 GW έργων ΑΠΕ βρίσκονται σε λειτουργία. Η παραγωγή για το εννεάμηνο διαμορφώθηκε σε 1,2 TWh, εκ των οποίων:

0,5 GWh προήλθαν από έργα ΑΠΕ στην Ελλάδα, και

0,7 GWh από διεθνείς δραστηριότητες ΑΠΕ.

Όσον αφορά στα έργα τρίτων για το εννεάμηνο του έτους, το συνολικό συμβασιοποιημένο υπόλοιπο, καθώς και έργα που βρίσκονται σε τελικό στάδιο διαπραγμάτευσης ανήλθαν σε €0,8 δις.

Η METLEN συνεχίζει να επιταχύνει την αναπτυξιακή της πορεία, με 1,6 GW ιδιόκτητων έργων υπό κατασκευή, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της ως κορυφαίος παράγοντας στην ενεργειακή μετάβαση. Από τη συνολική αυτή ισχύ, 0,8 GW αναμένεται να τεθούν σε εμπορική λειτουργία εντός του επόμενου εξαμήνου, επιβεβαιώνοντας την εκτελεστική ικανότητα και την πειθαρχημένη υλοποίηση έργων της Εταιρείας.

Τα φωτοβολταϊκά έργα στη Χιλή, έχουν ήδη τεθεί σε λειτουργία, με την ολοκλήρωση της συναλλαγής να αναμένεται σύντομα, καθώς τα Έργα Αποθήκευσης Ενέργειας (BESS) βαίνουν προς ολοκλήρωσή. Παράλληλα, η Εταιρεία βρίσκεται σε τελικό στάδιο διαπραγμάτευσης για την πώληση των χαρτοφυλακίων της στην Αυστραλία και του Ηνωμένο Βασιλείου, με τις δύο συναλλαγές να αναμένεται να ολοκληρωθούν σύντομα.

M Energy Generation & Management

Αξιοποιώντας τον πλέον αποδοτικό στόλο μονάδων φυσικού αερίου στην Ελλάδα και ένα ταχέως αναπτυσσόμενο χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ, η METLEN είναι ιδανικά τοποθετημένη ώστε να επωφεληθεί από την αυξανόμενη σημασία της Ελλάδας ως περιφερειακό εξαγωγέα ηλεκτρικής ενέργειας, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου, η Εταιρεία πέτυχε υψηλότερη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, κυρίως λόγω του τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ο οποίος κατέγραψε αύξηση 8% στο πρώτο εννεάμηνο του 2025 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Η θερμική παραγωγή της Εταιρείας αντιπροσώπευσε το ~38% της συνολικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από εγχώριες μονάδες φυσικού αερίου, γεγονός που υπογραμμίζει τον κρίσιμο ρόλο της METLEN στη διασφάλιση της σταθερότητας και της ανταγωνιστικότητας του εθνικού ηλεκτρικού συστήματος.

M Energy Customer Solutions

Η Protergia συνέχισε να ενισχύει τη θέση της στη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, επιτυγχάνοντας μερίδιο αγοράς ~22% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2025 (σύμφωνα με στοιχεία HEnEx, συμπεριλαμβανομένης της Volterra), έναντι 18,5% την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Επομένως, κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2025, η Protergia διέθεσε ~7,5 TWh ηλεκτρικής ενέργειας στην αγορά, έναντι ~6,6 TWh κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Στην αγορά προμήθειας φυσικού αερίου, η Protergia αύξησε το μερίδιό της σε ~26% κατά το εννεάμηνο του 2025 (~1,75 TWh), από ~21% την αντίστοιχη περίοδο του 2024, ενώ η πελατειακή της βάση συνέχισε να αυξάνεται σταθερά, ξεπερνώντας τους 64.000 μετρητές, έναντι 50.000 την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Η αυξανόμενη ευθυγράμμιση και οι λειτουργικές συνέργειες μεταξύ των τομέων Ενέργειας και Μετάλλων της METLEN ενισχύουν την ολοκλήρωση και την ευελιξία σε επίπεδο Group. Η METLEN παραμένει εντός πορείας για την επίτευξη του μακροπρόθεσμου στόχου της για την κατάκτηση του μεριδίου 30% της συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, και την παράλληλη μετεξέλιξή της σε έναν πλήρως ολοκληρωμένο, «πράσινο» ενεργειακό πάροχο με συνεχώς διευρυνόμενο διεθνές αποτύπωμα.

M Integrated Supply & Trading

Η συνολική προμήθεια φυσικού αερίου κατά το εννεάμηνο του 2025 ανήλθε σε 34 TWh, εκ των οποίων 19 TWh διατέθηκαν στην ελληνική αγορά, αντιπροσωπεύοντας το ~33% των συνολικών εισαγωγών φυσικού αερίου της χώρας. Ο Τομέας του Φυσικού Αερίου παραμένει βασικό στοιχείο του ολοκληρωμένου επιχειρηματικού μοντέλου της METLEN, υποστηρίζοντας το όραμά της για μια «Utility of the Future» και λειτουργώντας ως φυσικό αντιστάθμισμα μεταξύ των δραστηριοτήτων Ενέργειας και Μετάλλων.

M Power Projects

Κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2025, η επίδοση του Τομέα MPP επηρεάστηκε από προκλήσεις που παρουσιάστηκαν στο έργο Protos, οι οποίες, όπως έχει ήδη γνωστοποιηθεί αναλυτικά, προκάλεσαν καθυστερήσεις ολοκλήρωσης του έργου. Σήμερα, το έργο έχει εισέλθει στη φάση δοκιμαστικής λειτουργίας (commissioning), με τις σχετικές δραστηριότητες να προχωρούν σταδιακά, σύμφωνα με το αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα.

1.2 Κλάδος Μεταλλουργίας

Κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2025, η βιομηχανία αλουμινίου αντιμετώπισε σημαντικές προκλήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς και σε επίπεδο Ε.Ε. και Ελλάδος. Οι υψηλές τιμές ενέργειας, οι χαμηλές τιμές αλουμίνας και η ασθενέστερη ισοτιμία δολαρίου/ευρώ επηρέασαν αρνητικά την οικονομική απόδοση του Κλάδου. Ωστόσο, η πρόσφατη ανοδική τάση των τιμών αλουμινίου LME, η σταθεροποίηση του δολαρίου και η μετάβαση των spot πωλήσεών μας από τιμολόγηση συνδεδεμένη με τιμές API σε τιμές συνδεδεμένες με το LME, αναμένεται να στηρίξουν μια νέα αναπτυξιακή πορεία του τομέα τους προσεχείς μήνες.

Η μέση τιμή του αλουμινίου (3M LME) για το εννεάμηνο του 2025 διαμορφώθηκε στα 2.568 $/t, σημειώνοντας αύξηση 6,6% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Κατά το τρίτο τρίμηνο του 2025, οι τιμές του αλουμινίου συνέχισαν την ανοδική τους πορεία, προσεγγίζοντας τα 2.700 $/t, ενώ η άνοδος συνεχίστηκε και τον Οκτώβριο, με την τιμή αλουμινίου να προσεγγίζει τα 2.900 $/t — το υψηλότερο επίπεδο τιμών από το δεύτερο τρίμηνο του 2022. Ωστόσο, η αξία του αλουμινίου σε ευρώ και, κατά συνέπεια, το όφελος από τις υψηλότερες τιμές μετάλλου, αντισταθμίστηκε εν μέρει από τις αρνητικές επιπτώσεις από συναλλαγματικές ισοτιμίες, καθώς το δολάριο των ΗΠΑ έχει αποδυναμωθεί κατά ~12% από την αρχή του έτους.

Αυτή η μεταβλητότητα, η οποία παρουσιάζει τόσο προκλήσεις όσο και ευκαιρίες, αντικατοπτρίστηκε περαιτέρω στη μετάβαση της αγοράς από πλεονασματική, στο πρώτο τρίμηνο του 2025, στο μεγαλύτερο τριμηνιαίο έλλειμμα από τα τέλη του 2021, κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2025, προτού ισορροπήσει στο τρίτο τρίμηνο του έτους. Μετά από χρόνια υπερπροσφοράς, η τάση στην αγορά σταδιακά αντιστρέφεται, δημιουργώντας συνθήκες ευνοϊκές για ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη.

Στην Ευρώπη, τα premia της μπιγιέτας αλουμινίου παρέμειναν σε υψηλά επίπεδα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, υποστηριζόμενα από τον περιορισμένο αριθμό εγχώριων προμηθευτών, το διαρθρωτικά υψηλό ενεργειακό κόστος και την αυξημένη ζήτηση ενόψει της επικείμενης εφαρμογής του CBAM.

Κατά το εννεάμηνο του 2025, η μέση τιμή του δείκτη API της αλουμίνας διαμορφώθηκε στα 410 $/t, σημειώνοντας μικρή πτώση σε σχέση με τα 437 $/t της αντίστοιχης περιόδου του 2024. Η αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας στην Κίνα, έχει επιφέρει συγκρατημένες πιέσεις στις τιμές της αλουμίνας.

Καθώς οι συνθήκες στις παγκόσμιες αγορές συνεχίζουν να μεταβάλλονται, η καθετοποίηση αναδεικνύεται ως κρίσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τους παραγωγούς αλουμίνας και αλουμινίου διεθνώς.

1.3 Κλάδος Υποδομών και Παραχωρήσεων

Οι Τομείς Υποδομών και Παραχωρήσεων συνεχίζουν να αποδίδουν σύμφωνα με τις προβλέψεις της διοίκησης για κερδοφορία και ανάπτυξη, υπερδιπλασιάζοντας τον κύκλο εργασιών τους στο Εννεάμηνο του 2025 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, με όλα τα έργα να προχωρούν ομαλά και εντός χρονοδιαγράμματος. Η ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ διατηρείται ψηλά στον κλάδο, απολαμβάνοντας την αναγνώριση της αγοράς, διασφαλίζοντας έτσι ένα ισχυρό χαρτοφυλάκιο έργων (συνολικό ανεκτέλεστο και συμβάσεις υπό υπογραφή ύψους €1,4 δισ.) και αξιοποιώντας δυναμικά τις νέες ευκαιρίες. Αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και τη στρατηγική της θέση, η ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ και η Μ Παραχωρήσεις ενισχύουν τη θέση τους στο πεδίο των δημοσίων και ιδιωτικών έργων και των έργων ΣΔΙΤ και συμβάλλουν ουσιαστικά στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας.

Στις 31 Οκτωβρίου 2025 το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΛΘ όρισε την «Κοινοπραξία METKA ATE (70%) – ΤΕΚΑΛ ΑΕ (30%)» ως Προσωρινό Ανάδοχο για την κατασκευή του Έργου «6ης Προβλήτας, Επέκταση Λιμενικής Υποδομής», το οποίο αποτελεί Υποχρεωτική Επένδυση σύμφωνα με τη Σύμβαση Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΟΛΘ Α.Ε. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε επίσης τη Σύμβαση Κατασκευαστικών Εργασιών. Θα ακολουθήσουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την υπογραφή της Σύμβασης προϋπολογισμού περίπου €200εκ. σύμφωνα με τους όρους του Διαγωνισμού.